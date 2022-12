Ruglio de punta contra Nacional: "Los favorecen los tribunales, los árbitros y hace 20 años dominan la AUF"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se mostró muy crítico con la gestión de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y en un 2023 donde habrá elecciones en la calle Guayabos el titular de los aurinegros marcó la cancha afirmando que Nacional domina hace 20 años la Asociación y que los tribunales y los árbitros "los favorecen".

También dijo que está a favor de pedirle más plata a Tenfield, pero cuestiona a la Mutual porque los jugadores de la selección se llevan la máxima tajada de los premios del Mundial. Y si bien dijo que aún no tiene candidato para las próximas elecciones le dejó un contundente mensaje a Alonso: "O equilibrás un poco la balanza o no va a poder seguir así".

"El miércoles tuvimos un almuerzo y hoy a las 5 de la tarde tenemos otra en Wanderers a la que va Nacional para evaluar candidatos a la AUF, lo que pasó en el Mundial", expresó Ruglio en declaraciones a Quiero Fútbol que se emite por Sport 890.

El 20 de diciembre, Peñarol firmó una nota junto a varios clubes pidiéndole explicaciones al ejecutivo de la AUF por varios puntos referidos a la participación de Uruguay en el Mundial.

Después de cada Mundial, cuando se avizoran las elecciones en la AUF, los clubes suelen unirse en bloque para cuestionar el sistema de premios que se paga a los jugadores por la participación en el Mundial. Uruguay tiene un sistema acordado por Sebastián Bauzá con jugadores y cuerpo técnico desde Sudáfrica 2010 en el que se paga solo si se clasifica al Mundial y la gran parte se lo llevan los jugadores.

En esta nota se explica detalladamente cómo se pagaron los premios de Brasil 2014.

"El otro día Bordaberry hizo sonar la campana que quiere hacer escuchar. Todos los que son pro Alonso y pro Conmebol y Mutual dicen siempre lo mismo: 'la empresa tiene que poner más plata'. Yo estoy de acuerdo, Peñarol no le debe nada a la empresa. Yo soy el primero que va a las reuniones a pedirle más plata a la empresa. Entonces le digo a Bordaberry, ¿por qué ustedes no dicen que de los US$ 10 millones que entraron del Mundial a los clubes solo les queda US$ 1 millón que se reparte entre 20 por lo que nos queda US$ 75.000 para cada club? Y entre los jugadores, que son un grupo de interés que después ponen al presidente de la AUF, se quedan con US$ 6, 7 u 8 millones de US$ 10 millones. ¿Por qué no hablamos también de eso? Peñarol no le debe nada a Tenfield. Sabiendo de la relación de años y el cariño que tengo, yo me debo a Peñarol. Soy el primero en trancarlos fuerte. Quiero a los grupos de interés y a las SAD que están del otro lado que cuestionen por qué del Mundial anterior vinieron US$ 16 millones y a los clubes les entraron US$ 3 millones. Así predicás con el ejemplo y no solo respondés a tu grupo de interés. Hay que ir a la Mutual y decirles: 'Muchachos, no pueden entrar US$ 10 millones y entre ustedes, el utilero y el cocinero les quede US$ 7 u US$ 8 millones. ¿Por qué no son ustedes los que dicen que si a los clubes no les entra plata no sobreviven? Vamos a ser coherentes. Yo no le debo nada a Alonso ni a Tenfield", afirmó Ruglio.

"Peñarol quiere escuchar a todos los candidatos y ver cómo cambiaron los males de nuestro fútbol. A Nacho Alonso, esto lo hablé mucho con (Gastón) Tealdi, le di mis dos años y tengo dos temas con él: los tribunales no cambiaron y siempre favorecieron al mismo y en dos años los arbitrajes no cambiaron, hemos tenido mil excusas y siempre favorecieron al mismo. El 2021 casi me lo sacan, todo el mundo recuerda lo que fue ese 2021, y en el 2022 no nos quejamos porque casi no participamos, pero todos ustedes pusieron que el partido con Albion y el partido con Defensor fueron bochornosos y capaz que Nacional no ganaba el Clausura. Y se lo dije dos años a Tealdi. Mucho viru viru, 'vamos a cambiar', 'los vamos a sancionar' y no pasó nada. Entonces no me voy a comer un tercer año otra vez con el viru viru. Si siempre favorecés al mismo y si todos los clubes que nos reunimos decimos que hace 20 años el club que domina la AUF siempre es el mismo equipo o equilibrás un poco la balanza o no va a poder seguir así. Y eso ya no es Peñarol. Es River, es Wanderers, es Cerro, es Fénix, Cerro Largo, Rampla. ¿Y qué te hacen rápido? Te dicen que son los pro Tenfield, Para desprestigiar. Y ahí yo les digo que vamos hasta Tenfield y le decimos cuánto queremos. Y vamos también a la Mutual a preguntarles por qué se quedan con el 50%, 60%, 70% de lo que entra por los mundiales. Y veremos quién es coherente ahí", agregó.

Diego Battiste

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

"No hemos llegado a definir un candidato. Se manejaron muchos nombres pero no se definió ninguno. No hemos decidido qué hacer. Si negociar con Alonso para que entienda que no puede tener a todos los clubes formadores del fútbol uruguayo del otro lado. Todos los clubes que han hecho algo históricamente por el fútbol uruguayo están del otro lado: Defensor, Danubio, Liverpool, River, Wanderers, Fénix, Progreso. Peñarol no está conforme. Alguna autocrítica va a tener que hacer. Nacional no está en el grupo de los nueve pero hoy quiere ir a escuchar porque no está de acuerdo con los repartos de dinero, la gente que se invitó a la selección. Tenemos que buscar puntos de acuerdo. No van a estar de acuerdo en querer cambiar los tribunales, están cómodos, ya lo dijo Ache muy suelto de cuerpo, que se sienten cuidados por los árbitros y se los mandé a los árbitros. No me meto en que se vaya de la AUF porque lo conozco y sé que siempre tiene una segunda jugada. Si dice eso me preocupo por dónde va a ir", manifestó Ruglio.

"Algo tiene que empezar a cambiar, en dos años pasaron las mismas cosas. Una autocrítica tienen que hacer. Siempre para el mismo lado. Ahora llega la coyuntura de la elección", concluyó.