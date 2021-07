Argentina tiene su octavo unicornio y está valuado en más de US$ 2.000 millones

Argentina tiene nuevo unicornio. Este martes 20, la empresa Mural, que se dedica a hacer software de colaboración digital con un enfoque en la presentación visual, anunció el cierre de una Serie C de US$ 50 millones liderada por Insight Partners y Tiger Global, con la que alcanzan una valuación de más de US$ 2.000 millones, según informó el sitio TechCrunch.

La firma fundada por Patricio Jutard y Mariano Suárez-Battan, ya se encaminaba a obtener el preciado título de unicornio (como se denomina a las compañías que alcanzan una valuación de mercado de más de US$ 1.000 millones). En agosto del año pasado había alcanzado una valuación de US$ 500 millones tras una ronda de US$ 118 millones y antes, a principios de 2020, también había concretado una Serie A de US$ 23 millones. Leé también Globant, la empresa que visitó Lacalle Pou, prevé contratar 350 trabajadores e inversión de US$ 60 millones Con esto, la firma fundada en 2011, se une al selecto club de empresas unicornio que en Argentina está conformada por nombres como Mercado Libre, Globant, Despegar, OLX y Auth0. Sin embargo, unos meses atrás en diálogo con Infotechnology, Jutard aseguró que poco le interesaba alcanzar ese título: "No tiene nada que ver con nosotros, no es una forma de definirme a mí mismo. Es un invento y la verdad que ni hablamos del tema internamente". Y aunque puede sonar increíble, Jutard no es el único emprendedor que opina esto. Tiene que ver con una tendencia extendida entre los fundadores que priorizan el impacto real ante la valuación de mercado. Qué hace Mural El producto de Mural se centra en un espacio de colaboración visual, similar a una pizarra digital. Dado su enfoque en el producto, no es difícil ver por qué la startup creció durante la pandemia. Como las empresas del mundo se trasladaron al trabajo remoto, servicios como Mural ayudaron a la colaboración a distancia. En el último año, la empresa triplicó sus ingresos recurrentes anuales (annual recurring revenue), según dijo Suárez-Battan a Techcrunch tras el anuncio. Ese es el mismo ritmo de crecimiento que la compañía reveló cuando elevó su Serie B en el tercer trimestre de 2020. La firma se especializa en generar reuniones de trabajo más productivas donde la interacción de ideas u observaciones fluyen para que se hagan de la forma más productiva posible. Más que una pizarra en línea, Mural permite la innovación a escala. Es un espacio de trabajo digital para la planificación y estrategia de productos, la investigación y colaboración en el diseño, talleres facilitados que utilizan metodologías ágiles y de pensamiento de diseño, como también compromisos de ventas y consultoría. Además, se puede integrar con Slack, Microsoft Teams, Dropbox, JIRA, Google Drive y GitHub, entre otras plataformas. Gracias a todo esto, ya tienen de clientes a grandes empresas como IBM, Autodesk, Intuit, GitHub y Atlassian. La empresa propone despedirse de las reuniones y talleres aburridos, ya que permite dirigirlos de forma remota con herramientas atractivas como rompehielos interactivos, fácil acceso de invitados a espacios de trabajo compartidos o plantillas de desing thinking y metodologías agile fáciles de usar. Quiénes la crearon Suárez Battan (administrador de empresas de la UTDT) y Jutard (ingeniero en Informática de la UCA) tuvieron su primer emprendimiento en 2005, cuando fundaron la compañía de videojuegos Three Melons, con la que luego desarrollaron Bola, un juego de fútbol para jugar gratis en Facebook y, más tarde, fueron adquiridos por Disney. Los emprendedores son muy activos en el ecosistema, son miembros de la red Endeavor, y también, en el caso de Suárez-Battan, ayudó a concretar otras startups como Idea.me. Mural nació en 2011 primero con el nombre Mural.ly. Luego de ser adquiridos por Disney empezaron a trabajar en otra liga. "Ahí lo que se usaban era videoconferencias y mail. Y la verdad que es una forma muy poco eficiente", dijo Jutard a Infotechnology. En el inicio, el modelo fue pensado B2C. "Pensamos en el individuo antes que en el equipo y en un modelo freemium antes que en un modelo pago. Y ese fue el primer choque con la realidad. El individuo no quería pagar y el equipo profesional decía ‘esto no tiene nada que ver con lo que necesito yo". Mientras uno de los socios se mudaba a EEUU para estar cerca de las casas matrices, un equipo de IBM se acercó para decir: "necesito empezar a usar Mural". El trabajo con IBM fue crucial para profesionalizar y certificar a la compañía, que hoy trabaja con la mitad de las Fortune 100 y emplea a más de 400 personas en 17 países. El Cronista-RIPE