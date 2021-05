Apoyo a Moreira y críticas por "ridiculizar" a Manini Ríos: un fin de semana de cruces entre cabildantes

La interna de Cabildo Abierto sigue sacudida por un cúmulo de escándalos vinculados a la designación de cargos en el Estado, que recientemente dejó contra las cuerdas a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y antes forzó la renuncia del coronel retirado Enrique Montagno. Este fin de semana se produjeron nuevos encontronazos en Facebook, la misma plataforma que contrarió al partido en 2019, con el episodio del "escuadrón de la muerte", y tiempo después llevó a Guido Manini Ríos a sugerir, durante una reunión virtual, que cada usuario revisara sus publicaciones y borrara el material “escandaloso”.

Los cortocircuitos comenzaron el pasado viernes cuando Brecha publicó una conversación entre Moreira y la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), Silvana Romero, a quien la ministra le preguntó si había podido "colocar" a algún cabildante en ese organismo. Romero contestó que sí y le dio el nombre de María de los Ángeles Pereda, la esposa del diputado Martín Sodano. En cuestión de horas, los propios dirigentes transformaron el episodio en una discusión de la que participaron exmilitares, integrantes de la fuerza, otros que ya la abandonaron, y la legisladora Elsa Capillera.

El primer cruce de esta etapa fue el sábado. El siempre activo en redes Antonio Romanelli, un coronel retirado, que considera a Daniel Salinas "el mejor ministro de Salud que ha tenido Uruguay" y respalda a Guido Manini Ríos en cada una de sus publicaciones, opinó acerca la actitud de la ministra Moreira y cuestionó la versión del excabildante Julio Olivera, quien criticó el caso. "Estuvo perfecto. Está bien colocar gente decente antes que frenteamplistas. Estuvo muy bien la Sra. Ministra. Hay que prevenir de que no se sigan colando delincuentes de izquierda en el Estado”, dijo, según recogió Búsqueda este jueves. Luego, agregó: "Hay que ser muy nabo para no darse cuenta”.

Los choques no cesaron al día siguiente, pese a que Capillera quiso desviar la atención conmemorando los dos años de la agrupación Purificación. En su lugar recibió una respuesta del director de Secretaría del Ministerio de Vivienda (MVOT) y presidente del tribunal de disciplina de Cabildo, Gabriel Albornoz, que le expresó que no estaba de acuerdo con su publicación y lamentó sus "contradicciones".

El también coronel retirado le escribió a la diputada que su apreciación acerca de que en el sector no había "grados militares" era "ofensiva" porque, según él, ellos la ayudaron a lograr el "éxito" que tuvo en las elecciones de octubre 2019 cuando fue electa legisladora.

"No entiendo ese comentario de que 'acá no hay grados militares'. ¿Qué querés resaltar? ¿A qué teoría te querés adherir? ¿O de cuál te querés despegar? Somos varios los militares que, sin renegar de nuestra orgullosa condición, trabajamos para que lograras el éxito que tuviste en octubre del 2019. Lo considero ofensivo", le respondió Albornoz al mensaje que finalizaba: "Acá no hay grados militares ni políticos de experiencia, acá hay gente trabajadora, auténtica y verdaderos luchadores".

Y enseguida Capillera le dio una respuesta: "No, estimado, eso no es lo que decimos ahí. Es porque en nuestros cabildos y lugares que ocupamos las personas de la agrupación somos todos iguales, sin distinción. Sé que nos dieron la oportunidad y nuestra familia de Purificación está compuesta por militares orgullosos. ¡Nos ganamos cada uno, mano a mano, casi cada voto que obtuvimos, que a ti como a mí nos permiten estar donde estamos! ¡Tú en el MVOT y yo en la vicepresidencia de la Cámara!".

Albornoz siguió con el intercambio y le acotó que él no era "tan ingenuo" como para malinterpretar la frase. Continuó diciéndole que lamentaba sus "contradicciones" y que con esas afirmaciones ridiculizaba a Manini Ríos. "Un día estás en una entrevista ante un medio de televisión diciendo que votantes tuyos 'tapaban la cara de Manini para votarte a vos' y al poco tiempo expresás que Manini es tu líder. A un líder no se lo ridiculiza con un comentario de ese tipo, al menos yo no lo haría". El jerarca cerró dejándole claro que Manini Ríos es su "amigo" y que está en el cargo representándolo a él y al partido, no a Purificación.

"¿Sabés qué? No me conocés, ni vale la pena explicarte. Hay algo que importa: todos los votos, no importa de quién hayan sido, fueron para Cabildo, que es lo que importa. Nosotros somos ave de paso, ¡el partido queda!", respondió la diputada.

Las discusiones no subsanaron hasta ese domingo. Por la noche, quien hizo eco de una ofensa fue el exdirigente Germán Dorrego al ser agraviado por Gonzalo Ferreira Sierna, hijo del histórico dirigente nacionalista Wilson Ferreira Aldunate.

Dorrego, exdirigente de Purificación, se había pronunciado días antes contra Moreira tildando su actitud de "acomodo". "Realmente, si esto es verdad, vergüenza me da haber sido una de las personas que aportó para que Cabildo Abierto esté donde esté. Vergüenza siento si esto es verdad", replicó al divulgar la noticia.

"Nos prometieron algo diferente; que estas cosas no pasarían y al final, si esto es real, son la misma porquería que el Frente Amplio. Nos prometieron que se cambiaría la forma tradicional de política y terminar con el acomodo", insistió y al tiempo agradeció a Dios por no seguir en el "entorno de mentiras" de la agrupación Purificación.

Ferreira Sierna, senador suplente de Manini Ríos, le contestó: "“Dorrego, sos una porquería. Si finges creer lo que expresas, no hay palabras para definirte, bastan las tuyas. Pero si eres sincero y de veras crees lo que dices, no sé si no es peor de lo que me pareces. ¡Y qué despiste! Pones los méritos tras un mostrador por encima de una carrera militar. Pones a cualquiera y a todos los bachilleres lánguidos, snobs y bohemios por encima de un militar que dedica su vida y la arriesga, preparándose para entregarla al pie del cañón si la patria lo pide. (...) Tú eres una desgraciada piltrafa humana. Cuanto antes desaparezcas y te sumerjas en tu canaleta sucia, mejor. Lástima que seguramente no seas biodegradable”.