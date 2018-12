Ardaiz y la involución del futbolista juvenil

En 2017, con 18 años recién cumplidos Joaquín Ardaiz ocupaba las páginas de los diarios e informativos de televisión con su boca llena de gol. Su corte mohicano y tatuajes alrededor del cuello lo hacían aún más singular. Fue la figura de Uruguay que en el último partido del hexagonal final del Sudamericano sub 20, se vistió de héroe en Ecuador y con dos goles firmó el título continental, que Uruguay no ganaba desde hacía 36 años.

En 2019, por esas vueltas que tiene el fútbol y por las decisiones que transcurren entre las sugerencias o imposiciones de los empresarios y las determinaciones de los jugadores, con 20 años, el salto al exterior, una ficha que fue adquirida en US$ 2,5 millones a Danubio por un grupo inversor que respaldaba a El Tanque Sisley, pero con escaso rodaje y apenas 30 partidos jugados en dos años y uno solo en el actual semestre, quedará afuera de la nómina de 23 que afrontará la defensa del título continental desde el 17 de enero en Chile.

El fútbol uruguayo tiene otros Ardaiz. De jugadores que maduran antes que sus coetáneos, y que con esa ventaja que les brinda su desarrollado físico alcanzan una actuación que les permite ser los elegidos de su generación para escribir momentos inolvidables en el fútbol, pese a su corta edad. Está lleno también de esos mismos Ardaiz que deciden emigrar siendo muy jóvenes, que llegan a mercados tan impropios para los uruguayos que se transforman en extraños e incómodos habitantes de un entorno que los termina deprimiendo y destruyendo en sus aspiraciones futbolísticas, y eyectando del deporte en el que surgían como promesas.

Tras ser transferido de Danubio a El Tanque Sisley y jugar seis meses a préstamo en su club de origen, Ardaiz pasó a Chiasso, de la segunda división de Suiza, pero defendió durante una temporada Royal Amberes de Bélgica. El último semestre entrenó en Frosinone, penúltimo en la serie A de Italia, que la semana pasada le rescindió el contrato.

Este miércoles, Fabián Coito anunció la nómina de 23 futbolistas que jugarán el Sudamericano de Chile, y Ardaiz no está.

El Pájaro, que llegó el 11 de diciembre a Montevideo y entrenó ocho días con la sub 20, y que anotó cinco goles en dos años, volverá a Chiasso, club de segunda división de Suiza que es dueño de su pase por estos días.

Entonces, los minutos de fútbol de Ardaiz los utilizarán Darwin Núñez, Emiliano Gómez, Facundo Batista o Nicolás Schiappacase, el único sobreviviente de la sub 20 campeona, que siguen en la carrera juvenil ascendente o se mantienen, como en el prodigio delantero que con 16 años debutó en la primera de River Plate.

Una selección internacional

Coito conformó una selección con nueve de sus 23 integrantes que actúan en equipos del exterior, en un dato que no es menor. Cada vez son más los jugadores de la sub 20 que actúan en el extranjero. En 2017 hubo dos en la nómina que jugó en el torneo de Ecuador: Schiappacase en Atlético de Madrid y Rodrigo Bentancur, en Boca. Real Madrid no cedió a Federico Valverde. En 2015, también dos: Ramiro Guerra (Villarreal) y Diego Fagúndez (New England Revolution de la MLS).

De los nueve que llegan del exterior para defender el título, seis ya se encuentran en Montevideo. El golero Franco Israel, que Nacional transfirió este año a Juventus, llega este jueves. Luego de Navidad, el técnico espera a Juan Manuel Sanabria (Atlético de Madrid) y para los primeros días de enero a Edgar Elizalde (Pescara).

De los 30 jugadores que conformaron el grupo para preparar el último tramo del Sudamericano, quedaron afuera el delantero de Nacional Brian Ocampo, Ardaiz, Ronald Araújo (Barcelona no lo cedió), Mauro Brasil de Peñarol, Bruno Suárez de Atenas, Facundo Torres de Peñarol y Joaquín Trasante de Nacional.

La celeste integra el grupo B junto a Perú, Paraguay, Argentina y Ecuador. El debut será el 18 de enero ante Perú en Talca.

Como preparación, Uruguay llegará al Sudamericano con más de 20 partidos internacionales y con siete amistosos que desde hace 10 días disputa a razón de dos por semana en el Complejo de la AUF frente a selecciones del interior.