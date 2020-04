Arbeleche sobre coronavirus: "Será un shock profundo pero transitorio”

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, destacó que Uruguay pudo aprovechar las líneas de crédito preaprobadas rápidamente y en términos atractivos con los bancos regionales de desarrollo para hacer frente a la pandemia. En entrevista con la agencia Bloomberg, Arbeleche sostuvo que "Uruguay no tiene ninguna urgencia" para vender bonos en los mercados internacionales de deuda.

"El camino que hemos elegido ha sido gatillar estas líneas de crédito contingentes con entidades multilaterales". Uruguay ha pedido prestados alrededor de US$ 1.500 millones en préstamos gestionados con distintos organismos multilaterales de crédito para financiar su respuesta al coronavirus.

Según consigna Bloomberg, el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha desembolsado US$ 800 millones, luego aportará otros US$ 250 millones y US$ 350 millones del banco de desarrollo CAF. El gobierno también está buscando préstamos del Banco Mundial y del banco de desarrollo Fonplata, además de negociar nuevas líneas de crédito con el BID, el Banco Mundial y la CAF pero Arbeleche declinó hacer comentarios a la agencia sobre las sumas involucradas.

El gobierno lleva invertidos US$ 400 millones para mitigar las consecuencias para la sociedad de la pandemia. El reinicio de la economía depende de mantener vivas las empresas y atraer inversiones a través de incentivos como exenciones de impuestos para proyectos de construcción de gran escala, dijo Arbeleche.

"Será un shock profundo pero transitorio. Estamos trabajando para una recuperación en forma de V ”, afirmó.

Arbeleche señaló que un mayor gasto y una caída en los ingresos tributarios empujarán el déficit del sector público por encima del 5% del producto interno bruto este año. Las compañías de calificación crediticia han citado los déficits crónicamente altos de Uruguay como un riesgo para su calificación de grado de inversión.

"Debido a la crisis, la mejora fiscal prevista para 2020 se pospone hasta 2021", concluyó la ministra.