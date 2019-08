Argimón advierte a los blancos: "Nos van a querer etiquetar de mil formas"

La candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, habló este lunes en el plenario de la lista 404 junto al senador Álvaro Delgado. En su discurso, Argimón llamó a los militantes blancos a “tender puentes” con otros partidos y advirtió que durante la campaña las “etiquetas” y los “motes” estarán a la orden del día.

“Nos van a poner motes de todos los colores, nos van a querer etiquetar de mil formas pero la única etiqueta que tenemos es ser nacionalistas y servidores, es salir a construir el Uruguay del siglo XXI", dijo Argimón durante el Plenario de la lista que encabeza el candidato Lacalle Pou.

Argimón dijo que “el sueño” de ver a Luis Lacalle Pou como mandatario está “muy cerca de concretarse” pero insistió a los nacionalistas en "trabajar" para lograrlo. "Luis (Lacalle Pou) está convocando a una nueva revolución. Acá está el Partido Nacional, siendo la propuesta del Uruguay del siglo XXI. Vamos a salir a darle al país lo que necesita. Lo que nos une es trabajar por todos con independencia de lo que piensan los demás. Tenemos muy claro hacia donde tenemos que ir”, agregó la candidata a vicepresidenta.

Delgado, en tanto, adelantó que el Partido Nacional se está jugando en esta campaña “procesos que van más allá de los cinco años”.

“Seguramente algunos no quieran discutir de esto. Pero hay dos temas que van a estar en la campaña le guste o no le guste al gobierno: la seguridad asociada al narcotráfico y la economía. Salir a defender un déficit fiscal que hace 30 años no tiene el país es un combo que los uruguayos están sintiendo. El gobierno del Frente Amplio no solo se agotó y se equivocó, sino que fracasó”, dijo Delgado.

En su discurso, el senador Delgado definió a Argimón como “una mujer de diálogo y de coraje”. “La esperanza de Uruguay está puesta en Luis y en ti”, le dijo.

Por su parte Graciela Bianchi aseguró que tener a Argimón en la fórmula es “una tranquilidad emocional real”, y rescató que “no llegó por la cuota” a ese puesto, sino por sus aptitudes. "Beatriz llegó por su trabajo. Ella no es fundamentalista, sabe que tenemos que llegar por el esfuerzo”, dijo.