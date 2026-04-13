50 años de la Fomento Rural Los Arenales, el baile de los perales y el mensaje del subsecretario del MGAP

"La tierra nos une y la historia nos fortalece" , fue el lema elegido para la conmemoración de los 50 años de existencia de la Sociedad Fomento Rural Los Arenales , realizada en la tarde de este domingo 12 de abril en esa localidad del noreste de Canelones.

Ana Lista, presidenta de la Fomento Rural Los Arenales, explicó a El Observador que la existencia de estas instituciones "es fundamental para nuclear a los habitantes, para unir a la gente de la zona y representarla, eso es importante para ayudar a mejorar su calidad de vida, por ejemplo los apoyos que se tienen de los ministerios no sería posible que lleguen si no hay una institución seria que trabaje, en este caso con una directiva que es un grupo muy lindo y que trabaja mucho".

Los Arenales es una localidad próxima a tres ciudades canarias: San Jacinto, Tala y Migues. Lo más común es que en esa zona, con mucha presencia de invernáculos y galpones, haya productores hortícolas, ganaderos y avícolas. Es uno de los polos canarios generadores de agroalimentos para el mercado interno y la exportación también.

Embed

Los Arenales y "El baile de los perales"

El acto de celebración del medio siglo de trayectoria se cumplió en el sitio sede de la fomento rural, en una zona rural (sobre el km 60,500 de la ruta 81), en instalaciones que fue desarrollando la institución luego de que en 1976 un vecino donara el predio, donde posteriormente con ayuda oficial se construyó el galpón.

Este domingo se pudo realizar un reconocimiento especial, incluso, a varios socios fundadores, en uno de los momentos más emotivos.

Durante la actividad, entre otras instancias y con presencia de autoridades del gobierno nacional, del gobierno departamental y de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) -gremial del agro a la que pertenece la fomento rural-, se desarrollaron dos colocaciones de marcas patrimoniales.

En una, donde están las letras de la localidad, en un cartel se detalla el por qué del nombre Los Arenales, zona ubicada en dos nacientes del arroyo del Arenal (que desemboca en el arroyo del Tala) y llamada en realidad Puntas del Arenal, sitio donde se formó el club de fútbol Los Arenales, surgiendo también allí el Club Agrario Los Arenales, todo lo cual fue la base del nombre de la fomento rural.

La otra marca patrimonial rememora el valor de lo que fue conocido como "El baile de los perales", aludiendo a un sitio donde en la década de 1960 se hacía un popular baile al aire libre, debajo de unos perales, al atardecer, alumbrado con faroles y con bebida enfriada en piletas con barras de hiela, con baños en piezas sin techo, algo muy precario pero emblemático para la gente de la zona que recuerda con cariño esos momentos de confraternidad en la comunidad.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 14.37.36

WhatsApp Image 2026-04-13 at 14.36.11

Subsecretario del MGAP: "No es solo producción"

Matías Carámbula, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), participó en el acto conmemorativo de la Fomento Rural de Los Arenales y expuso en redes sociales un mensaje en el que destacó el valor que tiene esta institución.

El mensaje de Matías Carambula

"La Sociedad de Fomento Rural Los Arenales cumplió 50 años y tuve el placer de acompañar la celebración. Es una Fomento Rural que se distingue porque ha entendido, desde el inicio, que su lugar no es solo la producción, sino que también es promover cultural, salud, vivienda, caminería, deporte e innovación y los espacios para que se desarrollen las mujeres rurales y los jóvenes. Entre los años 1983 y 1984, con 12 años, visité por primera vez esta zona y conocí a Marino Colman y al Chiche Guerra, entre otros/as personas, referentes que recuerdo siempre con cariño y emoción. Quienes hoy sostienen y proyectan la Fomento saben que cuentan con un lugar de encuentro para los productores y vecinos de la zona, pero sobre todo cuentan con un lugar que permite pensar que vivir y trabaja en el Canelones Rural es posible. Felicitaciones por estos 50 años!".

WhatsApp Image 2026-04-13 at 14.36.27