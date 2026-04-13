Declaró como indagada en caso Charles Carrera la directora de Asuntos Internos de la época de Bonomi

La fiscal de Delitos Económicos de 2º Turno Sandra Fleitas continúa adelante con la indagatoria sobre la asistencia que se le dio al particular Víctor Hernández en el Hospital Policial a quien también se le entregaron tiques de alimentación entre 2013 y 2016, causa por la que fue imputado en junio de 2025 el exsenador frenteamplista Charles Carrera .

La investigación continúa en preparación del juicio y abarca a otros indagados, entre ellos la exdirectora de Asuntos Internos del Ministerio del Interior de la gestión de Edurado Bonomi, la abogada María Estela González.

Según dijeron a El Observador fuentes de Fiscalía, González declaró este jueves por segunda vez –ya lo había hecho cuando el caso era indagado por la fiscal Silvia Porteiro- y estuvo defendida por los penalistas Laura Robatto y Homero Guerrero.

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González que ya está jubilada y asumió al frente de Asuntos Internos el 24 de marzo de 2010, estaba en el cargo en 2012, cuando ocurrieron los hechos vinculados a Hernández, quien quedó paralítico por una bala perdida en La Paloma. En ese momento el comisario Marcos Martínez festejaba su cumpleaños en la casa de al lado.

Carrera era el director de Secretaría del Ministerio del Interior y la justicia lo responsabilizó por las gestiones que hizo para que la víctima utilizara los servicios del Policial y recibiera los tiques de alimentación.

Fiscal Sandra Fleitas fiscal sandra fleitas Foto: Inés Guimaraens

Según denunciaron Hernández y su hermano, en una reunión en la que estaban además de Carrera, la directora de Asuntos Internos Estela González, un abogado del ministerio y la madre de los Hernández, Carrera les instó a iniciar una demanda civil contra el Ministerio del Interior por el daño sufrido y mencionó la asistencia que se les estaba dando. González ha negado estar en esa reunión cuyo audio fue grabado y divulgado por el programa Santo y Seña.

El mismo día en que salió del Clínicas, donde fue internado tras ser baleado y permaneció ocho meses, fue trasladado al Hospital Policial, acompañado por su hermano. Ambos permanecieron allí 3 años y medio.

La imputación al exsenador Charles Carrera

A solicitud de la fiscal Fleitas en junio de 2025 la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera imputó a Carrera por delitos de fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada.

En octubre el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno confirmó por unanimidad la imputación de Carrera por fraude y utilización indebida de información privilegiada pero revocó, por mayoría de los votos, el delito de falsificación ideológica.

La sentencia del tribunal de la que informó El Observador, entendió que Carrera cometió fraude al realizar “numerosos actos que produjeron daño patrimonial a la administración, asumiendo una responsabilidad institucional por las graves lesiones sufridas por Víctor Hernández”.

“Así, por orden de Carrera se le prestó asistencia a través de Sanidad Policial permaneciendo internado en el Hospital Policial para su rehabilitación desde el 27/7/2013 al 23/12/2016, y se le abonaron $ 20.000 mensuales por concepto de tickets de alimentación desde enero de 2013 a octubre de 2016. Ambas prestaciones están previstas en la norma para funcionarios del Ministerio del Interior, calidad que no revestía Hernández”, argumentó la sentencia.

Sin embargo, no acompañó la imputación por falsificación ideológica, que consideró "confusa".

Carrera asegura que "no es delito amparar a una víctima de una bala perdida que todo indicaba en aquel momento histórico que provenía de una casa del Ministerio del Interior, de una fiesta donde estaba el comisario del pueblo".

Además afirmó que se trata de "una causa armada" y se la atribuyó al dirigente del Partido Nacional y exministro del Interior Luis Alberto Heber a quién había denunciado por el acuerdo del Puerto cuando era ministro de Transprte. "Creo que esta es una causa politizada, hice una denuncia en vía administrativa que tiene la fiscal desde hace muchísimo tiempo (...)

También recordó que realizó denuncias internacionales por el tema.