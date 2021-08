Orsi: "Hablé con Andrade y se va a poner al día, se tiene que poner al día, es lo que corresponde"

El intendente canario Yamandú Orsi contó esta mañana en su audición en radio San José CW41 que ya se puso en contacto con Óscar Andrade por las deudas que el senador comunista mantiene con la comuna canaria. El jerarca del MPP aprovechó para “reflexionar” sobre “lo difícil que puede ser para algunas personas” realizar todos los trámites implicados en una construcción.

“Yo hablé ya con Andrade y se va a poner al día, se tiene que poner al día, es lo que corresponde. No solo es una cuestión de montos sino también de imagen, y él es consciente y me lo dijo”, relató Orsi.

Sus dichos llegan a tres días de que el periodístico Santo y Seña revelara que Andrade no paga los tributos de su casa desde 2011. El senador tampoco regularizó los planos ante el BPS, por lo que su padrón aún tributa como terreno baldío, a pesar de que en realidad tiene una vivienda.

"Al BPS yo no le tenía que pagar nada, en todo caso no pagué un arquitecto. La intendencia lo que te cobra se lo voy a pagar, es fácil. Yo me endeudé con la casa, pero no con la intendencia. Me endeudé años con el Fondo de Vivienda, la barraca de materiales, compañeros. Deudas acumulé un montón porque es la única forma que tenés", había dicho el comunista a Las cosas en su sitio (radio Sarandí) el pasado lunes.

Sobre ese aspecto enfatizó el intendente este miércoles: “Capaz que esto nos viene bien para que reflexionemos, que no es el caso de Andrade, no debería serlo, lo difícil que puede ser para algunas personas contratar un estudio de arquitectos, hacer los planos, ir a BPS, registrar, ir a la Intendencia, ver que todo esté bien pero que capaz que el muro que está allá hay que tirarlo abajo y hacerlo más allá, o que la cámara hay que hacerla en otro lugar”, enumeró Orsi.

“Esa es la realidad de todos los días acá”, afirmó el frenteamplista. Orsi añadió que "una cosa es la contribución y otra la regularización de propiedades": "Es complicado el tema de la regularización y tengo un universo enorme de gente que no puede regularizar", expuso al respecto.

"Nadie va ni golpea la puerta para que pague, ni nosotros hacemos una campaña de persecución para que eso suceda. A lo sumo llamadas por teléfono cuando hay deudores grandes, contumaces y la gente hace ese esfuercito", indicó el jerarca. "Entonces en honor y por respeto a toda esa gente, creo que todos tendríamos que estar al día, los que podamos. Los que no pueden, la Junta Departamental ha dado las exoneraciones correspondientes, a terrenos inundables por ejemplo, o las zonas con problemas de contaminación", explicó.

"Conozco a Andrade, es de Progreso, es de Canelones, él reconoció las dificultades que había tenido para hacerlo, pero en el departamento también hay facilidades para el que quiera y para el que tenga necesidad. No va a ser el caso de él porque ya me lo dijo. Pero de un caso puntual, llamativo, que generó mucho ringui y ranga capaz que sacamos alguna lección", concluyó el intendente.