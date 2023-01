Ante ola de homicidios en arranque de 2023, Heber destacó “baja muy leve” en 2022 respecto a 2019

En apenas 12 días del 2023, se registraron 20 homicidios en Uruguay. Este jueves, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue consultado sobre el tema en una recorrida que realizó en Rocha y dijo que en los próximos días informarán las cifras de 2022, pero que no brindan "información mensual". Actualmente el gobierno informa las cifras trimestralmente.

Habiendo hecho esa salvedad, Heber se excusó de referirse a la ola de estos días y se refirió a los resultados del año pasado. "Los números son buenos, no estamos conformes con los resultados, hay que trabajar muchos más. Pero lo que podemos decir es que la población uruguaya está más segura ahora que antes. Han bajado las rapiñas, han bajado los hurtos, tenemos una baja muy leve, pero baja al fin, de homicidios con respecto al 2019. No con respecto al 2021, pero si contra el 2019 que era un año sin pandemia. En ese sentido estamos teniendo resultado, (aunque) no nos alcanzan", expresó.

El ministro había dicho en entrevista con Esta Boca es Mía (Canal 12) el 29 de diciembre por la tarde que en todo 2022 se registraron 380 homicidios. Al otro día, falleció en Rocha una mujer que había estado internada en cuidados intensivos por un mes luego de que su marido la atacara, informó Subrayado. Así, al menos suman 381 homicidios al cierre de 2022. En 2019, habían sido 393 y en 2021, 300

En la entrevista con Canal 12 Heber había prometido presentar los datos de 2022 este 10 de enero, pero en su recorrida por Rocha señaló que lo harán la semana que viene.

Uno a uno, la ola de homicidios de enero

El 1o de enero hubo cuatro homicidios. El primero sucedió en Guillapi y Roberto Koch, Barrio Oriental. Pasadas las 00:45, efectivos policiales fueron alertados por una persona que decía estar herida de arma de fuego. Una vez en el lugar, los policías encontraron una mujer fallecido y un hombre herido de arma de fuego en la cadera.

A las 4:00, a unas cuadras del Hipódromo de Maroñas, falleció un hombre herido de arma blanca. Unos 20 minutos antes, a las 4:30, policías detuvieron al presunto autor. El hombre de 40 años dijo ser el agresor y dejó a su lado un cuchillo. El presunto homicida contó que tenía problemas anteriores con la víctima y que lo apuñaló porque el hombre de 45 lo comenzó a agredir con golpes de puño sin mediar palabra.

Minutos después, a las 5:00 ingresó un hombre de 22 años, herido de bala, a la emergencia del Hospital Pasteur, según informó el Centro de Comando Unificado. Allí murió.

Finalmente, alrededor de las 8:00, policías fueron a Ideario Artiguista y Camino Las Carretas, en el barrio Los Bulevares, por un hombre herido de arma de fuego. Allí, personas presentes le indicaron a los efectivos que al fondo había una cañada. Se acercaron y vieron que había un hombre semisumergido. Testigos en el lugar contaron que se celebraba una fiesta de Fin de Año, cuando comenzó una discusión, personas salieron corriendo para la zona de la cañada y se escuchó un disparo.

El 2 de enero, a las 15 horas, un hombre fue asesinado en Parque del Plata Norte. La víctima “venía caminando por la calle asfaltada” cuando una moto dobló en sentido contrario a él y “le emprenden a balazos”, informaron desde la jefatura.

Al otro día, un adolescente mató a un joven a balazos e hirió a otro en Carrasco Norte. Efectivos policiales recorrieron el lugar (calles Horacio Acosta y Lara esquina Álvaro Correa Moreno) y ubicaron a uno de los posibles autores, que es este tercer adolescente de 15 años que vinculan con el hecho. Se le incautó un revólver calibre 38.

El 4 de enero, un hombre de 31 años fue apuñalado en el pecho con un cuchillo de cocina y murió en la ciudad de Paysandú. El presunto homicida huyó, pero a la hora fue detenido por acosar a una mujer. Cuando lo detuvieron, tenía salpicaduras de sangre sobre su cuerpo. El mismo día apareció muerto con un tiro en la cabeza en Paso de los Toros un ciudadano ucraniano que hasta hacía poco tiempo trabajaba en UPM.

El 5 de enero un joven apareció sin signos vitales tendido en una calle de Florencio Sánchez. El hombre falleció por una "herida cortopunzante" en el centro del tórax, según dijeron a El Observador desde la jefatura de Colonia.

Días después, el 8 de enero, se registraron tres homicidios. El primero fue una mujer que asesinó a su pareja en Rivera. La agresión se dio en el medio de una discusión que tenían en la casa familiar. Cuando llegó la Policía, ella reconoció haber cometido el crimen. El segundo ocurrió en la tarde, un hombre encontró a otro tendido muerto en la puerta de su terreno en Colonia. El jefe de Policía indicó que la hipótesis principal que se maneja es que el hombre murió "por un disparo de arma de fuego", por lo que el caso se investiga como un homicidio. Entrada la noche, un hombre fue atacado a tiros en Puntas de Manga y falleció en el acto. Otros que caminaban junto a él resultaron heridos.

Al otro día hubo dos homicidios más. Uno ocurrió en el barrio Cerro cuando, sobre las 22:30, un hombre de 37 años fue baleado en la calle. La víctima recibió varios disparos en las calles Filipinas y Holanda. Se registró otro asesinato alrededor de las 15:00 del mismo día, en el barrio 24 de Junio. De acuerdo con los testigos del hecho, la víctima estaba en un almacén en Mirador y Camicachi cuando dos motociclistas pasaron y le dispararon. Falleció en el hospital horas después.

El 11 de enero, apareció un cuerpo incinerado en el departamento de Durazno. En la tarde del mismo día, la Policía hallo un cuerpo dentro de una bolsa de nylon en Cerro Norte. Según comunicó la Jefatura de Policía de Montevideo, en base a testimonios obtenidos en el lugar, el cuerpo "podría haber sido dejado en el lugar por dos masculinos con un carro". Por la noche, a las 23 horas, mataron de un balazo en el pecho a una joven de 18 años en La Unión, informó Subrayado.

Horas más tarde, en la madrugada del 12, asesinaron de la misma forma un hombre de 28 años en Paso de la Arena. Por el crimen se detuvo a un hombre de 56 años. Al mediodía, la Policía se dirigió a una casa en el barrio La Paloma alertada por disparos. Al ingresar a al lugar ubicado en la calle Servidumbre del Paso, encontraron dos cuerpos con heridas de armas de fuego, informó Telemundo.