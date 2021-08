Andrade sobre la deuda ante la Intendencia: "La chamboneé, me pasé de ideal"

El senador frenteamplista, Óscar Andrade, reconoció su error por no haber pagado en tiempo y forma los tributos para hacerse una casa en San Luis, hecho que salió a la luz tras una investigación del programa Santo y Seña. "La chamboneé, cuando entré al Senado tenía que haber regularizado", dijo, aunque afirmó que le molestó el encare de la noticia.

"Dos años estuve en un canal que por mes donaba 40 cuotas de contribución. ¿No es un poco exagerado que vos coloques como que ´lo vamos a desenmascarar´?. (Era) una deuda de 12 cuotas de $4.000", aseguró en declaraciones a Polideportivo de Canal 12, donde estuvo invitado junto al senador nacionalista Juan Sartori.

Andrade dijo que en la situación cometió dos errores. "Un mes de sueldo del canal, en vez de donarlo todo, lo destinaba a pagar esa cuota, quedaba al día y me sobraba plata", dijo en referencia al sueldo que recibió durante su participación como panelista de Todas las Voces de Canal 4. "Ahí me pase de ideal. Agarre 10 instituciones de discapacidad y dije ´(la plata) va para ahí´". Y reiteró: "¡12 cuotas de 4.000 pesos! La mitad de esa deuda es mía, la mitad de mi excompañera, nos separamos y había que resolver qué pasaba con la deuda y la casa en construcción", afirmó.

El senador agregó que pasó "días medios bravos" y que, para él, "no es noticia que un obrero de la construcción se haga una casa por las de él". "Es lo que era yo en 2011, no era senador de la República. Me molestó más el manejo que la info (sic)", señaló.

En la investigación de Santo y Seña surgió que Andrade construyó su casa de San Luis en negro y nunca pagó la contribución inmobiliaria ni registró la obra en BPS. Ante la notoriedad del hecho, la intendencia de Canelones se puso en contacto con el senador que manifestó que se hará cargo de pagar la deuda que mantiene con la comuna.