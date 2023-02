Ruglio: "Tealdi cometió un error político muy grande para continuar en su cargo de la AUF"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló pasado el mediodía de este domingo sobre por qué borró sus comentarios del partido ante Defensor de su estado de Whatsapp, de los problemas por los que su club, según él, no ganó el Campeonato Uruguayo 2021, y sí Nacional obtuvo el de 2022, del próximo Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y admitió que Gastón Tealdi saldrá del mismo y dio sus razones.

"Con lo que escribí en mi estado de Whatsapp, quería mostrar la disconformidad que tenemos con un montón de cosas. Los borro para que toda la gente que está fuera del fútbol, no vea puro estado peleando. Estoy sereno porque estamos haciendo todas las obras y arrancamos un buen campeonato", comenzó diciendo Ruglio en el programa Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Lo que pasó ayer (el sábado a la noche), reafirmo todo lo que puse (sobre que no están cuidados por los árbitros) y es lo que siempre digo. No es, como me dicen desde el Ejecutivo, que la declaración de (Eduardo) Ache (integrante del Ejecutivo) fue desafortunada. No tuvo nada de desafortunada, ellos están convencidos que están cuidados dentro de los árbitros, fue lo que él declaró textualmente. Dijo ‘por algo los llantos no vienen de nuestro lado y vienen desde enfrente. Nosotros estamos cuidados’. Se lo dije a Alonso, nadie del Ejecutivo lo mandó a corregir lo que dijo, ni lo sancionó ni hizo absolutamente nada, porque tiene impunidad”.

Camilo Dos Santos

Ruglio sigue en desacuerdo con Ache

Según Ruglio, “el 2022 fue malo por nosotros, pero si no hubiese sido por ese partido de La Luz que le anularon un gol y el de Defensor, quizás Nacional ni siquiera ganaba el Clausura después de una muy mala racha. Y en 2021 Peñarol debió haber ganado el Campeonato Uruguayo por 10 o 15 puntos y no por la espalda del jugador de La Luz en la hora (sic). Y todo eso como le dije a Nacho Alonso y a Tealdi y al resto del Ejecutivo, es lo que digo que ellos (Nacional) se sienten muy protegidos, muy seguros. Tanto así que con una honestidad brutal, como decía Calamaro, terminó diciendo que ellos están cuidados y a nosotros no nos pasa lo mismo. No queremos que nos favorezcan, pero no queremos que nos compliquen. Ya en la primera fecha de este Apertura, en Nacional-Liverpool, el delegado de Liverpool me escribió ‘Me estoy yendo caminando del Parque Central. Así no se puede seguir’. El año pasado, el gerente deportivo de Deportivo Maldonado, luego de que le anularon un gol por un offside que no fue, que trazaron una línea extrañísima y las dudas siempre son para su lado, escribió ‘entréguenle ya la copa que no da para más’”.

Foto: Leonardo Carreño.

Ruglio volvió a tocar el tema arbitrajes

“Sobre la jugada ante Defensor que pitaron el penal en la hora, puede haber cuatro interpretaciones para cada lado, cuanto más mirás la jugada, cuando mucho es muslo y mano (de Santiago Homenchenko). Justo antes, había sido la mano de Federico Valverde en Real Madrid-Atlético de Madrid, que no la cobraron y les pasé la jugada a algunos árbitros de acá y del exterior, y te hacen un análisis mucho más amplio. Todos con los que hablé me dijeron que la pelota no iba hacia un jugador de Defensor, no incidía. No había el más mínimo sentido de cobrar ese penal y nos terminaron quitando dos puntos de nuevo que como digo, para el otro lado (Nacional) nunca son penales, nunca son jugadas dudosas. De eso es que estamos cansados. Los campeonatos hay que ganarlos dentro de la cancha”.

Ruglio aseveró: “Nunca hablé de deshonestidad de los árbitros. Hay libertad en este país para opinar. Hay algunos formadores de opinión que dicen que con estos comentarios, incentivamos a la violencia, yo no lo hago, defiendo a mi club. Lo que digo, es que no sé por qué, los errores últimamente siempre favorecen a uno (Nacional) y no al otro (Peñarol)”.

El adiós de Tealdi del Ejecutivo de la AUF

“En la reunión con Tealdi le dije que ojalá que la gente de Peñarol en algún momento valore los cuatro años que estuvo ahí que fueron de muchísimo laburo intentando cambiar cosas que están mal hace años, que no se van a cambiar de la noche a la mañana, y creo que cometió un error político grande en que su club se alineó en una batalla que Peñarol debería haber dado hace años, que quizás nos pueda salir cara, pero la vamos a dar igual. Ese fue su error político y es muy grande para continuar en su cargo, porque el miembro que nos tiene que defender ahí, en algunas cosas quedó expuesto en esta batalla que se hizo. Él tendría que haber peleado otras batallas mucho más fuertes. Esa es mi única discrepancia con él”, dijo el presidente mirasol.

Leonardo Carreño

Tealdi no seguirá en la AUF

Y agregó: “Le dije a Gastón que para mí tiene que salir un tiempo, porque vamos a tener un año muy difícil de peleas y es muy difícil que eso pase, si él, para el hincha de Peñarol en general, no quedó bien parado en esta pelea. El hincha de Peñarol no quedó conforme. No puedo encarar un año que voy a pelear, sin tener un miembro en el Ejecutivo que quiera dar la misma pelea que nosotros. Le dije que el lunes voy a proponer que se tome un retiro por un tiempo del Ejecutivo, intentar poner a alguien aunque sea momentáneo por este año que va a ser convulsionado, que pueda tender lazos, pero que a la vez pueda intentar ver cómo dar vuelta esta situación”.

Ruglio dialogó con Barrera para ocupar el cargo de Tealdi en la AUF

“Hay varios nombres para proponerle a Alonso de probada trayectoria, que es muy difícil decirles que no, porque es muy conciliadora, para que Alonso no sienta que ahí adentro tiene un enemigo y que Peñarol, sin romper nada, intentará pelear por sus intereses. Después Alonso decidirá. No quiero ponerle un candidato que sea muy fácil para él decirme: ‘No te lo voy a llevar porque es una persona muy conflictiva’. Con los nombres que le voy a proponer, no tiene forma de decirme que no. Y si después me dice que Peñarol no va a tener su lugar en el Ejecutivo y que se lo va a dar a las SAD, le voy a decir qué objeción tiene con mis nombres y le voy a responder: ‘No querías a Peñarol en el Ejecutivo y por eso no nos diste nuestro lugar’”, terminó diciendo Ruglio.

Se filtraron los nombres de Ricardo Scaglia y de Jorge Barrera, pero hay otros según Ruglio que no se han filtrado para representar a Peñarol en el próximo Ejecutivo de la AUF.