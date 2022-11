Argentina: Nicolás González se pierde el mundial y Ángel Correa es citado en su lugar

A pocos días de que comience el Mundial, las lesiones siguen apareciendo en los diferentes seleccionados. En este caso, el mediocampista argentino Nicolás González se perderá el Mundial tras haber sufrido un desgarro en el entrenamiento de esta jornada y en su lugar ingresará Ángel Correa, el mediapunta de Atlético de Madrid.

González no llegaba 100% a la convocatoria ya que arrastraba problemas físicos que lo habían impedido jugar los últimos encuentros en su club. Si bien venía intensificando su entrenamiento, en el de esta jornada fue exigido y se constató que había sufrido un desgarro.

El mediocampista, si bien no era considerado titular por Lionel Scaloni, era clave debido a su polifuncionalidad. Podía jugar de extremo izquierdo, de lateral o de mediocampista interno, lo que generaba una facilidad para el equipo.

En declaraciones al canal TyC Sports tras la goleada de Argentina a Emiratos Árabes Unidos por 5-0, Scaloni había dicho que "había jugadores que no estaba al cien por ciento". "Ahí tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista, y soy sincero, no puedo decir están al cien por ciento, pero podemos cambiar. Esperamos que no, pero la posibilidad está". Finalmente se decidió incluir a Correa para sustituir a González.