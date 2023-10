El DT de Peñarol y asistente de Los Teros Pablo Bouza habló del cierre de ciclo y su futuro después del Mundial

El entrenador asistente de Los Teros, Pablo Bouza, estuvo este lunes en la última conferencia de prensa en Avignon, antes de viajar el martes a Lyon para el partido ante Nueva Zelanda el jueves. Habló sobre el partido, sobre sus recuerdos enfrentando a los All Backs con Los Pumas (como jugador y entrenador) y también sobre su futuro, semanas después de que Federación Española de Rugby lo anunciara como el principal candidato a asumir como entrenador de la selección. En ese sentido dijo que no tiene nada cerrado.

“Es el final de una gira, más que todo”, dijo cuando El Observador le preguntó sobre la charla grupal antes del último entrenamiento, y si lo siente como un cierre de ciclo, luego de que el coach de scrum Cochi Durán lo mencionara en esos términos en su caso personal. “Nosotros antes de los finales de gira juntamos a todo el staff y todo el grupo para cerrar cada etapa. Lo que pasará después del Mundial, cada uno lo tiene que decidir. Cochi ya decidió, yo no tengo cerrado nada. Lo vivo como un cierre de la etapa del Mundial, que es un proceso de cuatro años, duro. Duro para todos, para los jugadores también, y que se pasó rapidísimo”.

Sobre la charla de la ronda, Bouza, entrenador hasta este año de Peñarol Rugby y uno de los candidatos a posible futuro DT de Los Teros, dijo: “Lo de hoy fue hablar de lo bien que lo pasamos, de terminar lo mejor posible contra Nueva Zelanda, que en realidad para los jugadores el partido más lindo para jugar”.

Al hablar de cómo es enfrentar a los All Blacks, el rosarino, que estuvo acompañado por Manuel Diana y Tomás Inciarte, aseguró: “Cuando uno desde chico empieza a jugar al rugby le nombran los All Blacks y es un sueño. Después cuando te toca jugar contra ellos es complicado. Pero hay que prepararse al máximo y disfrutar y saber lo que podemos dar nosotros como equipo”.

Además, el entrenador de line out hizo referencia al concepto de disfrutar, que todos en el plantel manejan por estos días. “Hay que interpretar qué significa disfrutar. En los tres partidos que venimos jugando, lo hicimos al máximo cada jugada. Y en los momentos que Italia nos dominó, el equipo no se rindió nunca. Los tries que nos hacen es porque nos terminan echando para adelante. Con los All Blacks va a ser similar. Lo que venimos hablando es que son 80 bloques de un minuto, y jugar cada uno como el último”.

El argentino también fue consultado sobre el recuerdo de su debut ante los All Blacks, y respondió con una vuelta de humor. “No me acuerdo cómo fue. Lo único que me puedo acordar como entrenador, es que me tocó entrenar diez veces a los All Blacks entre los Championships y el Mundial. Y lo único que disfruté cuando me fui de los Pumas es que no tenía que jugar más con los All Blacks”, dijo entre risas.

Más específicamente sobre el juego, Bouza dijo: “Es el equipo más difícil de jugar, por la cantidad de variantes que tienen, que son bastante simples. No necesitan de una estrategia, de algo distinto, porque con el poderío físico que tienen lo terminan resolviendo. Venimos analizando en lo que son muy fuertes y vamos a tratar de contrarrestar”.

A la hora de analizar las formaciones fijas, en las que pasaron por encima a Italia en la goleada 96-0, el entrenador dijo: “Tanto en la estadística como en el juego son los mejores en todo, hoy en día. Scrum, line, maul… si metés mucha gente a defender al maul entran caminando por afuera. Lo analizamos, sabemos a lo que nos enfrentamos y vamos a hacer lo mejor posible. La semana fue muy corta porque hay jugadores que vienen con muchos minutos, pero lo analizamos como venimos analizando en todo de este ciclo a todos los rivales, con mucho respeto. No se cambió nada en el sentido que lo analizamos a fondo y nosotros pensamos en qué cosas nos puede ir bien. Con respecto a formaciones fijas es el fuerte de ellos, porque a partir de ahí te sacan penales, te van a un line cerca, no te piden palos. Tenemos que jugar bien, ser fuertes, pero tampoco sin hacer infracciones por el riesgo de una amarilla , de jugar con 15 contra 14”.

Hoy volvió a acompañar al equipo el exreferee internacional irlandés John Lacey, consultor de World Rugby en referato. “Todos los martes le mandan un informe de lo que pasó el fin de semana y en qué van a hacer hincapié los árbitros, y después en los primeros 20 minutos suelen cobrar esas cosas. Una semana hablaron que la acción del último que ingresa al line la iban a cobrar y en los primeros minutos lo hicieron. Entonces está bueno para tener presente. Estamos actualizados de lo que pasa en las reuniones después del fin de semana”, dijo el DT asistente.

Bouza prosiguió con el tema más polémico del referato en esta copa del mundo: las tarjetas amarillas por contacto entre el hombro y la cabeza: “Yo creo que para los jugadores hoy en día es muy difícil el tema del golpe en el hombro con cara. Lo que pasó con Eric (Dos Santos): es muy difícil reaccionar con tan poco tiempo, y a la velocidad que se está jugando hoy en día es más complicado aún”.

Además, frases de Manuel Diana en conferencia

“Me parece importante destacar que es una semana muy linda para estar acá, para estar presentes en cada momento. Creo que en cada instancia hay que disfrutarla, hoy tuvimos el último entrenamiento de alta intensidad y creo que se disfrutó. Es la última semana de este proceso, y creo que los All Blacks son un desafío enorme, y una tremenda frutilla de torta para cerrar este ciclo con un partido de ese nivel”.

“Yo creo que la clave es estar presente en cada situación de juego. Cada scrum hay que jugarlo, hay que estar ahí. Y estar con las alarmas al 100%, cada secuencia, cada jugada, Pestañéas y el resultados es favorable para ellos. Estar presente, vivirlo a full”.

“Todo lo que hacemos durante cuatro años es para estas cuatro semanas. Si viene un partido con los All Blacks el jueves no podés pensar en el viernes, en lo que viene después, para de verdad disfrutarlo como nos gusta a nosotros. Va a ser un partido en el que más allá del resultado es importante la forma en que lo juguemos, cómo lo vivamos los 80 minutos.. Tenemos claro cómo nos gusta terminar los partidos, cada vez que nos miramos entre nosotros está la diferencia entre un partido positivo o no. Poder mirarnos a las caras y decir, Uruguay estuvo, Uruguay se plantó”.