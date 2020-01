Progreso y su presupuesto de US$ 65.000 le apunta a Barcelona de Guayaquil

Hace 30 años que Progreso no juega la Copa Libertadores. El miércoles vuelve a hacerlo y justo con el club que lo eliminó en 1990. En aquella ocasión, fue puntero de su grupo que formaban Defensor, Pepeganga y Mineros de Guyana. Pero en segunda ronda cayó eliminado por Barcelona de Guayaquil que llegó luego a la final y la perdió con Olimpia de Luis Cubilla. El arquero de ese equipo gaucho era Leonel Rocco, justamente el técnico de hoy.

En aquel Barcelona jugaban el Loco Acosta y Mario Saralegui. El argentino Miguel Brindisi era el entrenador.

“Me llamaron varios medios de Ecuador y cuando le dije que nuestro presupuesto eran

US$ 65 mil mensuales, no entendían nada, porque eso lo gana un jugador de ellos. Me preguntaban, ‘¿y con ese presupuesto van a enfrentar a Barcelona?’. Y yo les contestaba: ‘Mirá, acá enfrentamos a Nacional y Peñarol que es más o menos lo mismo, y terminamos a un punto de los dos en el Clausura’. Hay cosas que no son solo dinero, sino que se equiparan en la cancha. Son 11 contra 11 ahí adentro y vamos a pelear por clasificar sabiendo que enfrentamos a un equipo enorme. Nosotros nos preparamos para tratar de pasar la fase. Obviamente que sabemos que no será fácil”, explicó Rocco a Referí.

Tuvo que hacer un equipo nuevo en poco tiempo ya que se le fueron 13 jugadores luego de la gran campaña del año pasado. Allí trabajan pocos, no tienen gerente deportivo.

“Sabíamos que íbamos a tener muchas variantes porque se hizo una muy buena campaña y era obvio que muchos jugadores iban a salir para mejorar en lo profesional y económico. Para nosotros es una satisfacción porque fue lo que pregonamos todo el año: que había que hacer una muy buena campaña para mejorar. Y fue así que pasó. Apenas terminó el campeonato, ya sabíamos las posiciones que teníamos que reponer. No perdimos tiempo y en un trabajo muy coordinado con la comisión directiva, nos manejamos rápido, igual que en 2019. Estamos muy conformes con eso. Acá no tenemos gerente deportivo. Somos nosotros, Fabián (Canobbio) que es el presidente y fue jugador de fútbol, es una ayuda tremenda también. Flavio Ramón, que también es de los principales directivos, jugó al fútbol y está permanentemente en todas las canchas. Entre nosotros hacemos un scouting, vemos videos y viendo rendimientos, posiciones, en el año llevo muchas anotaciones respecto a jugadores y rivales, entonces hago un trabajo que no es de la última semana, sino del año. De acuerdo a las posiciones que tenés que contratar, ya tengo un camino recorrido. Miramos mucho la parte personal y profesional, que también es vital para nosotros. No solo las cualidades futbolísticas, sino lo otro. Eso nos llevó a tener un plus el año pasado. Y tiene que estar dentro de las posibilidades económicas nuestras. A los demás, por más que los queramos, ni siquiera vamos a hablarles. Es un puzzle que hay que armar”.

Leonardo Carreño

Respecto a la idea que pregona en la cancha, indicó: “Somos un equipo con dos facetas: la parte defensiva tiene que trabajar todo el equipo, porque lo hacemos en espacios cortos y el ‘9’ es el primero que empieza a trabajar a la hora de recuperar. El esquema táctico es el 4-3-3, cuando tenemos el balón, y al perderlo, esos dos puntas que acompañan al ‘9’ van por los costados y tapan los laterales. Al no tener el balón, hay que laburar y laburar y ser solidario, correr todos y recuperar. Cuando lo tenemos, hay momentos para tenencia del balón y otros para ser verticales porque jugamos con tres puntas. No somos un equipo que priorizamos la tenencia de pelota por tenerla, queremos la tenencia y buscar espacios para ser verticales”.

A nivel internacional Rocco seguirá firme con sus convicciones y tres puntas.

“Totalmente. Barcelona juega un 4-2-3-1 muy claro y a nosotros nos da mucho resultado el volante delante de la línea de cuatro, Gonzalo Andrada, con 22 años, que no lo tenía nadie y es un jugador que hicimos debutar y tácticamente es importantísimo para nosotros. Por delante de él jugaban Mathías Riquero y Agustín González, que ahora vuelve a Nacional. Esos dos se iban arriba con total libertad, Andrada hacía el balance. Atacábamos con esos dos volantes, con los dos puntas, con el 9 y los dos laterales que se proyectaran”, admitió.

Leonardo Carreño

El uruguayo Bruno Piñatares es uno de los nuevos refuerzos del rival que tiene a Jonathan Álvez, el ex Peñarol Fidel Martínez y el brasileño ex River Plate Gabriel Marques.

“Los conozco bastante porque fui con Guillermo (Almada) a Barcelona en 2015. A Gabriel (Marques) lo llevamos nosotros. El nuevo técnico hay que ver cómo lo hace jugar porque con Delfín era medio conservador, pero con Barcelona está obligado a jugar con todo por ser un grande”, agregó.

Y añadió: “Al plantel les digo que nos estamos preparando para un año, no solo para esta Copa. Tenemos muy claro que Progreso tiene que mantener un nivel, queremos repetir un muy buen año, no puede ser un sube y baja, tiene que mantener el compromiso y el desafío de volver a clasificar a una copa internacional en diciembre. Ahora tenemos el gran premio de jugar el torneo más importante de América, pero no podemos perder de vista que tenemos que jugar Apertura e Intermedio y hay que estar a la altura. Intentaremos rendir contra Barcelona y pelear la clasificación a muerte”.

LAS CIFRAS DE PROGRESO

65.000 dólares por mes es el presupuesto de Progreso

13 jugadores se le fueron al técnico Leonel Rocco respecto al plantel del año pasado y contrataron a 10 nuevos que buscan ensamblarse al equipo.

LAS CIFRAS DE BARCELONA DE GUAYAQUIL

800.000 dólares por mes es el presupuesto de Barcelona de Guayaquil

6 futbolistas nuevos tiene Barcelona y también a su técnico, el cordobés Fabián Bustos que en diciembre pasado sacó campeón a Delfín dando una gran sorpresa.

LA LISTA DE BUENA FE

Jugador Posición 1- Nicolá Pérez Golero 2- Javier Méndez Lateral o zaguero 3- Joel Lew Extremo 4- Federico Platero Zaguero 5- Rodrigo Viega Volante 6- Rodrigo Díaz Zaguero 7- Facundo Peraza Delantero 8- Santiago Gáspari Delantero 9- Federico Laens Delantero 10- Joaquín Gottesman Volante 11- Maicol Rodríguez Extremo 12- Federico Mesner Golero 13- Mathías Riquero Volante 14- Alexander Rosso Delantero 15- Martín Marta Zaguero 16- Rodrigo Mieres Zaguero 17- Rodrigo Vidal Delantero 18- Nahuel Roldán Delantero 19- Alex Silva Delantero 20- Gonzalo Andrada Volante 21- Fabricio Fernández Volante 22- Esteban González Lateral o volante 23- Nahuel Suárez Golero 24- Danilo Asconeguy Lateral

25- Mauricio Loffreda Lateral

PROGRESO APRONTÓ CON UN EMPATE ANTE WANDERERS

Progreso comenzó la temporada actual el año pasado. Obligado por las circunstancias de tener que jugar ya por la Copa Libertadores, Leonel Rocco convocó a sus futbolistas el 20 de diciembre y allí empezaron. El pasado sábado a la noche, los gauchos del Pantanoso jugaron su último partido de preparación ante Wanderers en el Parque Viera, mismo escenario en el que enfrentarán a Barcelona de Guayaquil el miércoles a la hora 21.30 y empataron 1-1 con un gol de Alex Silva. Los titulares que paró el DT y que seguramente sean los que saldrán ante los ecuatorianos, fueron Nicola Pérez; Esteban González, Federico Platero, Rodrigo Díaz, Mauricio Loffreda; Gonzalo Andrada, Mathías Riquero, Fabricio Fernández; Alexander Rosso, Alex Silva y Santiago Gáspari. Los segundos 45 minutos jugado por los suplentes, terminaron 1-0 a favor de Progreso.

EL DT DE BARCELONA JUGÓ EN NACIONAL

El flamante técnico de Barcelona, Fabián Bustos, en su época de jugador, defendió a Nacional en 1991.