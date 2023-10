Ardao y los elogios en el Mundial: “La estadísticas hacen color y luces, pero hay mucho mérito de los que trabajan en el tackle”

El tercera línea de Los Teros, Manuel Ardao, ha sido una de las figuras del Mundial de Rugby. No solo de Uruguay, sino del torneo entero, al punto que lidera la tabla de robos de pelota en el breakdown, lo cual fue destacado el martes por el DT de los All Blacks, Ian Foster, de cara al duelo del jueves en Lyon, en el cierre del Mundial para Uruguay.

En esta entrevista Ardao habla sobre esos elogios y le quita trascendencia, pero también qué debe hacer Uruguay para enfrentar a Nueva Zelanda en el punto de encuentro que, como dijo el DT Esteban Meneses, será la principal batalla del partido.

¿Qué balance vas haciendo en los últimos días de cara al partido contra uno de los mejores del mundo?

Yo creo que ahora queda disfrutar. Cuando arranca a jugar al rugby el equipo que mira por la televisión es los All Blacks. Estar parado acá y tener la oportunidad de jugar contra ellos suena irreal. Creo que todos estamos en esa posición en la que nos sentimos sumamente privilegiados de tener la oportunidad de jugar este partido. Pero sabemos que venimos haciendo un gran mundial y la forma de terminarlo no es entrando a ver qué pasa y dejarlos jugar a ellos porque ahí es cuando el partido no se pasa bien y es una monotonía de los All Blacks porque es un equipo que te lo hace pagar. Creo que es cuestión de entrar a ser protagonistas, ejecutar lo planeado y además de todo saber disfrutarlo.

¿Cómo se cuida ese equilibrio de decir ‘disfruto de esta instancia que es histórica’, pero a su vez entro a jugar, somos 15 contra 15 y nosotros vamos a buscarlo?

Yo creo que la forma de disfrutar, o por lo menos como trabajamos nosotros, es haciendo las cosas bien. Si vos entras a la cancha con un plan y no te sale, no lo ejecutás y te frustrás, ahí es donde no lo disfrutás. Entonces creo que es muy simple ese equilibrio. Si vos entrás, ejecutás y das tu máximo, y las cosas que hacés van de la mano con lo que estaba planeado, si hacés lo que tenías intención de hacer, entonces esa es la forma de disfrutar. Yo creo que en donde eso no suceda nos vamos a empezar a frustrar y el partido más que disfrutarlo va a ser un parto.

Varios me dijeron: ‘no entramos a sacarnos la foto, entramos a jugarlo de igual a igual’.

Sí, así lo hicimos con Francia, que hoy en día es la mejor selección del mundo, o al menos previo al Mundial se hablaba de eso. Venían de ganarle los All Blacks y nosotros entramos a jugar nuestro partido. Lo que cada uno quiera hacer, sacar una foto, cambiar la camiseta, lo que sea, viene después. Esos 80 minutos nosotros vamos a trabajar para ganar el partido, después el resultado será anecdótico y lo que pase después también.

¿Que implica para vos jugar en los términos Uruguay, para que no pase lo le pasó a Italia que salió a jugar igual a igual y lo pasó por encima?

Yo creo que en ataque es mantener la posesión y jugar según lo planeado, no salirse del libreto porque es cuando nos sorprendemos a nosotros mismos y se abre la ventana de oportunidad para que ellos recuperen la pelota. Y en defensa creo que es intentar quitarle el ritmo que ellos tienen, son un equipo con muchísimas variantes, las tienen abiertas casi todo el tiempo hasta el último momento. La toma de decisión la ejecutan muy bien, entonces creo que el desafío está en quitarle ese ritmo y tomar buenas decisiones en defensa.

¿Cómo se cuida el equilibrio a la hora eso de sacarle ritmo al partido, de ir a jugar a campo rival, de jugar más calculado, con el de largarse cuando haya que largarse?

No sé, probablemente se lo tengas que preguntar al 9 y a 10, pero yo creo que el plan está bastante armado como para que cuando tengamos la pelota podamos generarles daño. Obviamente son un equipo muy bueno tanto en defensa como en ataque. Y el desafio esta ahí, en probar sus debilidades y atacarlos.

¿Cómo ves tu Mundial? Te tocó destacarte mucho en los primeros dos partidos, después vino el partido con Namibia donde te costó más hacer tu juego.

Estoy bastante contento con mi actuación, pero más allá de eso en lo personal lo vengo disfrutando un montón. Es un Mundial distinto al anterior. Tengo a toda mi familia en la hinchada, mis amigos que vinieron, el grupo mismo es increíble. Así que la evaluación que hago de mi Mundial es que es un disfrute pleno y algo que no sentía hace mucho, mucho tiempo.

¿Y desde el juego cómo te viste?

No, yo creo que estuvo bien, obviamente por ahí el tema del breakdown y las estadísticas hace un poco de ruido y de color y de luces, pero sinceramente creo que eso es mucho mérito también de los que trabajan en el tackle y en el postackle, porque si no es imposible pescar una pelota como me pasó a mi con Italia. Yo creo que muchas veces ese mérito se lo lleva el que la pesca pero también hay mucho mérito en los derribadores que te dan ese tiempo. En lo personal sinceramente estoy muy contento con como vengo performando pero no me parece nada del otro mundo.

¿Tenías alguna duda de cómo iba a ser lucha física en el breakdown? ¿Hay algo que te haya sorprendido?

Sinceramente no tenía dudas de eso porque somos un equipo muy bien preparado tanto físicamente como aeróbicamente. Obviamente por ahí la falta de competencia con los equipos de Tier 1 queda un poco expuesta en el Mundial, pero en lo físico tuvimos partidos con Georgia en la ventana de noviembre pasada, con Tonga, Rumania, equipos sumamente físicos y nos dimos cuenta que en el punto de encuentro estamos bien. El trabajo que se hace en el Charrúa es increíble y creo que se está viendo. Previo al Mundial no me esperaba una diferencia física tan grande. Capaz que puntualmente en algunas ocasiones, pero en líneas generales no me sorprendió.

¿Cómo te imaginás el punto de encuentro contra Nueva Zelanda?

Ellos hacen mucho foco en el punto de encuentro en ataque y en defensa. En defensa siempre involucran a dos en el tackle y capaz un tercero en la disputa por la pelota en el breakdown. Creo que hay un tremendo desafío ahí para nosotros como ataque. Y en defensa son gente que ruckea fuerte y donde si se abre una oportunidad de tomarla pero no desesperarse y no desbocarse por buscar todas. Obviamente hay que encontrar un equilibrio entre enlentecerle las pelotas y no dejarle jugar todas, e involucrarse sin eficacia porque ahí es cuando además de no enlentecer la pelota, perdés jugadores en la pared.

¿Por qué crees que no se pudo enletecer tanto, sobre todo en el primer tiempo, contra Namibia?

El mérito es de ellos. Seguramente viendo el partido con Italia, que tuvimos bastante recuperación de pelota y bastante disputa en el breakdown, metieron mucho énfasis en ese aspecto y obviamente en el primer tiempo estaban muy atentos a eso, o lo tenían como premisa, y creo que ahí el mérito es de ellos en esa estructura de ataque.