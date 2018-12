Coito: "Si hay nuevos desafíos, ¡a la selección no la cambio por nada!"

En enero dirigirá su séptimo Sudamericano de juveniles con la selección a la que llegó en marzo de 2007 para ponerse al frente de la sub 15. Será el primero después de ganar el sub 20 de Ecuador 2017. Fabián Coito analizó pasado, presente y futuro del equipo sub 20, brindó detalles sobre su futuro, en donde adelanta que espera un llamado de la AUF.

En 2017, después de 10 años en las selecciones juveniles de Uruguay, el título en el Sudamericano sub 20 y el cuarto puesto en el Mundial de esa categoría, ¿pensó dar un paso en busca de otros proyectos?

Una de las posibilidades que analicé fue que si me iba en esas condiciones, dejaba mi última imagen en la selección con un campeonato ganado. La otra opción que puse en la balanza fue: capitalizo la experiencia, me sigo preparando, sigo creciendo como entrenador y genero un nuevo desafío, este que estamos disfrutando hoy, el de preparar a una nueva generación, en la que queda el antecedente inmediato de ser campeón

Queda claro cuál fue la prioridad.

El asunto era cómo podía tomar el cuerpo técnico el nuevo desafío. La experiencia que hemos recorrido desde entonces resultó muy linda, y estamos convencido que fue buenísima la idea de quedarnos para capitalizar la experiencia. Por esa razón, entiendo que como grupo técnico estamos mejor que hace dos años. Ahora bien: nadie puede saber qué es lo que va a pasar en el Sudamericano, porque nuestro equipo y el de los rivales son nuevos, pero como entrenadores nos sentimos muy seguros y muy conformes con el trabajo que realizamos. También, a nivel personal, me siento satisfecho porque transmito mi trabajo desde un lugar en el que estoy más consolidado, basado en la experiencia. Eso es muy importante.

De todas formas, en general lo que cuenta al final de cada torneo es el resultado.

Nos preparamos para eso, para conseguir buenos resultados, pero no nos podemos obsesionar en cuál será nuestra ubicación final en la tabla porque nos degastamos en algo que nadie lo sabe. Debemos apuntar todo a lo que es la preparación y sabiendo que esta es una generación diferente, que como característica tiene que un buen número de jugadores que integran el plantel juegan en el exterior. También valoro un aspecto que para el cuerpo técnico fue fundamental y que forma parte de la preparación de un equipo: cómo le presentamos a ellos, a los jugadores, esta instancia donde está claro que hay un número de futbolistas mucho mayor al que vamos a llevar (reservó a 30 y al Sudamericano viajan 20). Existe una situación en la que no nos podemos detener todos los días, incluso cuando el tema está en el aire, que es un va a llegar un día en el que hay que confeccionar la lista final y algunos van a quedar en el plantel y otros desafectados, pero en todo este tiempo trabajamos para que ellos sepan claramente en qué nos vamos a basar y cuáles serán los fundamentos para conformar el grupo final.

Esta generación va a defender el título de 2017. ¿Le habló del tema?

Poco, muy poco.

¿Cambió la forma en la preparación del grupo? ¿Los jugadores sienten que tienen mayor obligación de ser campeones y cargan con una presión? ¿Cómo encaró esa situación?

Me detuve muy poco para decirles: ‘Muchachos, la última vez fuimos campeones…’, y todo lo que se puedan imaginar cuando volvés a trabajar después de ganar un título. En algunos casos puntuales los pude poner a manera de ejemplo para hablar de determinadas situaciones que aportaban un valor. En este grupo hay dos futbolistas que estuvieron en el último sudamericano, Schiappacase y Ardaiz, que están dentro de la lista de 29, por tanto hay algunas cosas que se repiten. Pero nunca entré ni lo haré en la comparación de lo que sucedió hace dos años, ni una situación que tienen que salir a defender un título, ni nada que se le asemeje. Cada grupo tiene y genera su propia historia. Y la historia de este grupo comenzó el lunes 14 de agosto de 2017, cuando dijimos que a partir de ese día empezábamos a escribirla a partir de ese momento. Lo que pasó antes es pasado y lo que va a suceder en el futuro nadie lo sabe, eso sí, hice hincapié en que podremos saber lo que iremos haciendo día a día para recorrer este camino. De aquel 14 de agosto de 2017 algunos están y otros ya no están.

Si le pidieran que explicara cómo jugará esta selección, diría que…

El nivel de todo equipo lo dan los futbolistas. Los entrenadores debemos potenciar a los jugadores en la búsqueda de resultados, generando un clima que permita a cada uno de los integrantes del equipo alcanzar el máximo de sus posibilidades. Eso es en líneas generales lo que busca todo entrenador con su plantel. Esta semana, en una charla con los jugadores, les decía: en el equipo tenemos fortalezas y defectos por la característica de los jugadores que tenemos, por tanto aquellas cosas que no tenemos, el grupo y el juego se tienen que encargar de disimularlas y solucionarlas. Y las fortalezas intentar imponerlas en el juego. Entonces, como basamos de forma muy clara los objetivos que perseguimos desde lo grupal, ellos saben hacia dónde hay que apuntar desde lo colectivo. ¿Cuál es ese norte? Un equipo en el que tengamos variantes y en el que queremos imponer principios que debemos buscar permanentemente: saber, cuando no tenemos la pelota, en qué instancia presionamos y cuándo debemos replegarnos. En un aspecto que hacemos mucho hincapié es en prepararnos mucho para los duelos uno contra uno. También es fundamental atacar al rival permanentemente para generarle dificultades cuando tenemos la pelota, y obligarlos a cometer errores cuando la tienen ellos. Y, sobre todo, lograr desde lo colectivo tocar todos la misma música.

¿Cuándo anuncia la lista para el Sudamericano?

El jueves 20. En la lista de 29, originalmente era de 30 pero Ronald Araújo no fue autorizado a viajar, hay dos jugadores que llegan después del 20, Sanabria y Elizalde.

Hace dos años Ardaiz y Schiappacase fueron figuras en el Sudamericano, tenían una gran proyección, los transfirieron al exterior y sucedió lo que acontece con tantos juveniles no concretaron futbolísticamente en la medida que prometían. ¿Cómo los recibe? ¿Su objetivo es recuperarlos?

Seguramente hace dos años las expectativas que generaban ambos eran mayores de las posibilidades que le daba su edad. Y por tanto nos quedamos con gusto a poco en lo que ha pasado con ellos en este período. De todas formas, hoy están bien, en el mejor momento para la sub 20, en el límite de la edad, por tanto su nivel de madurez y su nivel futbolístico debe estar potenciando con respecto a lo que fueron antes pero no de acuerdo a todo lo que podríamos imaginar que darían en estos años. La intención es verlos, analizar qué pueden volcar y qué podemos capitalizar de ellos para sumar a un grupo que tiene identidad propia y que ya tienen definida la cultura de lo que es un grupo. Debemos ver si la participación de ellos genera un aporte. Eso es lo que vamos a ver para definir si Ardaiz y Schiappacase integran este grupo desde lo humano y desde lo futbolístico.

¿Cuál es la particularidad que presenta esta sub 20, con relación a la de hace dos años?

Tiene más cantidad de atacantes que la última sub 20. Buenos mediocampistas, aunque es difícil lograr la calidad de la generación pasada, tiene un buen juego y en eso hicimos mucho hincapié. También disponemos en defensa de un número de jugadores, más allá de que no viene Araújo, para armar un buen equipo. Posee muchos delanteros centro que la generación pasada no tenía, por eso integraron aquel equipo jugadores que daban ventaja de edad. Hoy Ardaiz, Schiappacase, Darwin Núñez, Facundo Batista y Agustín Dávila son jugadores que nos brindan una cantidad interesantes para elegir en esa posición.

En marzo cumple 12 años en las selecciones juveniles. ¿Usted cree que un técnico puede cumplir un ciclo en formación de jugadores o puede ser eternamente un técnico a este nivel?

Considero que hay que renovar los desafíos permanentemente, y si los desafíos están planteados en la selección es mi prioridad quedarme porque cada día voy loco de la vida al Complejo. Encontrarme trabajando en cancha con chiquilines, me hace feliz. Lo importante es saber en busca de qué vas en un proyecto, y si en ese rumbo empezás a perder un poco la renovación de nuevos desafíos entonces entiendo que sería conveniente cambiar. Pero si hubiera nuevas posibilidades en la selección, si me permitieran capacitarme, seguir aportando cosas… ¡a la selección no la cambio por nada! Pero eso no depende de mí. Yo integro un proyecto y soy funcionario de una Asociación. Del proyecto y de la idea de la institución de mantenerme saldrá la decisión de darle continuidad o no a mí trabajo en la selección.

¿Se puede interpretar que después del Sudamericano sub 20 se retira de las selecciones juveniles?

Cuando llegue el momento pondré sobre la mesa las opciones que me presentaron, que son desafíos diferentes, y los voy a comparar con lo que hay en la selección. Como dije hoy y siempre, mi prioridad es la selección, pero si los desafíos no aparecen, si la AUF no me presenta la intención de mantenerme, será el final de un ciclo. No porque lo haya cumplido, porque estoy loco de la vida con lo que hice y estoy realizando. Estoy feliz con mi trabajo, voy cada día como si fuera el primero, pero también hay que renovar permanentemente los desafíos y si están acá, en el Complejo, esto no lo cambio por nada.

¿Le hablaron de Panamá para ofrecer la selección mayor?

Me llamaron y no prospero, porque tenía urgencias.

No fue el único ofrecimiento, ¿verdad?

Hubo otros. Les dije, igual que al ofrecimiento de Panamá, que mi ciclo en la selección no lo iba a interrumpir bajo ningún concepto y que lo establecía como primera e innegociable condición. Segundo, que una vez que respetaran eso iba a comparar con lo que había en mi trabajo actual, para luego tomar la decisión final. También expresé que para moverme de aquí debería recibir algo que me motivara a irme de la selección. La propuesta que recibí, es muy interesante. No puedo brindar más detalles. El tema es confidencial. También recibí un llamado de un equipo brasileño para saber si estaba dispuesto a hablar. Les dije lo mismo. Quedamos en conversar en el futuro.

¿Le proponen proyectos de formativas o de primera?

No, de primera. Estoy esperando para hablar con los dos (la oferta de Centroamérica y la continuidad en la AUF), con el proyecto y con la institución. La institución (la AUF) salió de la aprobación del estatuto que a los dirigentes les llevaba las 24 horas, y dijimos que volveríamos a hablar enseguida que salieran de eso, pero nunca más me llamaron. Entonces no sé si es un mensaje que están brindando o si es que realmente aún no pudieron darse el tiempo para charlar.

¿Tiene contrato hasta el Mundial?

No, hasta el último partido del Sudamericano, que finaliza en febrero. Si clasificamos se renueva automáticamente hasta el Mundial, si las dos partes estamos de acuerdo.

¿En algún momento de los 12 años que lleva en la selección recibió tantos ofrecimientos para el exterior?

Tantos como ahora no. En 2017 me ofrecieron la coordinación de juveniles y de un club, y prioricé la selección. Este año, cuando los Juegos Odesur en Cochabamba, me plantearon el interés de que fuera a coordinar Peñarol y dije que no porque no dejo un proceso de trabajo a mitad de camino.