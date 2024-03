Ángel de Brito dio información sobre los rumores de ruptura de Marcelo Tinelli: "Si no va con Milett, está separado"

En el último episodio de LAM, emitido por América, Ángel de Brito compartió en vivo que conversó con Marcelo Tinelli para abordar los rumores de una posible crisis con su pareja, Milett Figueroa.

“Había muchos rumores y me pedían información sobre la pareja de Marcelo Tinelli y Milett, que no se mostraron nunca más juntos desde el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Y si no están las redes, para nosotros pasa algo enseguida”, expresó el presentador.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su relación

“Hoy le pregunté a Marcelo, que teníamos unos temas para hablar, y me dijo ‘no, para nada, no estoy separado’”, añadió De Brito, dejando claro que Tinelli disipó las dudas sobre su relación con Figueroa.

“Le pregunté ‘¿estás separado?’. Y me dijo ‘no, para nada’. ¿Si le creí? No, para nada. Pero bueno, yo voy a la fuente y pregunto. Si me dice ‘sí’, digo ‘sí’. Si me dice ‘no’, digo ‘no’”, explicó. Y concluyó: “Estamos en el móvil donde esta Marcelo que está en el desfile de la marca de ropa de la hija. Si no va con Milett, está separado. Veremos”.