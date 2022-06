Así entrena Torreira en Fray Bentos mientras espera por un club de Italia o de España

El volante de la selección uruguaya, Lucas Torreira, está de vacaciones en su Fray Bentos natal luego de pasar unos días en Miami, y entrena por su cuenta mientras espera arreglar con un nuevo equipo.

La ficha del volante pertenece a Arsenal de Inglaterra, donde no es tenido en cuenta, por lo que su plan es arreglar en un equipo de Italia, donde jugó para Sampdoria y la temporada pasada en Fiorentina, o España, donde jugó en Atlético de Madrid en 2020/21 y fue campeón.

En Fray Bentos entrena y ha ido a ver partidos de la Organización del Fútbol del Interior. El fin de semana fue a Paysandú para ver a Laureles, donde juega uno de sus hermanos, equipos que es rival de 18 de Julio, club del que es hincha Lucas.

Instagram

Torreira en Fray Bentos

El volante señaló que ha tenido propuestas de “muchos equipos”. “Pero de eso se encarga mi representante, yo hoy disfruto de mis vacaciones”, dijo a El Telégrafo de Paysandú, que lo entrevistó.

"Deseaba quedarme en la Fiorentina, pero no se dio por distintos motivos, así que buscaremos un nuevo rumbo", agregó.

"Tuve una muy buena temporada y me queda un año de contrato con Arsenal”, explicó el mediocampista. “Cualquier equipo que me quiera tiene que comprar mi ficha, que hoy tiene un valor de, aproximadamente, 15 millones", explicó.

Sobre si había posibilidades de regresar a Arsenal, señaló: "Chances, ninguna".

Instagram

Torreira en Fray Bentos

"Desde un principio me dijeron que no tenía lugar, entonces mis ganas tampoco son de quedarme ya que sufrí mucho, me costó muchísimo la adaptación y mi idea es irme a Italia o España", agregó.

El Mundial en la mira

De cara al Mundial de Qatar, el volante señaló: "Estamos para competir". “Todos deseamos ser campeones del mundo, pero para eso hay que trabajar muchísimo. Estamos yendo por un buen camino. Tenemos muchas ganas, estamos muy bien como equipo y lo que queremos es darle alegrías al pueblo uruguayo", sostuvo.

"El año pasado no fue un buen año en lo personal, no tuve continuidad en el Atlético de Madrid y lógico que cuando te pasa eso venís fuera de ritmo y cuesta", dijo sobre su temporada pasada.

Sobre el nuevo ciclo de Diego Alonso en la selección, expresó: "Con Diego estamos muy felices e intentamos ir mejorando partido a partido. Queda poco tiempo y debemos trabajar en nuestros equipos de la mejor manera para llegar bien al Mundial".

"Estamos muy felices y agradecidos con el nuevo cuerpo técnico y su equipo de trabajo; como también soy un agradecido con el cuerpo técnico anterior que fue el que me dio la oportunidad y el privilegio de vestir la celeste", agregó el mediocampista celeste.