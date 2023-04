Ancap responde al sindicato: "Refinería La Teja no presenta riesgos en su operación"

Este miércoles Ancap respondió al sindicato que decidió detener sus actividades por considerar que la refinería de La Teja no contaba con las garantías necesarias para cumplir con su trabajo.

Ancap confirmó que el Ministerio de Trabajo efectuó la inspección y que instó a Ancap a responder sobre siete observaciones. Según el comunicado emitido por Ancap, al día siguiente de la recorrida efectuada el 13 de abril, la empresa dio respuesta a la intimación recibida "aportando abundante información que demuestra los medios existentes y las acciones de mitigación de riesgos que existen en los protocolos rutinarios de operación, como la existencia de un cuartel de bomberos debidamente equipado y preparado dentro de la planta".

La empresa afirma además que la información aportada permitió levantar seis observaciones planteadas y, en el caso de la séptima, referida al vencimiento de la fecha de recarga de extintores, demostró que están dados los debidos recaudos para que eso no tenga consecuencias. En esa misma respuesta, Ancap solicitó un plazo de 30 días para comenzar el reemplazo de extintores y de 60 días para completar la reposición total, lo cual fue aceptado por la autoridad laboral.

Finalmente el documento compartido por Ancap asevera que la Refinería La Teja "no presenta riesgos en su operación, manteniendo elevados estándares de seguridad y prevención, ampliamente destacados por diversas entidades independientes y no es de recibo la declaración unilateral e infundada de sectores de trabajadores aduciendo fallas en la seguridad para resolver, sin observar los procedimientos normativos aplicables, no realizar algunas tareas bajo su responsabilidad o, sencillamente, no presentarse a trabajar".

Asimismo la empresa confirma que cumple con todas las normativas, regulaciones y disposiciones vigentes y reafirma su histórico compromiso con la seguridad de las personas y los activos. Del mismo modo, exhorta a los diferentes sectores de la “Agrupación Ex Federación ANCAP” a hacer lo mismo y a levantar las múltiples medidas que distorsionan la normal operación y afectan el abastecimiento, para retomar ordenadamente al diálogo que se viene manteniendo con distintos sectores en el ámbito de la Dirección Nacional del Trabajo.