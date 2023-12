Así estará el tiempo este lunes en España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, primer día del año, la llegada de un nuevo frente atlántico que dejará algunas precipitaciones en Galicia, Cantábrico, meseta Norte y Pirineos y cielos más despejados en la mitad sudeste del país y en las Islas Baleares.



Se podrán formar alguna precipitación débil y ocasional en Andalucía, Alborán, y Ampurdán, mientras que en las Canarias se espera, en las islas occidentales, nuboso con posibilidad de precipitaciones, más probables en La Palma y poco nuboso en el resto.



La cota de nieve se situará en 900/1.200 metros en el Pirineo y cordillera Cantábrica ascendiendo a 1.200/1600 metros



Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste y descenderán en el área mediterránea. mientras que las mínimas bajarán en la península y Baleares, salvo en el área mediterránea peninsular y en el litoral gallego, donde aumentarán. Pocos cambios en Canarias.



Los vientos soplarán de componente sur y oeste en la península y Baleares, predominando el suroeste, más intensos en el noroeste peninsular, incluso fuertes con rachas muy fuertes en los litorales del norte de Galicia y Cantábrico occidental; En las Canarias, vientos flojos variables con predominio del viento del este.



Predicción por Comunidades Autónomas:



.- GALICIA: Lluvias débiles en el noroeste, poco probables por la mañana, se darán por la tarde, siendo localmente moderadas en la costa occidental, y menos probables hacia el sudeste. Temperaturas mínimas sin cambios significativos, salvo en el sudeste, donde habrá un ligero descenso y máximas sin cambios, en ligero ascenso en el norte. Heladas débiles en zonas montañosas de Ourense, que no se descartan en el resto de la provincia y en el sur de Lugo. Viento de suroeste, flojo en el interior, moderado en el litoral, aumentando en ambos casos a lo largo del día y con rachas fuertes, que serán muy fuertes en el litoral norte de A Coruña y Lugo.



.- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Lluvias débiles en la cordillera occidental y dispersas y poco probables en el litoral oriental. Cota de nieve a 900-1.200 metros subiendo hasta 1.200-1.600 metros. No se descartan bancos de niebla matinales en zonas altas, más probables en la Cordillera. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en las cumbres de la Cordillera, sin descartar en zonas más bajas de la misma. Viento flojo de suroeste en el interior, y moderado del oeste en el litoral, aumentando y girando al suroeste por la tarde. Rachas muy fuertes a últimas horas en la parte más occidental de la Comunidad con rachas fuertes en el resto en zonas altas y expuestas.



.- CANTABRIA: Cielos cubiertos en la parte occidental, mientras que en la mitad oriental habrá intervalos nubosos en las horas centrales del día, volviendo los intervalos nubosos al final. No se descartan brumas o nieblas matinales en zonas altas de la Cordillera. No se descartan lluvias dispersas, más probables en el suroeste de la Comunidad. Cota de nieve a 900-1.200 metros subiendo hasta 1.200-1.600 metros. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera y en la zona del Ebro. Viento flojo de suroeste, más intenso en el interior, donde habrá rachas fuertes en zonas altas y expuestas.



.-PAÍS VASCO: Intervalos nubosos, poco nubosos en las horas centrales del día, volviendo los intervalos nubosos al final. No se descartan lluvias débiles en las provincias litorales por la tarde, además bancos de niebla al principio en Araba. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso. No se descartan heladas débiles en zonas del interior. Viento del oeste que gira al suroeste por la tarde, con rachas fuertes en zonas altas.



.- CASTILLA Y LEÓN: En el noroeste nuboso, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, más probables en zonas de montaña, en el resto intervalos nubosos. Cota de nieve 1.100 metros subiendo a 1.600-1.800 metros. Brumas y nieblas dispersas. Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en el suroeste, y máximas con pocos cambios. Heladas débiles generalizadas. Viento flojo del suroeste, más intenso en el extremo norte.



.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Cielos nubosos, menos nubosos en las horas centrales del día, volviendo los intervalos nubosos al final. No se descartan lluvias o chubascos débiles dispersos en el norte por la tarde. Cota de nieve a 900-1.200 metros subiendo hasta 1.200-1.600 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en el Pirineo que no se descartan en el resto de la comunidad. Viento del oeste en el Pirineo y la vertiente cantábrica que gira al suroeste por la tarde, con rachas fuertes en zonas altas y expuestas. En el resto de la comunidad vientos flojos variables.



.- LA RIOJA: Intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en la Sierra. Vientos flojos variables en el valle, y del suroeste en la Sierra.



.- ARAGÓN: Cielo nuboso por la mañana, tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas a partir de mediodía. Probables brumas o bancos de niebla matinales en el sur de Huesca. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, salvo descenso de las máximas en la depresión del Ebro. Heladas en el norte y en el sistema Ibérico, que podrán ser localmente fuertes en el Pirineo. Viento flojo del oeste y sur, con algún intervalo de moderado en el Sistema Ibérico.



.- CATALUÑA: Cielo nuboso, tendiendo por la tarde a poco nuboso con intervalos de nubes altas en general y a intervalos nubosos en el nordeste, donde se esperan chubascos dispersos durante la primera mitad del día. Probables brumas o bancos de niebla matinales en la depresión central. Temperaturas en descenso en el nordeste y sin cambios o en ligero descenso en el resto. Heladas en el interior norte, localmente fuertes en el Pirineo. Viento flojo variable, con predominio de la componente oeste; por la mañana soplará viento moderado del norte en el Ampurdán y del noroeste en Tarragona.



.- EXTREMADURA: Intervalos nubosos, con nubosidad baja en la primera mitad del día. Brumas y nieblas. Temperaturas mínimas en descenso más acusado en el norte, y máximas con pocos cambios. Probabilidad de heladas débiles dispersas en el extremo norte. Viento flojo variable.



.- COMUNIDAD DE MADRID: Intervalos nubosos de nubes medias y altas, nubes bajas matinales en el sureste y cielos poco nubosos con nubes bajas en las horas centrales. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos, más probables en el centro y sur de la Comunidad. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, con alguna helada débil, más probables en zonas altas de la Sierra. Viento flojo variable, con predominio de la componente suroeste en las horas centrales del día.



.- CASTILLA-LA MANCHA: Intervalos nubosos de nubes medias y altas, y nubes bajas matinales salvo en el norte de Guadalajara, abriéndose claros en las horas centrales. Brumas y bancos de niebla matinales, menos probables en el sureste de la Comunidad. Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en la Mancha Toledana y Serranía de Cuenca y con pocos cambios en Ciudad Real y Albacete; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y zonas aledañas, así como Alcaraz y Segura. Viento flojo variable, con predominio del oeste e intervalos de moderados en zonas de montaña del sureste durante las horas centrales.



.- COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. Probables brumas o bancos de niebla matinales en zonas del interior de Valencia. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios, salvo ascensos locales de las mínimas en el sur de Alicante y descensos locales de las máximas en el tercio sur y en el norte. Heladas débiles en puntos del interior. Viento de componente oeste flojo a moderado.



.- REGIÓN DE MURCIA: Cielos muy nubosos, de nubes medias y altas principalmente, disminuyendo a poco nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en ligero descenso. Vientos flojos del oeste.



.- ILLES BALEARS: Cubierto con algunos chubascos ocasionales en Menorca y mitad este de Mallorca, tendiendo a lo largo de la tarde a poco nuboso. Temperaturas nocturnas sin cambios o en ascenso durante la madrugada y en descenso al final del día y diurnas en ligero descenso. Viento en general flojo predominando la componente norte.



.- ANDALUCÍA: Nuboso, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, disminuyendo a poco nuboso por la tarde. Brumas matinales en la vertiente atlántica, sin descartar nieblas. Temperaturas sin cambios o en ascenso. Heladas débiles en el interior oriental. Vientos flojos variables, tendiendo a poniente moderado en el litoral mediterráneo y el Estrecho.



.- CANARIAS: Poco nuboso o despejado en las islas orientales con algún intervalo de nubosidad alta en la primera mitad del día y baja probabilidad de calima ligera que irá retirándose. En las islas occidentales intervalos de nubosidad alta en la primera mitad del día tendiendo al final del día a intervalos de nubes bajas en costas sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en las islas más occidentales. Temperaturas con pocos cambios con algún ligero ascenso, más probable en las mínimas. Viento variable flojo con brisas. En la provincia oriental, en la segunda mitad del día tenderá a nordeste moderado sin descartar algún intervalo ocasional de fuerte. En zonas altas de las islas más occidentales viento flojo a moderado de componente oeste.

EFE