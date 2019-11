Araceli y la división de bienes con Suar: "Las mujeres siempre quedamos en desventaja"

La actriz y empresaria Araceli González mantiene un conflicto legal con su exmarido, también actor y empresario Adrián Suar.

González estuvo como invitada en el programa de Susana Giménez, donde relató en qué etapa está la instancia judicial y sus sentimientos sobre su caso personal.

"La realidad es que durante la primera etapa (después de la separación) no le di tanta importancia, sí le di importancia a equilibrar a mis hijos emocionalmente, a reconstruirme a mí como persona. Y lo que quise era dedicarme al cuidado de ellos, para estar bien yo también y seguir trabajando. Y después de un tiempo sentí esa necesidad. Me separé en 2002. Estuvimos casados cuatro años, fue más tiempo el de novios. Pero para mí es muy importante cerrar esta etapa, es como necesario. Pero lo fundamental es que en principio solo pensé en construir mi vida y la de mis hijos. Todas las mujeres priorizamos a nuestros hijos a nuestra vida", dijo.

Según relata la crónica de La Nación, Giménez comparó la situación de la actriz con la de los divorcios que ella debió enfrentar, y le comentó que "los hombres siempre tienden a esconder un poco". González respondió: "En este momento yo tengo que confiar en que la ley me asista. Yo creo que todas las mujeres esperamos que eso suceda. Igual siempre te sentís en desventaja, las mujeres cuando hablamos de estas cosas nos sentimos en desventaja".

Entonces Giménez le preguntó concretamente qué es lo que reclama a Suar, y González contestó: "No es un reclamo, es lo que me corresponde. Hay un tiempo en que uno elige y prioriza algo, y después es momento de solucionarlo. Porque así se terminan las relaciones también. Igual yo activé el silencio durante mucho tiempo, por una cuestión de respeto a mi vida, a mis hijos. Pero llega un momento en que una confía en la sensatez de la gente, en el buen obrar de la gente y después eso no sucede".

Además, Giménez la consultó sobre si es accionista de Polka, la empresa de su exmarido y la actriz respondió: "En Polka soy accionista, pero en realidad... no, no cobro nada. Solo en caso que se venda. Yo creo que es fundamental que en esta época todas las mujeres tomen las decisión de defender sus derechos. Yo quiero que quede claro, viste que las mujeres somos culposas, es como que siempre priorizamos a nuestros hijos y siempre nos callamos un montón de cosas, pero la realidad es que este es un momento muy oportuno para la mujer, donde está siendo escuchada y hace mucho tiempo que no se arriesgaba a tantas cosas".