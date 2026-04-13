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Diego Aguirre dio la lista de convocados de Peñarol ante Liverpool por el Torneo Apertura sin Leonardo Fernández y con el regreso de un referente del plantel

El entrenador de los carboneros le dio la chance de regresar a un futbolista que quiere tomar minutos

13 de abril de 2026 16:00 hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol afronta un encuentro muy importante en la noche de este lunes desde la hora 20 ante Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo para cerrar la fecha 11 del Torneo Apertura y en la tarde, Diego Aguirre dio a conocer la lista de convocados.

Los carboneros están obligados a obtener los tres puntos ante un rival complicado.

Es que este domingo, Racing venció con lo justo y en la hora de atrás, 2-1 a Wanderers en el Parque Viera, y volvió a mantenerse puntero, con 4 puntos de diferencia y un encuentro de más jugado.

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Leonardo Fernández no estará presente por el golpe que recibió el jueves pasado en la altura de Bogotá en la última jugada del encuentro que terminó empatado 1-1 ante Independiente Santa Fe.

Si bien en Peñarol tienen confianza en que pueda llegar al jueves ante Platense, se le practicarán algunos estudios para descartar una lesión grave.

Los convocados de Diego Aguirre para Peñarol vs Liverpool

Pasada la hora 15.30 de este lunes, Peñarol dio a conocer la lista de convocados de Diego Aguirre para el partido contra Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo.

A la ausencia de Leonardo Fernández ya anunciada, se le suma la presencia de un referente que regresa luego de un par de meses al plantel.

Se trata de Lucas Hernández, quien había sufrido una nueva lesión que lo mantuvo fuera de los campos de juego durante todo el campeonato.

A su vez, el Cepillo Franco González sigue apareciendo en el lugar que podrían ocupar los juveniles Germán Barbas, ya recuperado, y Rodrigo Álvez.

Aquí está la lista de convocados de Peñarol:

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