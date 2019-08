Apple invertirá US$ 6.000 millones en producir contenido para su servicio de televisión

Apple prepara una ofensiva de contenido propio para plantar cara a Netflix, HBO, Amazon y Disney en la batalla audiovisual en internet. El gigante tecnológico estadounidense ha comprometido ya más de US$ 6.000 millones a la producción de programas y películas originales para su servicio Apple TV+, según informó Financial Times. El presupuesto es muy ambicioso, pero se sitúa muy por detrás del de Netflix, que este año destinará en el orden de US$ 15.000 millones a la compra y producción de contenido para su servicio de vídeo en streaming.

Apple TV+, la plataforma de vídeo que incluirá sus producciones originales, no será una realidad hasta el último trimestre del año, cuando llegará a un centenar de países. Tim Cook, consejero delegado de Apple, presentó en marzo este servicio en un evento en el que puso de manifiesto la apuesta de la compañía por el negocio de los servicios. Sin embargo, el ejecutivo no confirmó entonces fecha concreta de lanzamiento ni el precio del servicio.

Según Bloomberg, Apple TV+ comenzará en noviembre con una tarifa mensual de US$ 9, 99. La compañía ha fijado esta fecha de estreno para plantar cara a Disney+, la plataforma online del gigante multimedia, que estará disponible en Estados Unidos a partir del 12 de noviembre por por US$ 6,99 mensuales o US$ 69,99 si se opta por un único pago anual.

Apple ya ha anunciado que los suscriptores de Apple TV + podrán ver producciones originales de actores y directores como Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer o J. J. Abrams, que en marzo acompañaron a Tim Cook en el escenario de Steve Jobs Theatre para promocionar sus creaciones. Entre los primeros títulos que estrenará la plataforma se encuentra Amazing Stories, una serie de ciencia ficción producida por Steven Spielberg; Little Voice, serie de Sara Bareilles y J.J. Abrams, y The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Aunque el presupuesto de Apple se sitúa por debajo del de Netflix, Financial Times señala que sus condiciones, más generosas que las de su rival, le están ayudando a cerrar acuerdos en Hollywood. A diferencia de la compañía dirigida por Reed Hastings, que difiere el pago a los creadores de contenido durante varios años, la tecnológica paga antes en el proceso de producción, una vez que se alcanzan ciertos hitos.

El año pasado, Neflix destinó más de US$ 12.000 millones a la producción de nuevas ficciones y licencias de contenido. Desde 2010, el gigante del streaming ha gastado más de US$ 40.000 millones en esta partida.

Con información de Expansión - RIPE