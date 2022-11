Acciones del unicornio uruguayo dLocal cerraron al alza tras estrepitosa caída

Las acciones del unicornio uruguayo dLocal lograron frenar su caída este jueves tras sufrir un miércoles negro en Wall Street con un desplome de 51%.

Este jueves, las acciones cerraron a US$ 10,60, con una recuperación diaria de 1,34%. En el comienzo de la operativa en Nueva York, las acciones continuaron a la baja con un valor de US$ 10 y durante la jornada bursátil el comportamiento fue volátil. Luego del mediodía uruguayo, las acciones alcanzaron su nivel más alto y cotizaron a US$ 12,30.

Acciones de dLocal

El derrumbe de las acciones de dLocal de este miércoles se produjo luego de un informe de la empresa de research Muddy Waters que calificó como "probable fraude" al unicornio uruguayo.

En ese informe, sostuvo que dLocal “tiene revelaciones repetidas sobre su volumen total de pagos y cuentas por cobrar que se contradicen rotundamente entre sí. También existe una discrepancia contradictoria entre las cuentas a pagar y las cuentas por cobrar de dos subsidiarias clave”.

En otro pasaje afirmó que “estos tipos de declaraciones erróneas aparentemente inocuas son, en cambio, a menudo signos de libros corruptos”. Añadió que mantener los números correctos una vez que se empiezan a manipular puede convertirse en una gran tensión.

dLocal

“Mientras investigamos, encontramos una serie de mentiras que la compañía ha dicho, junto con cuentas que ha alterado para corroborar las mentiras. Esta serie de mentiras tenía que ver con disfrazar el momento de un ejercicio de opciones y la fuente de financiación para ese ejercicio de opciones con información privilegiada”, expresó Muddy Waters.

El informe tuvo como efecto un desplome de las acciones de dLocal de un 51% en la bolsa de Nueva York hasta US$ 10,5. La fuerte baja provocó que la capitalización bursátil de dLocal se redujera desde US$ 6.455 millones a US$ 3.155 millones este miércoles.

A última hora, el unicornio uruguayo divulgó un comunicado refiriéndose a lo sucedido. “Los mercados comentaron hoy (por el miércoles) sobre un informe de vendedores en corto publicado por Muddy Waters Capital. El informe contiene numerosas declaraciones inexactas, afirmaciones sin fundamento y especulaciones”, dijo.

Complementó que “los informes de vendedores en corto a menudo están diseñados para impulsar el precio de las acciones a la baja para servir los intereses del vendedor en corto en detrimento de las acciones de la empresa. dLocal refutará las alegaciones en el foro apropiado a su debido tiempo”.