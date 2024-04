La Joaqui confesó que está enamorada por primera vez de un chico cinco años menor que ella

Siendo reservada en su vida sentimental, La Joaqui asistió a Nadie Dice Nada y no pudo esconder que su corazón está feliz. “Me enamoré, algo que nunca me había sucedido”, expresó la reconocida cantante de RKT.

Sin entrar en detalles sobre el hombre en cuestión, a quien solo describió como 5 años más joven, La Joaqui compartió cómo se dio cuenta de que está enamorada por primera vez.

“Durante todos estos años estuve reflexionando sobre esto y me di cuenta de que siempre me había relacionado por otras razones: me dejaba escoger, no quería estar sola o porque me gustaba fingir que estaba enamorada. Era un estado de ánimo”, comentó la cantante.

Y Flor Jazmín Peña precisó: “¿Y qué sentís ahora que es diferente y te hace pensar que realmente estás enamorada?”.

Con sinceridad, la artista respondió: “Lo primero que noto es que no me importa estar en pijama. Siempre que estaba con un chico, ponía la alarma una hora antes para arreglarme. Eso me ha pasado toda la vida y ahora no me importa, me levanto despeinada y no me siento incómoda”.

¿Desde cuándo está enamorada La Joaqui?

Profundizando en el alegre presente amoroso de La Joaqui, en Nadie Dice Nada le preguntaron si la persona que ganó su corazón lo sabe, y ella afirmó que el amor es mutuo.

“¿Si es recíproco? Quiero pensar que sí, porque sabes que los hombres pueden ser un poco mentirosos”, dijo La Joaqui, con picardía y manteniendo la guardia alta.

“¿Cuánto tiempo llevas con esta persona?”, volvió a preguntar Nico Occhiato. Y la cantante respondió: “Hace nada, muy poco tiempo. Hace un mes. Un día me encontré con esta persona y nunca más pude separarme”.