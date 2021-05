“¿Pudiste colocar a algún cabildante?”: el mensaje de Moreira que derivó en contrato

María de los Ángeles Pereda, pareja del diputado cabildante Martín Sodano, ingresó a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), El contrato firmado el 16 de marzo de 2021, es por un sueldo mensual nominal de $ 57.630.

Previo a eso, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, le mandó un mensaje a la ingeniera química Silvana Romero, presidenta de la Ursea, designada en representación de Cabildo Abierto (CA): “¿Pudiste colocar algún cabildante en la Ursea??? ¿Necesitas a alguien? En Cabildo hay cv para varios perfiles”, según publicó el semanario Brecha este viernes.

“Sí, a Maru Pereda, la sra. de Martín Sodano. Justo lo tratamos este martes en directorio y ahora estaban consultando cómo instrumentar el ingreso”, respondió Romero. El diálogo es parte de una conversación entre ambas a través de WhatsApp y la ministra envió una captura de ese chat, aparentemente en forma accidental. Aunque el envío fue borrado casi de inmediato, la imagen quedó registrada en algunos celulares del grupo y circula desde hace unas semanas entre militantes, jerarcas y legisladores de CA.

Romero confirmó a Brecha que “efectivamente, se trata de un diálogo privado mantenido a través de los celulares personales”. Agregó que mantiene un diálogo “fluido” con Moreira y que no se trató de una “comunicación formal ni oficial de Ursea”. El Observador consultó a la ministra por el tema, pero prefirió no hacer comentarios. Por su parte, Romero no respondió a las consultas.

El contrato

La decisión se ampara en el artículo 23 de la ley 17.556, que habilita a los directores de los servicios descentralizados a tomar “personal de confianza en tareas de asesoría, secretaría, etcétera”, y en las disposiciones del presupuesto de la Ursea, que asigna a cada director una partida de 134 mil pesos nominales para contratar cargos de confianza.

Las actas de la resolución 048/021 –caratulada como contratación de «asesora personal»– terminaron de aprobarse el 23 de marzo, consigna el semanario. El texto señala que Pereda cumplirá “tareas de secretaría y otras tareas vinculadas a su naturaleza” mientras la presidenta se encuentre en funciones o hasta que disponga su cese.

En la sesión de aquel martes a la que hace referencia Romero, no especificó que la persona a contratar es la pareja de un diputado. “Es una persona de mi conocimiento y confianza personal y me brindará apoyo en aspectos administrativos y de secretaría, para los cuales cuenta con una capacitación adecuada”, señaló.

La pareja del diputado está registrada como auxiliar contable en la Caja Notarial y figura en la red social Linkedin como encargada de la contabilidad en el hotel Ibis Montevideo, lugar elegido por los actuales senadores Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech para realizar conferencias de prensa durante la campaña electoral de 2019.