Asesores de Lacalle Pou dejarán de dar entrevistas hasta las elecciones

El grupo de asesores del candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, no brindará más entrevistas a los medios de comunicación en este último tramo de campaña previo a las elecciones nacionales de octubre, según supo El Observador de fuentes del comando de campaña nacionalista. Según dijeron, es parte de una “estrategia” para que el foco solo esté puesto en la fórmula presidenciable. La decisión se tomó en una de las últimas reuniones del comando que realizan los días lunes.

Para este viernes la referente en economía, Azucena Arbeleche, tenía previsto realizar una entrevista en VTV pero fue cancelada, según contaron desde el comando y explicaron que la decisión no se debió a esta nueva estrategia sino a otros eventos en los que la economista debe participar.

Hasta la fecha, la estrategia nacionalista era intentar escalonar la presencia de los asesores en los medios de comunicación. Por estas últimas dos semanas antes de las primera vuelta, ya no hablarán frente a las cámaras y grabadores.

Una de las últimas declaraciones de Arbeleche, particularmente, generaron polémica en el panorama político.

Leonardo Carreño

Arbeleche dijo el jueves de la semana pasada en el programa No toquen nada de FM Del Sol que había solicitado a las calificadoras que no bajaran la nota a Uruguay y esa frase generó reacciones inmediatas en integrantes del gobierno. “Como equipo de economía de Lacalle Pou hemos tenido diálogo constante con las agencias calificadoras de riesgo en estos cinco años. Este año en las últimas reuniones lo que más pedimos fue que no nos bajen la nota porque necesitamos tiempo, asumir un gobierno sin el grado de inversión es otro escenario. (...) Nos han dado tiempo, las calificadoras están esperando una nueva administración para ver un resultado”, aseguró.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, respondió al día siguiente en un conversatorio sobre el futuro del trabajo que se realizó en San José. “Que hayan dicho públicamente que esto es gracias a ellos realmente llama la atención. Es como decir que el mejor jugador del mundial en Sudáfrica fue Lacalle Pou y no Forlán”, respondió el ministro. Las declaraciones titular de Trabajo fueron recogidas por la secretaría de Comunicación de Presidencia y publicadas en el sitio oficial del Ejecutivo.

Pero la estrategia no solo está enfocada a sus asesores. El propio Lacalle Pou se cuida en sus comentarios para no cometer errores que puedan ser tomados a su favor por el oficialismo; evita la improvisación y mantiene una idea en su cabeza: no darse por ganador.

En febrero de este año, en entrevista con El Observador, Lacalle Pou dijo que en la campaña de 2014 el error que cometió fue que lo “condicionó el resultado parcial, el que pensaba que estaba teniendo”. “Es como en el fútbol cuando un equipo sale a cuidar el resultado, pierde. Te saca autenticidad”, reconoció.