Así fue el emotivo homenaje que le organizó Atlético de Madrid a Luis Suárez

Atlético de Madrid le rindió un cálido homenaje a Luis Suárez una vez que terminó el encuentro que este domingo empataron como locales 1-1 ante Sevilla, ya que se trató del último partido del uruguayo con esa camiseta y ante su gente en el Estadio Wanda Metropolitano. El gol de los colchoneros fue convertido por el otro uruguayo del plantel, José María Giménez.

En el mismo, los jugadores del club se formaron haciendo un pasillo para que Suárez pasara por el mismo y fue saludando uno a uno, no solo a ellos, sino a los integrantes del cuerpo técnico y del staff dela institución rojiblanca.

Mientras tanto, en las tribunas se escuchaba el "¡Uruguayo, uruguayo!", que retumbaba más fuerte que de costumbre.

"Gracias Lucho por hacernos campeones", la pancarta de los hinchas de Atlético de Madrid hacia Luis Suárez

En la tribuna se podía leer claramente durante todo el encuentro una enorme pancarta que decía "Gracias Luis por hacernos campeones", en referencia al título de LaLiga de España que ganaron el año pasado y en la cual aportó 21 goles.

El club transmitió la ceremonia en vivo a través de sus redes sociales.

En el homenaje, y tras saludar a todos los integrantes de la institución en el césped del Wanda Metropolitano, se encontró con su esposa Sofía Balbi y sus tres hijos Delfina, Benjamín y Lautaro en el medio de la cancha.

Parte del homenaje de Atlético de Madrid a Luis Suárez con sus tres hijos, Delfina, Benjamín (llorando) y Lautaro

Allí se emitió un video con lo que fue su llegada al club que fue visto por él, su familia, los jugadores y todos los aficionados colchoneros a través de la pantalla gigante del estadio..

Luis Suárez, su esposa Sofía Balbi y sus tres hijos, Delfina, Benjamín y Lautaro, sonríen con el fondo de la tribuna en la que están los hinchas de Atlético de Madrid en el homenaje que le realizo el club; de fondo, se aprecia el "Gracias, Luis" en las luminarias del estadio

Posteriormente le dieron el micrófono mientras lo vivaba todo el mundo en el Wanda Metropolitano y allí se emocionó mucho.

"Quiero agradecer a todos los hinchas de Atlético, a todo el staff que trabaja día a día. Jamás me voy a olvidar del cariño que me dieron desde que llegué, a los compañeros que me abrieron las puertas cuando llegué en un momento muy complicado", dijo el uruguayo y allí debió parar, porque comenzó a llorar ante el apoyo de la gente que lo vivaba cada vez con más pasión.

La camiseta que le regaló Atlético de Madrid a Luis Suárez en su homenaje con la firma de todo el plantel; aparte del uruguayo y su familia, aparecen José María Giménez, Savic, el capitán Koke y el arquero Oblak

Cuando pudo volver a hablar, indicó: "Aparte de ganar una liga que no pudimos festejar con la gente, siempre me brindan su cariño por la calle y eso me lo llevo conmigo. Aúpa Aleti y mucha fuerza".

Luego, algunos jugadores del plantel, entre los que se encontraban José María Giménez, el capitán Koke, el zaguero Savic y el arquero Oblak, le regalaron una camiseta con su nombre y que estaba firmada por todo el grupo de futbolistas y también se tomó una fotografía con todos.

Luis Suárez posa con todo el plantel y su familia en el homenaje que le realizó Atlético de Madrid

En todos los lugares que normalmente se ven anuncios publicitarios, se podía leer "Gracias, Luis".

De esta manera, el uruguayo se terminó retirando del Estadio Wanda Metropolitano acompañado por toda su familia y con una enorme sonrisa.

Suárez también saludó al público en su homenaje

Aunque antes de ello, saludó a parte de la afición, ya que se acercó a una de las tribunas en las que fue recibido a los abrazos.

También fue homenajeado el mexicano Héctor Herrera, quien también deja el club.

Cómo vivió el partido

Suárez entró en juego más que de costumbre contra Sevilla en un juego en el que volvió a la titularidad luego de un buen tiempo.

El momento en el que Suárez se despide de su público en el Wanda Metropolitano cuando el Cholo Simeone decidió sacarlo a los 64 minutos para que todos lo aplaudieran

Tuvo tres situaciones de gol, pero la pelota no le llegó demasiado.

Finalmente, cuando el técnico Diego Simeone lo sacó de la cancha a los 64 minutos para que lo vitoreara todo el estadio, aplaudió a la gente y se fue a sentar en el banco de suplentes, luego de saludar a su entrenador.

El llanto de emoción de Luis Suárez luego de ser sustituido y de recibir todos los aplausos y vítores de los hinchas de Atlético de Madrid

Allí comenzó a llorar muy emocionado y el "¡Uruguayo, uruguayo!", era el único grito que se escuchaba en el Wanda Metropolitano.

Aquí se puede ver el video del homenaje que recibió Suárez y que comenzó con el de Héctor Herrera:

👏❤️🤍 El Wanda @Metropolitano se pone en pie para homenajear a @LuisSuarez9 y @HHerreramex, que hoy se despiden de la familia atlética. ¡Síguelo en directo!#GraciasSuárez #GraciasHerrera https://t.co/P0wkUjuPv4 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 15, 2022

Sus números en su último partido de local:

31 acciones con pelota

65% precisión en el pase

3 remates al arco

2 faltas provocadas