Nacional sigue bajando su presupuesto y llega a niveles nunca vistos: ¿cuánto gasta en su primer equipo?

Un presupuesto mensual de US$ 350.000 en todo su plantel principal para Nacional en otro momento de los últimos 15 años del fútbol uruguayo, hubiera sido imposible. Por la forma en que los dirigentes negociaban los contratos de los futbolistas, por la conformación de planteles numerosos y la contratación de jugadores en el final de su carrera con salarios altos, hacían irrealizable que el club transitara en esos niveles.

El escándalo de diciembre, que entre otras derivaciones marcó la salida de 10 jugadores del club (vencían sus contratos y no les renovaron), y el plan que había proyectado para 2021 (bajar de US$ 500.000 los gastos en el plantel principal) llevó a los tricolores a reducir más de US$ 150.000 sus egresos mensuales en salarios de jugadores y cuerpo técnico. Nacional comenzó el año con US$ 350.000 de presupuesto.

En la comparación con el resto de los clubes de Primera, actualmente, Peñarol tiene un presupuesto tres veces más alto, de casi US$ 1.300.000.

Wanderers, el otro finalista del Intermedio, gastó hasta diciembre US$ 160.000 al mes.

El presupuesto mensual de Progreso en 2020, el más bajo del fútbol uruguayo, fue de US$ 65.000 al mes.

El plan para reorganizar la administración de Nacional que estableció José Decurnex en diciembre de 2018, cuando llegó al club, incluía un sinceramiento de la institución respecto a la masa salarial que pagaba y establecía una reducción de los egresos por conceptos de sueldos de futbolistas.

Decurnex tenía una ventaja, que había heredado de la administración de José Luis Rodríguez, contratos altos que vencían (la directiva anterior no renovó más allá de sus tiempos de gestión), lo que le permitió realizar los primeros ajustes.

En etapas, Nacional fue cumpliendo el objetivo. De 2018 a 2019, redujo el promedio mensual del plantel profesional de US$ 1.100.000 a US$ 680.000. En 2020 lo redujo a US$ 560.000, y apuntaban a promediar US$ 500.000 en 2021.

Finalmente, la decisión de no renovar 10 de los 11 contratos el último día de diciembre, les planteó inesperadamente encontrarse con un presupuesto de US$ 350.000 para enero, febrero y marzo.

Esta cifra, explicaron desde el club, se ajustará con las incorporaciones que pueda realizar el club al final de la temporada 2020 (terminará en la última semana de marzo y primeras de abril). Entre ellos el salario del argentino Andrés D’Alessandro, que está por debajo de los US$ 30.000 topeado que tiene Nacional para sus futbolistas.

En todos los casos y por más contrataciones que realicen, comentaron, se mantendrán holgados por debajo del medio millón de dólares mensuales y US$ 6.000.000 proyectados para el primer equipo para todo 2021.

La administración de Nacional también se repica en otros clubes. Peñarol anunció que ajustará su presupuesto para 2021, aunque eso sucederá en abril, después del final de la temporada en la que intenta cortar el bicampeonato de Nacional.