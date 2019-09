La respuesta de Martínez a Lacalle Pou por decir que la falta de “alternancia” en el poder “es dictadura”

El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, respondió este martes a los dichos del nacionalista Luis Lacalle Pou, quien durante un evento organizado el lunes por el Comité Central Israelita sostuvo que "la democracia se sostiene justamente sobre la alternancia, sobre el cambio de partidos políticos" y que "lo otro es dictadura"

"Me preocupa que un presidenciable maneje que la democracia es digitada y la gente tenga que votar lo que alguna gente entienda que tiene que votar", dijo Martínez en declaraciones a Subrayado durante el acto de lanzamiento del Espacio 567, la expresión electoral del Partido por la Victoria del Pueblo.

"Es como decir que en algunos departamentos que han sido históricamente blancos o históricamente colorados hay una dictadura porque no ha habido rotación en las intendencias. Es preocupante porque son conceptos democráticos que no sé... ¿Qué se quiso decir? ¿Qué hay que eliminar un partido para que no sea votado por la gente? La verdad es preocupante ese comentario. Parto de la base que no quiso decir eso, pero lo dijo y la verdad es que es más que preocupante", agregó el candidato oficialista al ser consultado por Canal 10.

La reacción llegó luego de que el blanco hablara sobre la necesidad de la alternancia en el poder durante un evento en que coincidió con los candidatos Martínez, Ernesto Talvi (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente). "Es esencial y es sano para las democracias. La democracia se sostiene justamente sobre la alternancia, sobre el cambio de partidos políticos, lo otro es dictadura", expresó Lacalle Pou en su discurso de la noche del lunes.

Martínez se sumó así a otros dirigentes de la coalición de izquierdas que salieron a criticar las declaraciones de Lacalle Pou.

La senadora del MPP, Ivonne Passada, reaccionó con una alusión directa en Twitter a intendentes blancos.

El diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti sostuvo que lo del candidato blanco fue un "inaceptable error conceptual" y, al igual que el postulante oficialista, se preguntó si el nacionalista piensa que los departamentos gobernados por intendencias blancas donde no ha habido rotación de partidos son dictatoriales. "¿Acaso está acusando al Partido Colorado, su aliado en gobierno de coalición, de ser un gobierno dictatorial que durante tantos años gobernó el país?", sostuvo en su cuenta de Twitter.

El diputado Fernando Amado, que en los últimos meses se sumó al lema Frente Amplio, también criticó al candidato blanco. En la misma sintonía, el legislador señaló fue un "enorme error conceptual" y también lo ejemplificó con el caso de las intendencias donde desde hace años gobierna el Partido Nacional.

Por otra parte, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, también se pronunció al respecto y cuestionó que la supuesta alternancia sea con un "partido que gobernó 94 años de corrido" y con la "corporación militar", en alusión al Partido Colorado y Cabildo Abierto respectivamente.

Para el P. Nacional si no hay alternancia de partidos en el gobierno sería dictadura.

El problema: el FA y los 15 años de ampliación democrática.

El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, también se sumó a las criticas al ser consultado en el programa radial Doble Click de FM Del Sol por las declaraciones de Lacalle Pou. “Es preocupante el concepto de democracia de Lacalle Pou”, dijo. "Los padres le contaron bastante poco lo que pasó en la dictadura en este país", agregó.