Mundial Qatar 2022: El mensaje de Ronald Araujo: "Triste por no poder ayudar a mis compañeros, le metí a más no poder; gracias y perdón"

Ronald Araujo ya se encuentra en Barcelona, en donde continuará su recuperación de la lesión que lo dejó sin poder defender a la selección uruguaya en el Mundial Qatar 2022.

Allí, ya en la tranquilidad de su hogar y tres días después de la eliminación celeste de la citada Copoa del Mundo, el zaguero escribió un mensaje.

"Se terminó el sueño mundialista. Triste por no poder ayudar a mis compañeros y a mi país dentro de la cancha. Le metí a más no poder desde el día uno de la lesión para estar y ayudar. Faltó muy poco, pero no se consiguió", escribió en su cuenta de Instagram este lunes a la hora 16 uruguaya

Y agregó: "Gracias y perdón a todo nuestro pueblo uruguayo. Volveremos y les daremos muchas alegrías. Con fe que siempre hay revancha. Vamos Uruguay 🇺🇾🦍".

Araujo había viajado con toda la expectativa de poder llegar a jugar en el Mundial, pero finalmente se quedó sin debutar en el mismo debido a su lesión.

De acuerdo a lo que informó el diario catalán Mundo Deportivo el pasado sábado y consignó Referí, Alonso tenía previsto hacer un amistoso el sábado contra jugadores locales de Qatar con la intención de probar a Araujo para el partido contra Brasil del lunes en octavos de final.

Cabe recordar que hubo algunas desavenencias con Barcelona, debido a que el club insistía en que el zaguero se lesionó por culpa de la selección uruguaya.

AFP

Araujo entrenó con todo con los celestes, pero no pudo debutar en el Mundial Qatar 2022 por su lesión

Según versiones de prensa, el club catalán supo que el día antes del partido que se lesionó Ronad Araujo (ante Irán con la celeste), el central realizó una doble sesión de trabajo, informó Mundo Deportivo.

El pasado 12 de noviembre, el zaguero de Barcelona y de la selección uruguaya, había subido a sus redes un video en el que mostró lo que fueron sus días entre la lesión que sufrió a los 30 segundos de juego contra Irán en el amistoso del 23 de setiembre, y su recuperación para poder ir al Mundial de Qatar 2022.

"Desde que era solo un niño en Rivera, soñaba con vestir la celeste y un día, representar a mi país en un Mundial. Estos últimos meses fueron muy difíciles, pero los enfrenté con mucha fe y confiando en que Dios podía hacer este milagro. Y acá estoy. El sueño sigue intacto. ¡Vamos Uruguay!", decía Araujo en su emotivo video.

El jugador viajó hacia Abu Dabi y fue uno de los 11 adelantados para sumarse a los entrenamientos de la selección.

Ya en Barcelona, el futbolista continuará con la evolución de su lesión para tratar de sumarse a su equipo lo antes posible.