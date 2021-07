Argentina hace un llamado a los jóvenes para que no se vayan del país

El Gobierno de Argentina pidió este miércoles a los jóvenes que no abandonen el país y que no "bajen los brazos" pese a la crisis económica que el país atraviesa desde 2018, con elevadas tasas de inflación y una pobreza que ya alcanza a más del 40 % de la población.

"No se vayan, que la Argentina empieza a dar vuelta a la página, no solo de la pandemia sino también de la desilusión y de la desesperanza de ese último Gobierno (el de Mauricio Macri). No se vayan afuera y no bajen los brazos", dijo el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, a un público mayoritariamente joven durante la presentación del programa "Te sumo", que busca la inserción laboral de jóvenes en pymes.

Cafiero recalcó que las tasas de empleo y producción vienen en aumento tras las restricciones adoptadas para frenar la pandemia del coronavirus, y puso como ejemplo la tasa de inversión, que según los datos oficiales aumentó un 14 % en el primer trimestre del año.

"De la crisis de la pandemia ya empezamos a salir adelante, de la crisis del empleo que supuso el cierre para generar las políticas de cuidado, y que en el mundo sucedió y acá también; ya estamos saliendo adelante, los niveles de empleo y de producción ya están superando a los de 2019", agregó.

Destacó que el objetivo del Gobierno es generar "herramientas para que la juventud tenga una oportunidad".

"A mí me dijeron que en la Argentina si vos te esforzabas y te formabas, conseguías trabajo, y eso no está pasando", aseveró.

El programa "Te sumo" tiene como objetivo fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas.

Las pymes que contraten jóvenes a través del programa se verán beneficiadas con una reducción en aportes patronales y además recibirán un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral de los jóvenes.

EFE