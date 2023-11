Ancap perdió US$ 3 millones en importaciones de nafta y gasoil: ¿cuál es el motivo?

La refinería de Ancap en el barrio de La Teja dejó de producir en setiembre, cuando se detuvieron las operaciones para comenzar la parada técnica de mantenimiento que tiene por objetivo sustituir parte del equipamiento principal de esa industria.

Para asegurar el abastecimiento de combustibles ante la falta de producción propia Ancap está importando nafta y gasoil.

Hasta ahora las compras realizadas muestran que los precios reales de importación de derivados que se pagaron tienen diferencias considerables con los que calcula la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Los datos oficiales a los que accedió El Observador indican que en siete importaciones destinadas a suplir la falta de producción propia, por un volumen de 173.000 metros cúbicos (m3), Ancap pagó en el mercado internacional US$ 2,9 millones por encima de los costos teóricos que contempla la Ursea en su paramétrica (precio paridad de importación).

En otras palabras, esas compras que se adjudicaron en julio y agosto y que se entregaron en Uruguay durante agosto y setiembre le reportaron pérdidas económicas a la empresa, porque compró más caro de los valores a los que luego tendría que comercializar según el PPI oficial.

En Ancap sostienen desde hace tiempo que la metodología del regulador no refleja los costos reales que tiene importar. El ente ya había constatado las diferencias en importaciones de nafta y gasoil que había realizado de manera esporádica en el transcurso de 2021, 2022, y también en los primeros meses de 2023.

Uno de los puntos donde Ancap tiene discrepancias con la Ursea es en el costo de los alijes. En la operativa habitual, para importar combustible se utilizan buques de gran escala. Estos buques no pueden ingresar al muelle de La Teja con el total de la carga, por lo que parte de la carga debe entrar a puerto en buques de menor escala.

Además, los precios reales de importación han estado por encima del PPI en compras de gasoil que tuvieron como destino los tanques de la Terminal del Este en José Ignacio, sin los costos de alijes, y con fletes más baratos por utilizarse buques de mayor capacidad.

Tomando en cuenta los antecedentes de los últimos tres años, Ancap prevé solicitar a la Ursea que revise ese punto de la metodología de cálculo, según dijo este martes el presidente del ente, Alejandro Stipanicic, durante la presentación de los resultados contables a setiembre. En 2020 cuando se puso a consulta pública la nueva metodología para los combustibles Ancap había recurrido este punto, sin éxito.

Inicialmente la parada de mantenimiento iba a durar cuatro meses, y se iban importar unos 600.000 m3 de combustibles para sustituir la falta de producción propia hasta diciembre. Como ahora la refinería comenzará a producir recién en febrero o marzo de 2024, se deberán importar en el orden de 450.000 m3 adicionales.

Los resultados contables de Ancap

Entre enero y setiembre las cifras mostraron equilibrio en el mercado monopólico de combustibles, y resultados positivos en los mercados en competencia. Por otro lado, los altos márgenes de refinación que dieron aire a la empresa durante el año pasado han seguido disminuyendo.

En cifras

El ente registró ganancias por US$ 4 millones en el mercado monopólico.

Esto tras resignar ingresos por US$ 60 millones en el acumulado a setiembre, debido a ventas por debajo del Precio Paridad de Importación (PPI) en varios productos comercializados.

La brecha negativa fue de US$ 59 millones en las naftas, de US$ 26 millones en el supergás, y de US$ 13 millones en el subsidio focalizado del supergás. En tanto, el gasoil común tuvo una diferencia positiva respecto al PPI de US$ 38 millones.

Negocios en competencia

Los negocios en competencia de Ancap registraron ganancias por US$ 45 millones. Aquí se incluyen, por ejemplo, exportaciones a las pasteras, asfaltos, gasoil marino, fueloil marino, combustible de aviación, lubricantes y gas natural, entre otros.

En tanto, hubo ventas a UTE (+US$ 31 millones), resultados financieros positivos (+US$ 22 millones principalmente por la baja del dólar), ganancias de empresas vinculadas (+US$ 29 millones), Impuesto a la Renta (-US$ 5 millones por ajuste de impuestos diferidos), y otros ingresos (+US$ 6 millones).

De esa manera, a setiembre de 2023 el ente estatal obtuvo ganancias por US$ 132 millones.

Menores márgenes de refinación

Los márgenes de refinación han ido disminuyendo respecto a los valores excepcionales de 2022. Hoy el margen del diesel está en unos US$ 33 por barril de Brent, mientras que la gasolina muestra márgenes con un descenso más pronunciado, que se ubicó en torno a los US$ 5 por barril durante el último mes.

“Tenemos la refinería parada en el mejor momento. Espero que estos márgenes se recuperan un poco”, dijo Stipanicic. Con esos valores, el lucro cesante por cada día de refinería detenida se ubica hoy en unos US$ 500 mil, un poco más de la mitad de lo estimado en agosto (unos US$ 800 mil diarios).