¿Ronald Araujo estaba para jugar en octavos de final del Mundial Qatar 2022? Lo que dijo y mostró FC Barcelona

El zaguero uruguayo Ronald Araujo regresó este lunes a los entrenamientos de Barcelona, tal como informó Referí, luego de su presencia con la selección uruguaya en el Mundial Qatar 2022, en la que no llegó a jugar debido a que está en la fase final de recuperación de su lesión.

Tras la eliminación de la celeste, el riverense volvió a España y comenzó a trabajar en su club.

Barcelona mostró fotos y videos en sus redes de la vuelta del zaguero, quien se recupera de una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho.

Araujo con la celeste

¿Estaba para jugar Araujo?

El defensa volvió a entrenar en su equipo este lunes 5 de diciembre, día en el que la selección uruguaya habría jugado ante Brasil en caso de avanzar a octavos de final, partido para el que se lo iba a probar para ver si podía estar a la orden, tras estar ausente en los tres juegos de fase de grupos.

De acuerdo a lo que informó el diario catalán Mundo Deportivo el pasado sábado y consignó Referí, el entrenador uruguayo Diego Alonso tenía previsto hacer un amistoso el sábado contra jugadores locales de Qatar con la intención de probar a Araujo para el partido contra Brasil del lunes en octavos de final.

Cabe recordar que hubo algunas desavenencias con Barcelona, debido a que el club insistía en que el zaguero se lesionó por culpa de la selección uruguaya.

Este lunes, el club catalán en su reporte dio a entender que Araujo no estaba para jugar aún.

"Ronald Araujo y Kessie siguen con sus respectivas recuperaciones haciendo trabajo específico en el campo", dijo el FC Barcelona en su sitio web.

En las imágenes del entrenamiento que compartió el club se vio al defensor haciendo trotes junto a dos preparadores físicos, más trabajos de zig zag con postes, y ejercicios de recepción y traslado de balón.

Este lunes el diario Mundo Deportivo de Barcelona dijo que el club catalán “no correrá riesgos como hizo Uruguay con Araujo” y una vez que sea revisado por el doctor del club, Ricard Pruna, empezará a trabajar en solitario y se incorporará al grupo de forma progresiva.

Barcelona volverá a jugar el 31 de diciembre ante Espanyol, en la fecha en la que se retomará LaLiga de España tras el parate por el Mundial.

Lo que dijo Araujo

Araujo se manifestó en sus redes tras la eliminación de Uruguay del Mundial Qatar 2022, que fue su primera Copa del Mundo y en la que no pudo jugar por su lesión.

"Se terminó el sueño mundialista. Triste por no poder ayudar a mis compañeros y a mi país dentro de la cancha. Le metí a más no poder desde el día uno de la lesión para estar y ayudar. Faltó muy poco, pero no se consiguió", escribió en su cuenta de Instagram este lunes a la hora 16 uruguaya

Y agregó: "Gracias y perdón a todo nuestro pueblo uruguayo. Volveremos y les daremos muchas alegrías. Con fe que siempre hay revancha. Vamos Uruguay 🇺🇾🦍".