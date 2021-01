Argentina suspendió exportación de maíz y algunos valores se dispararon

La noticia de la suspensión de las exportaciones de maíz por parte de Argentina cayó el miércoles pasado como una bomba sobre los mercados que empezaban a aliviarse por la solución del paro que mantuvo detenidas las ventas de ese país durante 20 días. Ese fue un nuevo argumento para que los precios de maíz, trigo y soja marquen nuevos máximos en más de seis años.

Los uruguayos cerraron el año con buenas ofertas

Por primera vez en mucho tiempo los productores agrícolas uruguayos terminaron el año recibiendo ofertas de US$ 470 por tonelada de soja, US$ 225 por cebada, US$ 215 por trigo y el maíz es el que se dispara ahora con valores que se encuentran por encima de US$ 250.

Estos son precios muy buenos que será difícil captar en el maíz y la soja dada la sequía que se sigue extendiendo.

Por el déficit hídrico se espera una menos maíz

Ahora la mirada está puesta en el mercado interno, donde el maíz es sumamente necesario para mantener la producción avícola y lechera, así como para los corrales de engorde de ganado.

Por un lado, la cosecha uruguaya está cada vez más amenazada por una sequía que por prevista no deja de ser grave. La mayoría de los cultivos de maíz están deteriorándose y por lo tanto la producción local será limitada.

Por otro lado, son pocas las alternativas que hay al maíz argentino. El de Paraguay tiene dificultades para llegar cruzando dos fronteras, por los protocolos sanitarios que están vinculados al covid-19. Además, la sequía complica el traslado de maíz paraguayo en barco. Y por otro lado, como Brasil sobrevendió su producción a mediados de año, se quedó sin el grano y acapara los excedentes de producción paraguaya.

¿Qué deparará el verano para la producción agrícola?

En síntesis, se espera un verano 2021 en el que la incertidumbre se cierne sobre la producción amenazada, tanto por la escasez de forraje que genera la sequía, como por las dificultades para abastecerse con el grano importado.

En principio, la prohibición de Argentina de exportar maíz está prevista hasta el final de febrero, pero la noticia fue suficiente para que se dispararan nuevamente los precios de la soja en los mercados internacionales, ya que un alto precio del maíz limitará el crecimiento del área sojera que hay en Estados Unidos.

De esa manera los productores agrícolas uruguayos tuvieron, esta semana, ofertas de US$ 470 por la oleaginosa, máximos como los que hubo en Chicago en siete años.

Pero la gran duda continua siendo si va a ser posible que los cultivos pasen el verano Niña, con poca agua en los suelos y pocas perspectivas de lluvias abundantes por delante.

Hay buenas expectativas para los cultivos de invierno

Para la próxima zafra de cultivos de invierno ya se va perfilando un escenario muy favorable de altos precios y lluvias moderadas. Pero para eso falta.

Ahora el desafío del día a día es llegar a a una cosecha satisfactoria de los cultivos de verano, porque de esta dependerá, en buena medida, la producción de carne y lácteos que habrá en 2021.