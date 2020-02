Así es la nueva colección que la uruguaya Gabriela Hearst presentó en Nueva York

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst presentó el martes su última colección en la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW). Hearst, que abrió su primera tienda en Manhattan en 2018, es una de las referentes en moda sustentable dentro de la industria. Y su última colección no fue la excepción: todas las prendas fueron confeccionadas con residuos textiles. Además, el año pasado fue la primera en gestionar un desfile con huella de carbono cero, informó la revista Vogue, un modelo de trabajo que repitió este año.

“Tenemos que retomar antiguas costumbres, lo que hacíamos antes de que el poliéster invadiera nuestra existencia”, apuntó la uruguaya. También dijo: “Hay que volver atrás. Hoy en día tenemos esa presión de crecer y crecer, pero ¿a qué coste?”. En diálogo con la edición en español de la revista, Hearst contó que está intentando ser "muy cuidadosa" con sus nuevos diseños y que desde su grifa intentan que todo lo que pase por una pasarela "tenga una razón de ser". Explicó que se pueden "reutilizar y adaptar tejidos y prendas de todo tipo", y que es posible "fomentar métodos de producción más artesanales y utilizar talleres y maquinaria que todavía podrían servir perfectamente para crear tejidos de gran calidad”. De todas formas la uruguaya sabe que no serán cambio inmediatos, aún así su grifa introdujo varios cambios sustentables de una temporada a la otra.

Sobre la utilización de materiales reciclados y esa idea de que no son materias primas nobles, Hearst dijo: "Al fin y al cabo un buen diseñador es capaz de trabajar con el material que sea y transformarlo en una pieza de diseño, de lujo; una prenda artesanal, y sobre todo de calidad". En este sentido, en sus prendas se rescata mucho del trabajo manual y, al ser piezas únicas, muchas de ellas fueron tejidas a mano. "Son cosas que no podemos dejar que caigan en el olvido. A mí me gusta que se teja a mano. Me gusta que pueda haber errores humanos en el proceso", explicó. A su vez, algunos de sus tejidos fueron pintados a mano, una tradición en su forma de trabajo.

Con este discurso y con la evidencia de su trabajo, Hearst está valorada como una de las marcas de moda de alto perfil más ecológicas. Son varias las grifas que se están plegando a esta tendencia. Por ejemplo, Burberry y Gucci están intentando alcanzar una huella de carbono cero. Es decir, que sus diseños y producciones no tengan un impacto significativo sobre el medio ambiente.

En las prendas presentadas en esta NYFW se destacan, como es usual, la lanas, los bordados y el cuero. Se mantienen así los colores pastel, los cortes amplios y los cuellos y siluetas elegantes.

Sobre Hearst

Gabriela Hearst fue criada entre Montevideo y el campo de su familia en Paysandú. Creó la marca Candela en 2004 y en 2015 decidió "empezar de nuevo" con la marca que lleva su nombre y el apellido de casada. Austin Hearst, su esposo, es heredero del conglomerado de medios Hearst Corporation. "Al tener Candela a un cierto precio, era muy difícil elevar el producto, entonces tenés que empezar todo de vuelta. Siento que fue el camino correcto, porque la pasión no la podés ocultar; cuando algo tiene pasión te propulsa", dijo en conversación con El Observador en octubre del 2018.

Basta con revistar unos segundos su cuenta de Instagram para ver a algunas de las caras más reconocidas de la gran pantalla luciendo creaciones de la uruguaya. Es que en solo tres años Gabriela Hearst fue elegida no solo por una cantidad innumerable de actrices de Hollywood, sino que hasta por la realeza; la duquesa de Sussex, Meghan Markle demostró en más de una oportunidad ser fan de sus carteras.

En estos años sus diseños pasaron por la New York Fashion Week y llegaron a 75 tiendas multimarca de lujo por Asia, Medio Oriente, Estados Unidos y Europa.