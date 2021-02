Peñarol ajustará US$ 2,5 millones su presupuesto en abril y busca el momento para comunicarlo

Peñarol aspira a reducir US$ 2,5 millones su presupuesto a partir de abril, anunció el presidente Ignacio Ruglio, y con ese ajuste pretende bajar poco más de 15% los egresos que la institución tiene actualmente y que es el más alto del fútbol uruguayo, que cuadriplica al de Nacional.

Ruglio adelantó que el anuncio con los números sobre la situación económica del club lo realizará en el momento que sea más saludable para la institución y que no interfiera ni los distraiga del objetivo que tienen de conquistar el Campeonato Uruguayo de la temporada 2020. Eso puede ocurrir este viernes, el lunes, en una semana o en 15 días, dijo el dirigente.

El nuevo presidente, que se comprometió con los socios a brindar todos los meses la situación económica de la institución y presentar los acuerdos que van asumiendo, está próximo a hacer público la primera muestra económica de la institución.

En este caso, luego de asumir en diciembre la presidencia del club, junto al vicepresidente Eduardo Zaidensztat se tomaron su tiempo para estudiar la situación y presentar lo números en forma pública.

El único adelanto que hizo en el programa de AM 1010 fue: “La idea es bajar US$ 2,5 millones el presupuesto en abril”.

En abril finalizará la temporada 2020, vencen 14 contratos que en diciembre se extendieron automáticamente hasta el final del Campeonato Uruguayo, y Ruglio realizará su primer presupuesto como presidente.

El presupuesto de Peñarol ronda los US$ 14.000.000 al año, actualmente. Las cifras oficiales se conocerán en los próximos días, confirmó el presidente a Referí.

“Los números los tenemos casi prontos y los vamos a comunicar en los próximos días. Será de forma inmediata. Lo haremos por tranquilidad nuestra para que sepan cómo agarramos el club y cómo lo vamos a entregar en tres años. Hoy nuestra prioridad es el campeonato, es ganar el viernes (a Liverpool), y todo lo que nos saque de foco de eso quizás genere algún problema para el objetivo de llegar a fase de grupo de la Copa y campeonar”, dijo el presidente.

La razón por la que Ruglio quiere plantear la situación del club en un entorno de contención para el plantel principal y el área deportiva es por las repercusiones que pueda tener el tema.

“Cuando se publiquen los números inevitablemente habrá algún coletazo, porque es parte de esto, habrá opiniones encontradas. Eso me preocupa y me ocupa, por eso quiero analizar bien en qué momento hacerlo, para no afectar en nada la paz de Los Aromos y la paz que el club tiene y porque debemos seguir en busca de esos resultados. Los números los tendremos prontos viernes o lunes, y estoy decidiendo cuál es el mejor momento”, agregó.

El presidente reconoció que existe gran interés en los socios del club por conocer cuál es la situación económica, en qué lugar están parados y hacia donde van.

Es inevitable la comparación en el fútbol con Nacional, y en este rubro, los tricolores le llevan dos años de ventaja a Peñarol.

Nacional, bajo la presidencia de José Decurnex (asumió en diciembre 2018), redujo paulatinamente su presupuesto hasta reducirlo en enero de este año a US$ 350.000. Esto equivale a poco menos de la cuarta parte de los gastos que Peñarol tiene al mes.

Con ese presupuesto, Nacional es campeón del Uruguayo, lidera la tabla Anual y se perfila para conquistar el bicampeonato.

Esos números le permitieron a los tricolores ajustar su economía a la realidad de sus ingresos.

Diferente es la situación de Peñarol que sigue cargando con un presupuesto alto, de más de US$ 1.300.000, que pudo equilibrar en los últimos tres años de la gestión de Jorge Barrera con ventas millonarias de futbolistas, pero que no suele ser la tónica del fútbol mundial en la actualidad en plena crisis económica como consecuencia de la pandemia de covid-19.

En Peñarol el tema económico llegó al punto, de que al “Zeta”, como le llaman al vicepresidente, contó Ruglio, lo pararon tres socios en la Ciudad Vieja, en una de las pocas ocasiones que sale a la calle, para preguntar por la situación económica del club. La obligación mía y de él es cuidar la paz del club y la parte deportiva, tenemos los números y si no lo hacemos ahora, será la próxima semana o en 15 días, pero cuando lo hagamos público será en base a lo que sea lo mejor para el club”.