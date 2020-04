Martín García: “Optamos por no exigirles tanto en lo físico y mantener fuerte lo espiritual”

En el cuerpo técnico de Danubio están conformes con el arranque del equipo en el Torneo Apertura a pesar de haber perdido los dos primeros partidos, ante Cerro Largo y Wanderers, y empatado el otro, frente a Peñarol en el Campeón del Siglo, en la tercera fecha. Pero el coronavirus llegó a Uruguay, el fútbol se paró y los clubes tuvieron que dejar los entrenamientos.

Hace ya un mes del parate en el fútbol y en la franja han llevado la situación día a día, con entrenamientos a distancia y últimamente también con reuniones a modo de teleconferencias que han sido valoradas positivamente por el entrenador Martín “Tato” García.

“Algo que implementamos ahora, más allá de mandar los microciclos de trabajo para que el futbolista lo haga, son las reuniones por Zoom con todo el plantel”, dijo a Referí este lunes. “Para interactuar con ellos, más que nada. Primero, para vernos las caras, que es algo tan simple pero tan importante a la vez, escuchar al futbolista, cómo la va llevando, cómo esta su familia… Si necesitan algo, dentro de las posibilidades que estamos lejos y que no podemos salir, tratar de solucionar algún problemita que se va presentando”, indicó.

Leonardo Carreño

Una de las situaciones complicadas que vivió el plantel hace un par de semanas fue el fallecimiento del suegro del zaguero paraguayo Julio Domínguez, quien con su señora y su hija estaban instalados en Uruguay y no pudieron ir a Paraguay por la cuarentena.

“Fue una situación bastante triste porque los encuentra fuera de su país, sin poder viajar y es bastante complicado. Pero tratamos de darle el apoyo necesario”, contó el entrenador. “No pudo viajar por la cuarentena. Por eso quedó con su familia por acá. Tuvo el apoyo siempre del grupo y del cuerpo técnico. Tomó la decisión él, su esposa y su hija de quedarse en Uruguay”.

Con el correr de los días en cuarentena, en el cuerpo técnico franjeado han priorizado la parte mental y anímica de sus jugadores sobre la física.

“Incluso, hasta hemos optado por no exigirles tanto”, dijo García sobre los entrenamientos físicos. “Porque vemos que esto se va para largo y si bien los ejercicios los mandamos, tratamos de mantener fuerte la parte espiritual y psicológica del futbolista. Y en eso estamos, no estamos tan arriba de ellos por si están haciendo los trabajos que le mandamos o no los están haciendo. Hemos optado por eso”.

Tantos los jugadores como el equipo técnico está en el seguro de paro, una decisión que es comprendida por el entrenador.

Leonardo Carreño

“Son medidas que por ahí pensamos que hay que ponerse un poquito en el lugar del otro y en la situación tan difícil que estamos viviendo todos”, señaló. “Y esto no es ajeno al fútbol. Lo vivís vos en tu trabajo, mi hermano, mi viejo, amigos… Esperemos salir pronto de esta situación, volver a la normalidad, volver a trabajar y estar en lo nuestro”.

Por estos días en cuarentena, el DT aprovecha al máximo el tiempo con su familia. “Estoy tratando de hacer alguna cosita en la casa, que por ahí a veces no tenemos el tiempo, de pintar algo, arreglar”.

Además, sigue nutriéndose de fútbol con videos, conferencias de entrenadores y libros. “Ahora estoy leyendo uno del Cholo Simeone. Por ahí la estamos llevando, aunque es difícil igual”.

Volver a empezar

Más allá de los resultados de los primeros partidos del Apertura, el cuerpo técnico de Danubio había sacado buenos apuntes. “Sinceramente, lo veíamos muy bien al equipo más allá de no haber conseguido los puntos que pensábamos que íbamos a lograr. El equipo hizo grandes partidos, hasta perdiendo, porque perdimos con Wanderers en Jardines y creo que Danubio fue muy superior a Wanderers. Creo que hicimos un gran partido en el Campeón del Siglo con Peñarol”, dijo el Tato.

Diego Battiste

De todas formas, con esta pausa que aún no tienen fecha de regreso, el técnico cree que habrá que barajar otra vez. “Esto será empezar de nuevo”, señaló. “Todo eso que hicimos me parece que se va a perder, así que lo más justo es que cuando las autoridades nos digan que vamos a volver, tener un reacondicionamiento de 20 o 25 días, creo que sería los más justo para todos los equipos”.

Consultado por la cuestión que se instaló en los últimos días, de si el regreso debe ser con hinchas o sin público, prefirió no dar su opinión. “Eso va cambiando día a día. Hacer futurología o dar un pensamiento, creo que no vale la pena”.

“Más que nada, lo que hago yo, es tratar de tomar consciencia de lo que está viviendo el mundo. Ayer miraba imágenes de Ecuador y es muy triste todo. Ojalá que eso no llegue acá. Por ahora mi cabeza está en eso”, comentó.

El DT de 44 años espera con ganas el regreso de la actividad, primero con los entrenamientos.

“Tengo ilusión de volver al Complejo de Danubio, de darle un abrazo a los futbolistas, a los empleados del club, de utilería, de sanidad, tomar un mate y volver a la vida normal de cada uno. Creo que ese día va a ser lindo y muy importante”, señaló.

Leonardo Carreño

Después, confía en que la “maquinita” de los jugadores, con su memoria física y con las horas de prácticas colectivas, volverán a sus rendimientos habituales. “Pero si va a ser importante el día que digan que se pueden volver a juntar”, sostuvo.

El técnico que dirigió en Paraguay y Honduras y que en su etapa de futbolista tras formar parte del Peñarol del segundo quinquenio luego jugó en Argentina, China, México, Paraguay y Perú, ha estado en contacto con excompañeros y amigos de otros países para conocer cómo estaban.

“Son situaciones muy tristes que están viviendo”, contó. “Hay países que están viviendo algo que es tremendo, con los muertos, muy triste, que ya no tienen lugar donde ponerlos. Uno habla con amigos y da mucha tristeza”, comentó Tato.

“Creo que dentro de todo, acá la estamos llevando bastante bien. Este gobierno lo ha hecho muy bien, que no era fácil tampoco para el gobierno ingresando y tener esta situación”.

Además, dijo estar agradecido a Cancillería porque han traído al país a entrenadores amigos y otros amigos que estaban en distintas partes del mundo y no podían regresar. “La verdad que el trabajo ha sido para destacar. Y agradecido con ellos por la emoción que les dio poder volver a nuestro país”, expresó.

Danubio sufrió en las últimas horas la baja de Sergio Markarian, quien renunció a su cargo de director deportivo para colaborar con el club en esta situación de crisis sanitaria y económica.

García lamentó su salida. “Va a ser una pérdida importante porque habíamos generado un vínculo muy fuerte, me sentía muy cómodo trabajando con él y aprendía en el día a día”, señaló. “Pero él ha tomado esta decisión de dar un paso al costado, sobre todo por la parte económica, para no perjudicar al club. Como un amigo, lo apoyo a morir y sabe que tiene todo el respaldo nuestro. Es una gran persona y un tipo que en cualquier charla y en cualquier momento le sacás mucho”.

Sobre un posible regreso una vez que pase esta situación, el entrenador respondió que eso lo va a decidir Markarian. “Veremos con el tiempo cómo pasa todo”, dijo el DT. “Danubio está pasando por una situación económica muy mala. Y de todos lados estamos tratando de apoyar y alivianarle las cosas al club. Creo que eso es importante lo que estamos haciendo todos”.

El técnico no quiso darle trascendencia a dos temas que surgieron en los últimos días: el deseo de Danubio para que Edinson Cavani regrese al club en el futuro y un posible retorno de Ruben “Pollo” Olivera. “Lo veo como lo que es, nada”, dijo cortante. “Nosotros tenemos un plantel armado, que ya estaba en campeonato y se paró por la pandemia. Después, de eso no tengo nada para decir. Sería decir algo que es todo sobre supuestos”.

Leonardo Carreño

Además, llamó a los hinchas y uruguayos en general a seguir cuidándose. “La venimos llevado bastante bien”, comentó. “Y que pase pronto, que es lo que todo queremos, volver a las actividades, volver a trabajar… Yo hace más de 20 días que no veo a mi viejo, a mi hermano, entonces es un poco duro para todos… Pero pensar que hay gente que está peor que nosotros”.

A pesar de todas las dificultades, García valoró que el plantel de Danubio está muy bien. “El grupo esta fuertísimo. Eso sí lo destaco”, señaló.

Gran parte de ese buen ánimo colectivo ha sido gracias a las sesiones de charlas a distancia. “En estas videoconferencias por Zoom, la verdad que nos reímos mucho, porque siempre sale la joda de la ropa que tiene puesto uno, o el corte de pelo”.

“El otro día estuvo muy buena y siempre da gusto poder ver al futbolista, que son compañeros de trabajo, cómo la están viviendo. Y vamos a seguir implementándolo, una vez por semana lo estamos haciendo, de una hora más o menos, y la próxima es mañana (martes), así que nos vamos a reír un rato”, dijo el conductor danubiano.

Acción solidaria de Danubio Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y el aporte de donaciones de empresas privadas, Danubio brindará canastas de alimentos a familias que lo necesitan, informó el club este lunes en un comunicado. Para retirar las canastas se deberá agendar previamente al celular 094 402 922 y una vez agendados, presentarse con documento de identidad. Las mismas se podrán retirar en la sede social del club (Av. 8 de Octubre 4584 ingresando por la calle Mateo Cortes) solamente con cita previa.