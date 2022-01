Apareció muerta una ballena en las costas de Punta del Este; será sepultada mañana

Apreció muerta una ballena yubarta jorobada en la costa de Playa Mansa en Punta del Este, según informó este jueves la Intendencia de Maldonado.

Forma parte del género "rorcual" explicó a El Observador Rodrigo García, fundador de la Organización para la Conservación de Cetáceos de Uruguay y actual director de Ambiente de la Intendencia de Rocha. Se la reconoce por los pliegues que tiene en su vientre "para expandir el buche como si fueran pelicanos", indicó. Estos cetáceos expanden la garganta "para filtrar más volumen de alimento".

El experto valoró que la forma más sencilla de reconocerlas es por sus grandes aletas, ya que tienen "las aletas pectorales más grandes de todos los cetáceos".

"No es una ballena adulta", y esa edad es la más difícil para la especie, explicó. Consultado sobre las razones que podrían haber llevado a que el animal llegase a esta situación, García señaló que "probablemente no haya llegado a su zona de alimentación". Por otra parte existen "problemas oceánicos graves", así como la posibilidad de que el animal este enfermo. Sin embargo, esto es difícil de saber con certeza sin las pruebas correspondientes, y actualmente no es posible acercarse.

Ramiro Pisabarro

Ballena en Punta del Este

La ballena fue encontrada con la lengua inflada, algo que "es una rareza", expresó, y añadió que la lengua se infla por los gases. Lo raro es que no se haya "rajado" aún. Acercarse es peligroso ya que podría explotar y liberar gases que transmiten enfermedades.

Consultado acerca del entierro de la ballena que tendrá lugar este viernes, García consideró la posibilidad de que la lengua se raje con las maniobras: "quienes lo hagan tienen que tener las precauciones" y cubrirse totalmente, con traje, tapaboca y guantes. El experto lamentó que no exista un protocolo oficial en el país para este tipo de procedimientos.