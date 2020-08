Arturo Del Campo va a hablar cara a cara con el plantel de Danubio

Arturo Del Campo, presidente de Danubio, se presentará este miércoles en el Complejo de la Ruta 101 para hablar cara a cara con el plantel principal de su club y transmitir su preocupación por el momento deportivo del equipo.

El lunes, en la reunión directiva del club, el tema del momento actual del equipo estuvo en la mesa pero nadie puso en duda la continuidad del técnico Martín García, según reveló el presidente.

C. Dos Santos

Danubio pasa por un momento crítico en el aspecto deportivo. Como pocas veces en su historia, desde que se ganó un lugar entre los clubes más importantes del fútbol uruguayo, está en zona de descenso. En el Torneo Apertura está último con un punto en cuatro partidos disputados, como consecuencia de un empate. Los otros tres encuentros los perdió.

El pasado fin de semana, en la reanudación de la actividad, perdió 3-1 con River Plate en Jardines del Hipódromo. Si bien están convencidos en la directiva que el equipo saldrá del pozo en el que se encuentra, entienden conveniente ir a hablar con el plantel.

“Estamos preocupados por un rendimiento que no nos conformó, por eso vamos a ir con otros compañeros de directiva a hablar con el grupo para decir lo que pensamos”, expresó Del Campo a Referí.

Tato García sigue

El presidente de la franja reveló que la continuidad del técnico Martín García no está en duda.

“El lunes en directiva no hablamos en ningún momento de cambio de entrenador. No se ha tocado el tema de la continuidad del técnico, nadie lo planteó. Eso no está en discusión”, expresó Del Campo.

Camilo dos Santos

Consultado sobre algunas versiones de que el fin de semana, a la salida de Jardines, algunos jugadores se encontraron con las gomas de sus autos pinchadas, el presidente respondió: “No tengo conocimiento de eso. Mañana le preguntaré a los jugadores pero si ocurrió no creo que sea la manera. Tenemos plena confianza en salir de este mal momento”.