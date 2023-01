Habló Sergio Fogel tras el escándalo del unicornio uruguayo dLocal en Wall Street

Ya pasaron casi dos meses del tsunami que golpeó al primer unicornio uruguayo dLocal. La empresa de tecnología financiera tuvo un vertiginoso crecimiento desde su fundación como startup: nació en 2016 como una solucionadora de pagos, superó los US$ 1.000 millones de valoración como compañía en 2020 y logró cotizar en Bolsa de Nueva York con la abreviatura DLO en junio de 2021.

Sin embargo, poco más de un año después de salir a la bolsa, las acciones de dLocal se desplomaron después de que la empresa de research Muddy Waters publicara un duro informe, donde se tildó al unicornio uruguayo de cometer posible “fraude” y “engaño”. Como consecuencia, la compañía uruguaya perdió US$ 3.300 millones en capital de mercado luego de que el valor de sus acciones registrara una caída de hasta el 51% en apenas cuatro horas.

Desde que esto sucedió, Sergio Fogel, uno de los fundadores de la compañía y empresario destacado en la industria tecnológica uruguaya, había preferido no hacer comentarios al respecto hasta este lunes.

En el marco del evento Punta Tech Meetup, consultado por Café & Negocios sobre cómo está sobrellevando lo sucedido con su la compañía uruguaya que cofundó, Fogel respondió: “Un especulador publicó un informe, nosotros le respondimos en el momento que creímos apropiado y ahora cada inversor sacará las conclusiones que deba sacar en base a los informes que publicamos”.

Fogel prefirió no hacer más declaraciones sobre el informe que perjudicó a su empresa, aunque destacó la calidad de los documentos que dLocal divulgó como réplica para que los inversores conocieran la posición de la compañía y su modalidad de operar.

Los antecedentes del especulador

Las acciones de la uruguaya dLocal cayeron el miércoles 16 de noviembre un 51% en la bolsa de Nueva York hasta US$ 10,5, tras conocerse un crítico informe realizado por la empresa de research e inversión de EEUU Muddy Waters Capital. Con ello la capitalización bursátil se redujo desde US$ 6.455 millones a US$ 3.155 millones.

Esto fue ocasionado por un informe de la empresa Muddy Waters en donde se afirmó que dLocal es "un fraude".

Cabe destacar que, en paralelo, Carson Block, director general y propietario de la firma Muddy Waters, anunció una posición bursátil de ventas en corto (short selling) que permite ganar dinero si el precio de una acción cae.

De hecho, el fondo de cobertura Muddy Waters ya contaba con antecedentes en cuanto a la publicación de reportes negativos sobre empresas que terminaron perdiendo millones en la bolsa.

Según un relevamiento realizado por El Observador, Muddy Waters publicó documentos que acusaban a Hannon Armstrong Sustainable de “inflar sus ganancias y flujo de efectivo”, según indicó la agencia Reuters. Tras divulgar ese informe, las acciones de esta empresa cayeron 20%.

Otro de los casos tuvo lugar en 2019, cuando el fondo de cobertura que lidera Block acusó a la firma de litigios y gestión de riesgos Burford Capital de fraude contable y la tildó de ser un “pobre disfrazado de grande”. Durante ese día, el valor de las acciones de esa compañía se redujeron en un 50% en la bolsa de Londres. Las acciones de Burford Capital fueron reponiendo su valor y respondió que esas acusaciones carecían de fundamentos.

La respuesta del CEO de dLocal y el plan para salvar a la compañía

La respuesta del CEO del unicornio uruguayo, Sebastián Kanovich, no se hizo esperar, y pocos días después del informe que publicó Muddy Waters el ejecutivo expresó: las “alegaciones recientes del informe de ventas al descubierto son inexactas”.

La compañía “siempre segregó los fondos de los clientes de los propios, nunca tuvo déficit incluso antes de la IPO (oferta pública de venta, siglas en inglés)”, dijo Kanovich.

“La solidez de los ingresos y las tasas de adquisición reflejan el valor que dLocal ofrece a sus clientes", añadió.

A finales de diciembre del año pasado, dLocal anunció un plan de recompra de acciones, cuya finalidad es comprar hasta US$ 100 millones en acciones en circulación de la compañía.

Este plan durará hasta julio de este año o cuando se alcance el límite de recompra, puntualizó la empresa.

Foto: Federico Gutiérrez.

Sergio Fogel en Punta Tech 2023 este lunes

Punta Tech y la respuesta de Fogel

Fogel celebró este lunes la edición número 15 de Punta Tech, el evento que reúne a diversos actores del mundo tecnológico local e internacional. En esta instancia, el empresario reconoció estar “muy feliz” con el evento, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

“El Punta Tech va creciendo año tras año, la cantidad de gente que vino es récord absoluto”, dijo Fogel.

En estos 15 años, el ecosistema emprendedor local “ha cambiado mucho”, añadió. “Hoy por hoy hay muchos inversores, capitales de riesgo, que antes no se encontraban en Uruguay, así como personas que han llegado al país desde diferentes lugares del mundo, como Brasil, México, Colombia. Eso era algo impensado cuando comenzamos”.

“Tenemos orgullo de haber puesto un granito de arena para contribuir a este desarrollo”, concluyó el fundador del primer unicornio uruguayo.