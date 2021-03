Arezo, Orihuela, Álvarez Martínez… las joyas del Uruguayo entrenaron en el Complejo

La selección uruguaya sub 20 retomó los entrenamientos este lunes por la mañana en el Complejo Uruguay Celeste con 27 de los 29 jugadores convocados del medio local, para comenzar las prácticas que tienen como objetivo el Sudamericano de la categoría.

AUF

Poggi, Araújo, Orihuela y Arezo

Figuras juveniles del Campeonato Uruguayo, como Matías Arezo de River Plate, Renzo Orihuela de Nacional, o Agustín Álvarez Martínez de Peñarol, entre otros, dejaron la actividad de sus clubes para moverse bajo las ordenes del entrenador celeste Gustavo Ferreyra y su cuerpo técnico en la primera práctica del año del combinado juvenil.

Así será los días lunes, martes y miércoles, a la hora 09.00, esta semana y en las que no haya actividad por el Torneo Clausura.

AUF

El plantel de la sub 20 en el Complejo Celeste

De los 29 convocados, no estuvieron este lunes Franco Pérez, de Rentistas, que jugó ante Plaza Colonia, ni Rodrigo Muníz, de Deportivo Maldonado, que este martes visita a Progreso en el Paladino.

AUF

Orihuela y Arezo

La selección juvenil continúa la preparación para el Sudamericano, torneo que fue postergado por la Conmebol y que se jugará el segundo semestre del año, aún con fecha a confirmar.

AUF

Álvarez Martínez y Ferreyra

El cuerpo técnico de Ferreyra lo conforman Juan Péndola (Asistente Técnico), Carlos Nicola (Entrenador de Arqueros) y Diego Estavillo (Preparador Físico).

AUF

La primera práctica de la sub 20

El plantel convocado, solo con jugadores del medio local, tiene a los arqueros Fabrizio Correa, titular en River Plate, Enzo López de Wanderers y Guillermo Centurión de Nacional.

AUF

Correa, Ávila y Alonso

Los defensas citados son Pedro Milans (Juventud), Emiliano Álvarez (Defensor Sporting), Mateo Ponte (Danubio), Mario Mancebo (Defensor Sporting), Matías Rocha (Defensor Sporting), Renzo Orihuela (Nacional), José Luis Ávila (Racing), Nicolás Marichal (Nacional), Valentín Rodríguez (Peñarol), Gastón Bartora (Defensor Sporting) y Kevin Rolón (Wanderers).

AUF

Máximo Alonso

Los volantes convocados son Vicente Poggi (Defensor Sporting), César Araújo (Wanderers), Santiago Cartagena (Nacional), Damián Silva (Defensor Sporting), Agustín Álvarez Wallace (Peñarol), Matías Ocampo (Defensor Sporting), Esteban Da Silva (Cerrito), Máximo Alonso (Peñarol), Gustavo Machado (Rampla Juniors) y Franco Pérez (Rentistas).

AUF

Mancebo y Tomás

Y los atacantes son Agustín Álvarez Martínez (Peñarol), Matías Arezo (River Plate), Thiago Borbas (River Plate), Mathías Toma (Boston River) y Rodrigo Muniz (Deportivo Maldonado).

AUF

Los convocados

AUF

Las nuevas caras de la sub 20

Sub 17 y Sub 15

Además de la sub 20, también este lunes entrenaron la sub 17 que dirige Diego Demarco y la sub 15 que tiene como seleccionador a Alejandro Garay.

#Sub17 🇺🇾



📝 Diego Demarco convocó a 29 jugadores para los tres entrenamientos de la próxima semana en el Complejo Celeste.



📆 Del 1º al 3/3

⏰ 10:00 h

📍 Complejo Celeste pic.twitter.com/dBCwT51oia — Selección Uruguaya (@Uruguay) February 26, 2021