La increíble marca que Darwín Núñez rompió tras 17 años en los que brillaron Forlán, Suárez y Cavani

El delantero uruguayo Darwin Núñez fue, por lejos, el mejor exponente de este país en el fútbol europeo en la temporada 2021-22 que está llegando a su fin.

Por algo son varios los clubes importante de Europa que quieren contar con él y comprarle su ficha a Benfica por una cifra cercana a los 100 millones de euros.

Como informó Referí, Núñez, de 22 años, está en la carpeta de Bayern Múnich para el caso de que Barcelona le compre a Robert Lewandowski.

Esta temporada lleva marcados 34 goles de los cuales seis los hizo en la Champions y no fue contra cualquier equipo: le anotó dos a Barcelona, uno a Bayern Múnich, dos a Liverpool y otro a Ajax.

Patricia De Melo Moreira / AFP

Darwin Núñez fue el mejor goleador uruguayo en Europa en 2021-22

Liverpool, Atlético de Madrid y Newcastle son otros de los equipos que se mostraron interesados en su concurso.

Pero una de las cosas más importantes que consiguió el artiguense, es mostrar lo que es la nueva generación de los futbolistas uruguayos quienes vienen empujando para llegar a la elite.

Darwin es jugador de la selección uruguaya y tanto es así que ha sido citado y jugó con Diego Alonso en la celeste.

De los cuatro compromisos que dirigió el flamante entrenador del combinado nacional, el artiguense solo se perdió el último contra Chile, ya que jugó en las victorias ante Paraguay -en el debut del DT-, Venezuela y Perú.

En esta brillante temporada en Benfica, con el que no pudo ser campeón de la Primeira Liga, pero sí se ha transformado en el máximo goleador de la misma con 26 goles en 28 encuentros, Darwin Núñez rompió una marca que tenía 17 años.

RAUL ARBOLEDA / AFP

Núñez se ganó un lugar en la ofensiva de la selección celeste

Es que desde 2004-05, los máximos goleadores uruguayos en equipos de la Primera división del fútbol europeo, había sido propiedad en exclusividad de solo tres futbolistas: Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani. En este 2021-22, Darwin rompió todos esos números y esa racha.

Además, es el primero detrás de ellos tres, en conquistar más de 30 goles en una temporada europea.

Los números tremendos de Forlán, Suárez y Cavani

Diego Forlán tomó una difícil decisión cuando debió ir personalmente a convencer a Sir Alex Ferguson que lo dejar ir de Manchester United a Villarreal.

Luego de rogarle que lo dejara ir porque no veía futuro en el conjunto inglés -ya que tenía pocas oportunidades- Forlán pudo dejar Old Trafford y pasar a un club menor del fútbol español.

Sin embargo, allí haría historia, ya que consiguió la Bota de Oro, el máximo galardón que le entregan al principal goleador europeo que participan de las cinco grandes ligas (España, Italia, Inglaterra, Francia y Alemania) en su primera temporada en 2004-05 con 25 goles en la Liga Española.

Diego Forlán fue figura descollante con Atlético de Madrid

Luego pasó a Atlético de Madrid con el que volvió a conseguir la Bota de Oro al ser el Pichichi de la liga con 32 tantos.

Algo similar ocurrió con Luis Suárez, quien fue dos veces Bota de Oro: en 2013-14 con Liverpool conquistando 31 tantos en la Premier Legue y en 2015-16 en una inolvidable temporada con Barcelona en la que les ganó, nada menos, que a sus compañeros Lionel Messi y Neymar con 40 tantos ligueros.

AFP

Luis Suárez alcanzó 59 goles con Barcelona en la temporada 2015-16, algo impresionante

Pero, además, en esa temporada, el salteño alcanzó la impresionante cifra de 59 goles en todas las competencias.

Mientras tanto, Edinson Cavani no se quedaba atrás. Defendiendo a Napoli de Italia rompía todas las redes y fue el máximo goleador uruguayo en Europa en tres temporadas consecutivas: 2010-11, 2011-12 y 2012-13, el la que anotó 33 goles.

Y cuando pasó a Paris Saint-Germain también se coronó tres veces como el mejor uruguayo en 2014-15 con 31 anotaciones, 2016-17 con ¡49! y 2017-18 con 40.

AFP

Cavani es historia en Paris Saint-Germain ya que es el máximo goleador histórico con 200 tantos

De esa forma, se transformó en el máximo goleador histórico del club parisino alcanzando los 200 goles.

A todos estos cracks del gol y del fútbol, Darwin Núñez, la nueva generación del fútbol, los ha superado en esta temporada, rompiendo una racha de 17 años consecutivos en que o Forlán, o Suárez, o Cavani, terminaban intercalándose como los máximos anotadores uruguayos de Europa.

A diferencia de ellos, Darwin Núñez no puede participar de la Bota de Oro de Europa, debido a que la Primeira Liga de Portugal no se toma como una de las cinco principales, por lo que en esto, el uruguayo de Benfica, el uruguayo no tiene chance.

Lo que está claro es que llegó para quedarse y en que, como informó Referí, en el próximo período de pases, varios clubes importantes del viejo continente lucharán por comprar su ficha.

ASÍ FUERON LAS TEMPORADAS EUROPEAS DE LOS GOLEADORES URUGUAYOS DESDE 2004-05 HASTA HOY