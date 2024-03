Andrés Ojeda: “Estoy convencido que hoy el aire fresco somos nosotros”

Con una fuerte apuesta a la renovación, Andrés Ojeda, es otro de los precandidatos del Partido Colorado que puja por ganar la interna de su añeja colectividad. Conocido en los medios por sus intervenciones y en todo el país por su defensa en el sindicato policial, Ojeda en tres meses sorprendió por la cantidad de kilómetros recorridos y su crecimiento dentro del Partido que, según varias encuestas, lo ubican en los primeros lugares de preferencia.

Ojeda se presenta como un soplo de aire fresco en su partido y no duda de que uno de los impulsos para lanzarse a esta aventura le llegó desde otras veredas políticas. "Es más, estoy convencido de que la experiencia de Lacalle Pou para mi fue desnivelante para tomar esta decisión. Él rompió el viento en esos temas. En un Uruguay que está acostumbrado a dirigentes políticos de ciertas edades, Lacalle demostró que no hay que tenerle miedo a la juventud y que no hay que tenerle miedo a la renovación, que se puede ser joven y que eso aporta muchas cualidades útiles a la hora de un gobierno. Si alguien tenía una duda, hoy pasados cuatro años de gobierno las dudas se terminaron. En algún punto estoy bien convencido de que hoy el aire fresco, somos nosotros", dijo el dirigente colorado.

Esta es parte de la conversación que Ojeda tuvo con El Observador en el marco de los almuerzos de los precandidatos en La Casa Violeta.

¿En qué momento tomaste la decisión de ser precandidato? En algunas conversaciones previas mencionaste la llamada de Ernesto Talvi como disparador.

Ese fue el remate. ¿Viste cuando precisás que el universo te de una señal?, bueno fue esa. Creo que la decisión la empecé a tomar porque tenemos ausencia de liderazgos excluyentes y los sondeos de opinión pública reflejaban que el aporte puede ser relevante.

El momento de tomar una decisión tiene que ver con asumir la responsabilidad de que el ahora impone. Yo tengo una vocación por la actividad política. Puedo decir con propiedad, que en algún punto de mi ser, sabía que tarde o temprano esto iba a ocurrir. Quizás no era ahora, pero el momento lo adelanta el requerimiento actual. En el fondo, el momento interno colorado va a definir las posibilidades futuras de la Coalición.

Esto lo han dicho todos, si el Partido Colorado no mejora, la coalición no gana. Entonces, los que tenemos capacidad de aportar, no lo hacemos, estamos siendo muy mezquinos y muy egoístas.

¿Decís que tuviste que adelantar una decisión que venías procesando?

Yo siento vocación política y creo que esta candidatura se iba a dar tarde o temprano. Pero a veces el universo es más sabio que uno a la hora de obligarlo a tomar algunas decisiones y en esto, se dio de forma natural y fluida. Tal es así que en tres meses tenemos una estructura territorial en todo el país, sólida, buena, de calidad, en algunos lugares nos hemos quedado con los dirigentes más importantes con mucho menos capacidad a la hora de ofrecer y estamos liderando encuestas.

Si vos me decías que en tres meses desde la nada misma íbamos a estar mejor que los sectores más consolidados del partido que tienen ministros, diputados, senadores, cargos de gobierno, estructuras organizadas de poder y candidatos completamente instalados en la actividad política, te hubiera dicho que era imposible. Que iba a llevar más tiempo y se logró en tres meses. Ahora queda el objetivo que es ganar la interna. Creo que han subestimado la renovación.

El presidente Lacalle Pou fue renovación también.

Es más, estoy convencido de que la experiencia de Lacalle Pou para mi fue desnivelante para tomar esta decisión. Él rompió el viento en esos temas. En un Uruguay que está acostumbrado a dirigentes políticos de ciertas edades, Lacalle demostró que no hay que tenerle miedo a la juventud y que no hay que tenerle miedo a la renovación, que se puede ser joven y que eso aporta muchas cualidades útiles a la hora de un gobierno. Si alguien tenía una duda, hoy pasados cuatro años de gobierno las dudas se terminaron. En algún punto estoy bien convencido de que hoy el aire fresco, somos nosotros.

¿Qué es lo que te parece que funcionó más en estos tres meses que estás en campaña?

Los partidos hay que jugarlos y no podés adelantar resultados por la estadística. Porque acá la gente toma decisiones por la estadística. Mira los cuadros, mira la entrevista y dice quién debería ganar. Y por algo los partidos se juegan, si no, no tendría sentido.

Llama la atención también que haya tantos candidatos del Partido Colorado.

A mi no me llama la atención. Es el resultado propio de la ausencia de liderazgos excluyentes. No me cabe duda que si los candidatos hoy fueran Ernesto Talvi y Pedro Bordaberry no hay que cambiar, porque son dos liderazgos excluyentes. En la medida que no los hay se suplió por la multiplicidad de candidatos, porque en la medida que ninguno se come los niños crudos, todos salen con chance y me parece razonable. Pero la ciudadanía ya empezó a ordenar y ya empezó a marcar quiénes son los que pueden estar. Y son dos o tres y no más, los que hoy pujan por un liderazgo real.

¿Creés que habrá una buena votación de colorados en las internas?

Hay una cosa repetida que yo creo que ya no es más así, que se terminó, que es como la interna es voluntaria, gana el que tiene mejor estructura. Esto lo contradice la realidad. La gente se olvida de que en los últimos 25 años ha sido exactamente al revés.

En el año 2009, Pedro Bordaberry competía con tanques, con un Luis Hierro que tenía a Magurno en Montevideo, a Sanabria en Maldonado, a Tabaré Viera en Rivera a Malaquina en Salto pero con lo puesto saca el 75% de los votos, porque la gente ya no hace lo que le mandan hacer en un departamento. Tiene un teléfono, lo mira, y si le gusta vota y si no lo gusta no lo vota.

Una cosa es que preguntes a una persona a quién elige de tal o cual partido y otra es que vaya a votar a una interna.

Pero la opinión marca una tendencia, porque algunos sí van a votar. Y te digo otra cosa no menor, la interna blanca está resuelta. Perdón si ofendo a alguien pero es la realidad. Las últimas dos encuestas dan cada vez más distancia y creo que allí hay una oportunidad importante para nosotros.

¿Por qué?

Porque creo que a nadie le hace mucha gracia ir a votar a una interna en donde su voto no vale nada. Sin embargo, la única interna competitiva dentro de la coalición es la nuestra. La gente en junio elige al equipo para competir en octubre con el Frente Amplio. Yo quiero que la gente elija al mejor jugador de cada equipo para esa final.

Ese es el esquema, nosotros tenemos hoy un Partido Nacional con una elección que es medio que un trámite, por lo cual ese votante que no es necesariamente súper blanco, es un tipo que vota dentro de la coalición, hoy debería pensar en gravitar en esta interna porque tiene que elegir equipo, porque del equipo depende que ganemos.

Si no ponen un buen equipo en cancha sus chances de ganar se complican. Entonces nosotros podemos ser una buena opción para toda esa barra que de repente votó a Lacalle Pou porque le gustó más en algún momento porque en el 2014 compró la renovación. Queremos que nos pongan en el equipo y después veremos quién se pone la cinta de capitán.

¿Cómo te ves en la interna el día después? Porque se ha tirado algunos dardos...

La veo fraterna hasta el día de hoy, salvo mínimas excepciones. De mi parte, al menos, fraternidad absoluta. Y las pocas veces que he tenido que discrepar lo he hecho con dolor, porque nosotros estamos con un objetivo común que es la reconstrucción del partido.

Yo tengo 40 años y me imagino en esto dedicando lo que queda de mi vida, con lo cual hay que ser muy cuidadoso con el día después. Esta es mi vocación. Yo quiero que esta sea mi vida. La verdad pocas veces he estado tan seguro de algo tan riesgoso. Y sin embargo, cada día que pasa siento que es por acá.

Si nosotros no cuidamos una fraternidad partidaria, comprometemos el día después y no solamente el día después de la interna, el día después de la elección.

Acá tiene que haber proyecto con futuro. Tiene que haber un proyecto del cual la gente se pueda enamorar y en el que pueda confiar, en un partido donde sus últimos dos líderes se fueron. La diferencia es que yo soy un falso outsider. Tengo toda la pinta de outisder porque la gente no me conoce por esto, pero tengo la mitad de mi vida dedicada a la política partidaria.

¿Cuándo fueron los inicios?

Yo tomé la decisión de militar en este partido en el año 2002. Con todo el espinel abierto decidí esto. Creánme que no hay mayor convicción que hacerse colorado en el 2002. Mi calidad de colorado está inobjetable, porque nunca vi una vaca gorda, ni sé cómo es.

Lo segundo es que tengo la vida dedicada a esto. Si alguien no tiene riesgo de irse a ningún lado, ese soy yo. Digo más, no vengo de un cargo de gobierno. Es mucho más fácil armar una candidatura desde un cargo. Si venís de presidencia de un ente, venís del ministerio o sos legislador, todo esto es mucho más simple. Tenés cámara, tenés micrófono asegurado, sos una autoridad de gobierno... llegás traído por la potencia de tu cargo. Yo llego con la fuerza del discurso. Y en base a nuestro espacio a los medios de comunicación.

Tu rol frente al sindicato policial, fue relevante para la exposición en los medios.

Las cosas son como tienen que ser. Yo no me baso demasiado en el destino, pero termino sucumbiendo a creer. En el 2020, justo “el Turco” Abdala se va y yo entré en modo abogado que es lo que hago, y terminé sintiéndome un policía más. Siempre digo que me falta el chaleco y soy uno más. Es un sindicato muy particular donde nadie puede hablar salvo sus dirigentes sindicales. Entonces la gente está amordazada por la Ley Orgánica y todo lo que quieras decir o lo dicen sus dirigentes o no está dicho. Tengo un episodio cuando hubo una discusión por salario, nosotros creíamos que los policías merecían un aumento. Veníamos de dos años con una policía muy golpeada, que aguantaba y acusada de abusadora todo el tiempo. Cuando hubo que reclamar salario, el compromiso tácito del gobierno era un aumento diferencial de los policías sobre los públicos. Eso no llegó originalmente y entre la dirigencia sindical y nosotros, el que más montó en cólera fui yo. Porque sentía que el gobierno por el que yo había trabajado para que estuviera, defraudaba una promesa concreta en la cual había puesto la cara.

Cuando nos recibió la comisión en el parlamento, las autoridades no dijeron nada y no me aguanté. El único que le partió las muelas al gobierno fui yo, porque sentía que se cometía una injusticia y esto derivó en que me viera parado en una manifestación enfrente al Parlamento, con la dirigencia del PIT-CNT reclamando el salario policial al gobierno de coalición. Era el lugar donde tenía que estar.

El hecho de que lograras llevar contigo a importantes líderes de otros sectores relevantes como Elsa Capillera ¿en qué se basa? ¿qué les propusiste?

Yo no tengo cargos para ofrecer y me alegra mucho no tenerlos. Porque eso hace que lo que tenemos es sano. El que subió, está porque se copó con un proyecto. Mucha gente me dijo que precisa un empleo para mi hijo o algo parecido. Y, capaz que es un problema generacional, pero eso me hace mucho ruido.

Es una política de clientelismo muy instalada y creo que la política que viene no es así. Y si es así, yo no quiero estar. Y nosotros sin nada para dar, terminamos con gente convencida de que quiere apostar a la renovación.

Pero hay algo más, porque solo por renovación no va la gente.

Me destacan mucho la posibilidad de un proyecto a largo plazo y me ha favorecido también una cuestión de carisma comunicacional. Y me dicen cosas como que conmigo ven la posibilidad de que tarde o temprano podamos competir por el gobierno nacional. Lo que pasa es que el carisma no se compra, no se hereda y no se estudia: o está o no está.

Luis Lacalle Pou es la prueba de que no se hereda: él lo tiene propio. Y no importa que yo no tenga un supercargo del gobierno, no importa que no tenga billetera de cargo para salir a comprar dirigentes, pero a la hora de competir por el carisma no hay manera de no ser iguales. Y allí me animo a competir con cualquiera y es la gente la que decide.

También creo que nos subestimaron y mucho. De hecho nos vino bien porque nos dio pista para trabajar tranquilos.

Es una decisión arriesgada dedicarse a la política ahora, más allá de la vocación, porque además está tu actividad privada.

Convengamos que hay mucha gente que me ha dicho "¿qué estás haciendo’". Porque aparte como es una decisión que no tiene todo el componente racional, tiene un componente emocional lo que uno sueña para su vida, es muy complicado transmtirle a otro una respuesta lógica de por qué hacés esto: lo hago porque lo siento. Y si: voy a perder plata, voy a vivir más estresado y voy a tener menos tiempo para mi, pero es mi vocación. Y no hay manera. A veces lo comparo con ser actor de teatro, es una vocación.

Más ahora que el crecimiento del Partido Colorado, como han dicho los dirigentes en entrevistas previas en este mismo ciclo, son determinantes para el futuro de la coalición, porque claramente el Partido Nacional no llega solo.

Duplico la apuesta, creo que si bien Álvaro Delgado es el candidato del gobierno, no es Lacalle Pou. No es el estilo, no es la manera, no es parecido. Estoy convencido de que el aire fresco de esta elección somos nosotros. Venimos a dar la novedad, de un lugar fresco, juvenil, pujante sobre todo que demuestra pasión y energía. Nadie está haciendo más kilómetros que yo.

¿Decís que sos mejor candidato que Delgado?

Digo que somos cosas distintas. Él propone reelegir al gobierno y la gestión y yo propongo renovar al gobierno desde otro estilo de conducción: juvenil, cercano, pujante, enérgico y son cosas diferentes.

Me gusta el estilo de Lacalle Pou. Es muy pragmático y ya no tenemos más discusiones de izquierda o derecha, tenemos discusiones si sirve o no sirve lo que estamos haciendo.

Si tenés que definir tres ideas fuerza ¿qué le decís a la gente?

Justamente, los temas los pone la gente. En las recorridas que hacemos, escucho mucho más de lo que hablo. Obviamente recibo muchos reclamos de seguridad porque me corresponden las generales de la ley. Con el tema económico seguro que tenemos que salir a abrir nuevos mercados, en eso el gobierno tiene un debe y hemos hecho un foco importante en algo que creo que corta transversalmente todo lo que es la salud mental. Con esto podemos impactar en seguridad y creo que en algún punto el empleo también.

¿Por qué?

Si mirás hoy la certificaciones del BPS por ansiedad, estrés y depresión, rompe la vista en cantidad y en costo. Hoy el estado si tenés depresión te manda para tu casa y nada peor si tenés depresión que tirado en tu casa todo el día. Hoy la pandemia es cómo manejamos los temas de salud mental.

Creo que la mayoría de la gente sufre de estrés, depresión o ansiedad, muchas no lo saben y otras tantas no saben que tienen herramientas para combatirlo. Ahí tiene que entrar el Estado. Viviendas públicas, educación pública y salud pública hoy no veo quién se va a meter con eso. Y el Estado tiene un espacio para intervenir y poder universalizar realmente el acceso a la terapia.

Hoy al psicólogo va el que lo puede pagar y el que logra superar el estigma de ir. Por eso el día que el presidente dijo "yo voy a terapia", yo hice lo mismo. Porque un hombre de 40, 50 años de cierto lugar que diga con orgullo que va a terapia, no es poca cosa y no implica que está enfermo, implica que le va a dar herramientas para mejorar la vida. Si yo lograra instaurar algún tipo de terapia preventiva en las empresas para dar herramientas de manejo de ansiedad, estrés y depresión, prevengo certificaciones. No solo ahorro, si no que doy calidad de vida.

Esta instancia interna termina ahora y empieza otra donde se enfrentan dos modelos del país.

Dos modelos de país hay siempre. Lo que hoy está claro (es como pasta o pollo de los aviones): están ellos y estamos nosotros, así de claro. Hoy lo que elegís es a tus mejores representantes para este modelo o para el otro modelo.

Pero los modelos ya están enfrentados. Los que votan en la coalición está eligiendo a quién vota en la coalición ahora en junio. Obviamente mucha gente no va a votar, sobre todo aquellos que tienen internas resueltas. La interna resuelta baja la participación, yo me levanto el domingo y llueve y soy votante de Álvaro Delgado, me quedo en mi casa.

No hay nada peor para una interna que la percepción de que ya ganaste, pero no podés pelear contra lo que está ocurriendo y hoy la triplica, por lo cual Álvaro es casi el candidato blanco. Entonces todo ese público de coalición tiene que aprovechar la oportunidad para gravitar en las internas de la coalición donde hay disputa y las coloradas es la única que queda. Por eso yo quiero ser tan vehemente con este tema. Álvaro ya ganó, entonces que nos voten a nosotros.

Podrás elegir a los capitanes de los dos modelos que existen pero la balanza la inclinan un montón de votantes que están en el medio que no está convencida per sé ni de una propuesta ni con la otra. ¿Esa parte de la campaña es más agresiva?

Agregale a eso una pimienta importante que es la paridad. Los votos están parejos. Eso hace que la diferencia sea voto a voto. Esto es por penales. En la medida que es así, recrudece la violencia electoral.

Creo que va a ganar terreno el que no entre en eso, porque hay mucha gente harta con eso. La gente del medio esa que mencionás, es la que hoy tiene más descreimiento por la política en virtud de esta guerra. Entienden que no puede ser que no sea prioridad mencionar las condiciones de vida de la gente y sea prioridad electoral. Allí hay un reclamo de diálogo de parte de la gente. Uno puede ser vehemente con las posiciones pero manejar el diálogo y allí somos distintos. Hubo dirigentes que no participaron del Río de Libertad por no estar al lado de otros. Y si no podés estar sentado al lado con de otra gente porque no pienses igual, no es buena cosa.

La gente no está muy convencida de que haya diferencias entre un bloque u otro. Entonces hay que tener una competencia de perfiles, por esto estoy convencido de que tenemos que armar un buen equipo, porque más allá de la potencia de la gestión de gobierno... porque la gestión de gobierno es la potencia para poder seguir y profundizar las cosas y ¿quién va a capitanear eso?, ¿qué equipo vas a tener trabajando? Hay que elegir bien el equipo, porque si no es elige bien, se pierde. Por eso digo que hay que preocuparse de todo el equipo.

Por eso creo que hay un tema que la gente tiene que ver rápido porque si no condiciona.

Un gobierno u otro no van a marcar una gran diferencia de que la uruguayo le vaya a cambiar la vida.

Salvo por el tema de la Ley de reforma de la Seguridad Social. Creo que la gente no percibe aun la gravedad de esto, no cayó en lo grave que es.

Es tarea nuestra comunicar la gravedad de aprobar o no la ley. Es poner una bomba a la viabilidad del Uruguay. Es una reforma bolivariana, el exprópiese en su mejor expresión. Se van a quedar con el ahorro jubilatorio.

Escuchaba al presidente de Fancap decir "esto no se roba porque va a un fideicomiso". Si, se roba y va a un fideicomiso. No son excluyentes. Es dónde pone lo que robó. Que se vaya a administrar a un fideicomiso, no quiere decir que no estén robando los ahorros a la gente. No contentos con eso, topean la edad jubilatoria a un punto en que la financiación de eso solamente sale de los impuestos. Vamos a tener impuestos de tres cifras para poder bancar eso. Y todos los impuestos más regresivos son los que terminan sosteniendo esto: IVA e inflación. Los impuestos más duros para la clase trabajadora. Es contradictorio que el Pit - Cnt y los trabajadores terminen tratando de mover una reforma que solamente va a sumergir a los trabajadores. A veces es difícil discutir con un discurso lineal y barato de "firmá para no trabajar hasta morir". Hablame de forma berreta un tema bien complejo. Eso es demagogia.

A nosotros nos toca la parte más compleja que es explicar lo difícil para que cualquiera lo pueda entender Entonces "no firme para que lo roben", "no firme para que el país no tenga viabilidad", "no firme para que el país no tenga un IVA de tres cifras". Porque no se puede hacer en ningún país del mundo.

Hoy en Uruguay, que es un país envejecido, el gasto jubilatorio es sideral. Evidentemente ahi si tenemos dos modelos de país bien marcados. A mi me importa muy poco que hoy los candidatos del Frente no digan que si van a votar para preocuparme, alcanza con estos "ni" que estamos recibiendo y todos sabemos el peso del Pit - Cnt. Hoy el Frente Amplio es el brazo político partidario del Pit - Cnt.. De hecho yo hablé con Marcelo Abdala por los allanamientos nocturnos porque me parece más práctico que ir con el FA, con franqueza lo digo. Nos pasó con la LUC también.

Si nosotros no damos todo para que ese modelo no avance, estamos dejando a la buena de Dios muchas cosas. Entonces los que promovemos cierto modelo de país, tenemos la responsabilidades y a mi me toca asumirlas hoy.

Creo que el tipo promedio de centro, sensato, equilibrado, gris y callado, piensa más como nosotros. Capaz que no grita en redes sociales, pero mira y es mucho más cantidad de gente que la grita en redes. Ojo con eso porque es poco representativo,

Vos estás con un equipo que todavía no tuvo presentación formal.

A propósito. Las campañas hechas profesionalmente tienen etapas. La primera etapa es de presentación del candidato y más en el caso nuestro que es 100 por ciento naciente. Nuestra comunicación, ha sido simple a propósito. Nosotros no ponemos "presidente" en el cartel, porque no es creíble. Ponemos el nombre, el partido y un slogan de arranque. Nada más. Porque en el fondo, la gente no decodifica demasiada información. El público en general no es un público politizado que lee libros de política todo el día.

Terminada esa etapa, podemos presentar propuestas y personas que las lideren, y para el final, confrontaremos con otras ideas.