Antel Arena, tapabocas del Sí y Rendición de Cuentas: las otras ausencias del FA en el Parlamento

La bancada del Frente Amplio (FA) decidió no asistir a la sesión donde el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue a dar explicaciones sobre la denuncia por presuntas irregularidades del senador frenteamplista Charles Carrera. La conducta de la oposición, de no asistir a una sesión o retirarse de ella, se ha repetido en los últimos años.

Rendición de Cuentas en 2020

Por ejemplo, durante la discusión por la Rendición de Cuentas en 2020, la coalición multicolor en el Senado agregó un artículo, el número 2, al proyecto donde rechazaba la gestión económica del anterior gobierno, informó Telemundo. Sin embargo, en agosto cuando se puso a disposición votarlo en Diputados, la bancada del FA se retiró de sala. En la cámara alta ya no lo habían votado alegando que "una opinión política no se manifiesta a través de un artículo incorporado a una ley".

Interpelación por Antel Arena

En noviembre de 2021, los senadores frenteamplistas decidieron no participar de la interpelación al ministro de Industria, Omar Paganini, por la construcción del complejo Antel Arena en "señal de protesta institucional", según decía la carta enviada a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, a la que accedió El Observador.

Para el Frente Amplio se trataba de un "asunto del pasado" que fue "discutido durante años" y que dio lugar a "interpelaciones, comparecencias a diversas comisiones, auditorías y pedidos de informes con respuestas". "Por este camino se degrada la calidad de la institucionalidad democrática de la cual el Parlamento es fiel custodio", señalaba la carta.

La interpelación fue convocada por el senador blanco Jorge Gandini para analizar la construcción del complejo realizada durante la administración anterior. Los senadores de la oposición entienden que se trata de una "autointerpelación" y recordaron en la misiva que ofrecieron al oficialismo convocar a las autoridades correspondientes a una instancia en la comisión del tema.

Comisión investigadoras por horas sindicales

Un mes más tarde, en diciembre del mismo año, la coalición de izquierda retiró a sus legisladores de la comisión investigadora por horas sindicales de Fenapes, después de que el oficialismo votara su extensión por seis meses.

Durante la sesión de la cámara baja, la diputada y participante de la comisión investigadora, Lilian Galán, expresó que no había motivos para extender el trabajo de la comisión. "Ya tenemos, por lo que se dijo acá, los resultados de esta comisión y no entendemos por qué seguir extendiéndola seis meses más".

En abril de 2022, la comisión solo con representantes oficialistas finalmente identificó hechos de presunta apariencia delictiva cometidos por seis dirigentes de Fenapes y dos exjerarcas de la educación. En junio resolvió enviar sus actuaciones al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Fiscalía General de la Nación y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Finalmente, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) suspendió al profesor y dirigente, Marcel Slamovitz, por 180 días sin goce de sueldo. En agosto denunció penalmente a él y a otros cuatro integrantes de la cúpula del sindicato.

Della Ventura y el tapabocas con el Sí

En marzo de este año, la Cámara de Senadores votó a los vicepresidentes para el tercer año legislativo del actual periodo de gobierno. La nacionalista Graciela Bianchi presidía el Senado ante la ausencia de Beatriz Argimón.

Cuando Della Ventura —que usaba un tapabocas rosado con el Sí de cara al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración— iba a ser llamada por Bianchi para ocupar su lugar como presidenta de la mesa, en calidad de nueva segunda vicepresidenta de la Cámara, la nacionalista le pidió que se sacara "la identificación por una de las opciones en el referéndum".

"Los que estamos sentados acá, todos, no tenemos que estar identificados, y sobre todo acá en la presidencia del Senado, con ninguna opción política", alegó Bianchi. De no quitarse la insignia, le advirtió que no le cedería el lugar y terminaría la sesión ella misma.

A partir de ese momento, comenzaron a escucharse discusiones fuera de micrófono, mientras Bianchi aclaraba que no le molestaba el color de la insignia, y afirmaba que no iba a discutir sobre el asunto. La legisladora nacionalista pidió comenzar a votar al miembro de la Comisión Permanente del Palacio Legislativo, pero el senador blanco Carlos Camy pidió que se aplazaran los dos órdenes del día restantes. En ese momento la bancada frenteamplista comenzó a retirarse de la cámara.

El disparo a Víctor Hernández

Este miércoles, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber irá a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado para aportar documentación oficial sobre la denuncia por presuntas irregularidades del senador frenteamplista Charles Carrera.

El senador es cuestionado por el caso que involucra a Víctor Hernández, un hombre que en 2012 recibió un disparo proveniente de la casa del entonces subcomisario de Policía de La Paloma, que lo dejó parapléjico y que a instancias de Carrera, por entonces director general del Ministerio del Interior, recibió "atención excepcional" en el Hospital Policial, sin ser funcionario.

La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió no asistir a la sesión, según confirmó a El Observador su coordinadora, Liliam Kechichian, días antes de la sesión de este miércoles.

La decisión venía siendo analizada en los últimos días y en su confirmación hicieron referencia a varios factores. Uno de ellos es que vienen de "retirarle la confianza" al mismo Heber en su calidad de ministro. Justamente, este lunes, la oposición promovió sin éxito una moción de censura en contra de Heber al considerar insatisfactorias sus explicaciones en torno al polémico caso del pasaporte del narco Sebastián Marset.