Los errores que Lacalle Pou evita cometer y una hoja de ruta que sigue en detalle

Cuando Luis Lacalle Pou visita Cardona el pedido para que haga “la bandera” no falta. A fines de julio de 2014, el por entonces también candidato blanco realizó ese ejercicio físico por el que se mantuvo suspendido en el aire por unos segundos en posición horizontal agarrado con los brazos de una columna. “Dígnale a Tabaré que lo espero en esta bandera”, dijo luego de completar la prueba. Cinco años después, ante el pedido de los militantes para que repita el ejercicio, rechaza la solicitud entre risas. “Cuando llego a Cardona me dicen ‘¿por qué no hacés la bandera?’ y la verdad que a la columna la miro con cariño”, mencionó en mayo de este año antes de empezar un acto en esa ciudad de Soriano.