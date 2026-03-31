Marcelo Bielsa habló tras el empate de la selección uruguaya ante Argelia: "Uruguay jugó mejor que contra Inglaterra", el elogio a Sanabria y por qué los cambios en tiempo añadido

Uruguay no pasó de otro pálido empate, 0-0 este martes ante Argelia en el Allianz Stadium de Italia, en el encuentro que cerró la fecha FIFA de marzo, luego de haber igualado 1-1 el pasado viernes ante Inglaterra en Wembley, y volvió a mostrar un equipo que no llega en ofensiva, algo preocupante a poco más de dos meses para el Mundial 2026.

El uno por uno de Uruguay ante Argelia: el desborde y la solidaridad de Maximiliano Araújo, y la clase de Federico Valverde, muy solo, en un equipo sin matices ofensivos

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Al ser consultado acerca de que dirige a un seleccionado que es candidato a ganar el Mundial 2026, el DT celeste explicó

"Describir al equipo que me toca dirigir como candidato a ganar la Copa del Mundo me parece imprudente y desaconsejado. Ese tipo de cosas se demuestran, más que proclamarlas y en una competencia tan cerrada como un Mundial, en el que cada partido ofrece variantes y opciones en el crecimiento dentro de la competencia, no creo que haya que anticipar. Una cosa son los planes y otra cosa son los hechos. A veces los hechos se oponen a los planes", comenzó diciendo Bielsa.

A su vez, contestó la pregunta de cómo ve a Maximiliano Araújo, Ronald Araujo, el lesionado Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz y Darwin Núñez de cara al Mundial.

"(Maximiliano) Araújo no había debutado hace tres años (cuando Bielsa asumió como entrenador celeste). Bentancur tuvo lesiones largas y está cursando una de ellas, De la Cruz y Darwin llevan tiempo sin competir, y De la Cruz, reitero que en el mejor momento de Uruguay en este ciclo, fue clave. En este momento está tratando de encontrar su mejor forma y ser titular en Flamengo, cosa que deseamos", expresó.

A su vez, fue consultado por los dos cambios que realizó en los minutos de adición: Emiliano Martínez por Federico Valverde y Nicolás De la Cruz por Giorgian De Arrascaeta.

"Usted presupone que eso genera molestias, pero hay necesidades que deben ser resueltas. Cuando noto a un jugador cansado, si hay cansancio, este siempre está emparentado con posibles lesiones. Si saco a Valverde y hago entrar a un compañero, si pensara que el que ingresa está molesto porque juega poco tiempo, debería ignorar el concepto que acabo de dar", indicó Bielsa.

Y prosiguió: "Respecto de De la Cruz que fue el otro ingresante, De Arrascaeta es un jugador que si se revisa este último año donde estuvo tan brillante, constantemente fue dosificado en sus partidos. Si yo veo a un jugador cansado, lo sustituyo. Por ejemplo, (Juan Manuel) Sanabria jugó muy pocos minutos y a mí me dejó buenas sensaciones. Contra Inglaterra casi todos los jugadores corrieron más del normal".

Acerca del empate ante Argelia de este martes, se limitó a decir: "El partido fue técnico, físico, competido. Uruguay jugó mejor que contra Inglaterra, mucho tiempo en campo rival, manejó la pelota, posesión, gobierno del trámite del partido y llegadas con peligro".