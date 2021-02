Nacional y Peñarol pierden a ocho jugadores que comienzan a entrenar con la selección sub 20

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer este jueves sobre la hora 14 la lista de convocados para comenzar los entrenamientos con la selección uruguaya sub 20 el próximo lunes 1° de marzo al miércoles 3 inclusive, en el Complejo Uruguay Celeste.

Los futbolistas se pondrán a la orden del técnico Gustavo Ferreyra de cara a lo que será el Campeonato Sudamericano que aún no tiene fecha debido a la pandemia mundial por coronavirus.

Entre los 29 preseleccionados, hay ocho que pertenecen a Nacional y Peñarol, quienes se perderán días de entrenamiento con sus respectivos clubes.

Leonardo Carreño

Renzo Orihuela es el único titular de Nacional en la actualidad que fue citado a la celeste sub 20

Los citados de Nacional son Renzo Orihuela, el arquero Guillermo Centurión, Nicolás Marichal y Santiago Cartagena.

Por su parte, los preseleccionados de Peñarol son Agustín Álvarez Martínez, Agustín Álvarez Wallace, Valentín Rodríguez y Máximo Alonso.

Agustín Álvarez Wallace, de Peñarol, a la sub 20 de Uruguay

El club que aporta más juveniles es Defensor Sporting, con siete: Emiliano Álvarez, Marco Mancebo, Matías Rocha, Gastón Bartora, Vicente Poggi, Damián Silva y Matías Ocampo.

Ferreyra tendrá a los futbolistas en la sub 20 tres días a la semana hasta el Sudamericano, mientras se juegue una fecha por semana. Si en algún momento el torneo vuelve a jugar dos fechas cada siete días, no habrá entrenamientos con la sub 20, salvo cuando se acerque la competencia continental que se jugará en el segundo semestre.

En este escenario, el entrenador tiene a los futbolistas de lunes a miércoles y lo que ocurre habitualmente con los que juegan los domingo, los lunes tienen libre y martes y miércoles realizan trabajos tácticos y de pelota quieta. El miércoles en una semana larga suelen hacer un entrenamiento en dos turnos.

Con los jugadores en al sub 20, los clubes se pierden a los futbolistas en las jornadas de entrenamiento de ajustes y corrección.

Diego Battiste

Vicente Poggi es uno de los destacados de Defensor Sporting en la selección sub 20

En ese contexto, los futbolitas preselccionados no podrán entrenar con sus respectivos clubes.

Esta es lista completa de los preseleccionados en los que no hubo citados de Liverpool debido a que están compitiendo en la Copa Libertadores: