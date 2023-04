Argentinos manejaron a través de asesores de inversión más de US$ 14 mil millones en Uruguay en 2022

El Banco Central (BCU) publicó un informe sobre la actividad de los asesores de inversión y gestores de portafolio durante el año pasado.

Los datos mostraron que en 2022 habían registrados ante la autoridad monetaria 173 agentes. De ellos, 106 fueron asesores y 68 gestores o asesores en trámite de cambio de licencia. Entre ambos tienen 161 oficinas abiertas en todo el país y contaron con 951 personas empleadas.

La cantidad de clientes que tuvieron a lo largo del año pasado fueron 36.170. Entre ellos se destaca la presencia de clientes argentinos con 23.025. Hubo 4.781 uruguayos, 1.868 brasileños y 6.496 de otras procedencias.

El total de activos que manejaron los asesores de inversión y gestores de portafolio fue de US$ 28.930 millones lo que representó un 6% menos que en 2021.

Los residentes argentinos manejaron a través de los agentes US$ 14.734 millones en 2022 con una baja interanual de 14%. Los asesores y gestores movieron US$ 3.176 millones de clientes con residencia en Uruguay, lo que significó una disminución de 28%. En el caso de los brasileños movieron en el año US$ 1.662 millones con una baja de 13%. En los restantes clientes, de otras procedencias, la cifra fue de US$ 9.357 millones con un aumento de 3%.

No necesariamente todo el dinero pasa por Uruguay. La mayor parte de los casos el asesoramiento se realiza desde aquí y el capital va otros destinos sin ingresar al país.

Los servicios brindados por los asesores y gestores fueron de referenciamiento, asesoramiento, canalización de órdenes y gestión discrecional, además de otros ofrecidos.

El dinero colocado fue en renta fija, instrumentos vinculados a índices bursátiles, fondos de inversión, otros instrumentos de renta variable y productos estructurados, entre otros.

Los gestores de portafolios son, según el BCU, personas jurídicas que, en forma profesional y habitual, administran –en forma discrecional e individualizada– las inversiones de terceros con arreglo a poderes de administración provistos por éstos y que no se encuentran alcanzados por otra figura supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros. También tienen como actividades complementarias la canalización de órdenes, asesoramiento y referenciación de clientes a otras instituciones financieras.

Esta nueva figura que nació en 2019 requiere autorización previa del BCU para funcionar, y entre otras cosas se evalúa que cuente con antigüedad y reputación en los negocios que desarrolla.

En tanto, los asesores de inversión son personas o empresas que, en forma profesional y habitual, aconsejan a terceros respecto de la inversión, compra o venta de dinero, metales preciosos o valores objeto de oferta pública o privada. También canalizan las solicitudes recibidas de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior. Estas entidades no requieren autorización previa para funcionar, pero sí necesitan inscripción en el registro del BCU.

Al igual que otros agentes financieros, tanto asesores como gestores deben reportar en forma periódica al BCU información sobre las actividades de asesoramiento, y sobre las políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.